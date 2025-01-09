Від лінії фронту до Куп’янська залишилось всього 2 кілометри, - глава МВА Беседін

Ситуація біля Куп’янська дуже складна. Ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін

"За вчора було понад 12 штурмових дій у напрямку Петропавлівка-Голубівка - це напрямок центральної частини міста Куп’янськ. Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вийти на саме місто. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл", - зазначив Беседін.

Також вкрай складна ситуація, яка несе великі загрози для Куп'янська та Куп'янського напрямку, склалася на Дворічанському напрямку

"Ворог намагається закріпитися у місті Дворічна і збільшити свій плацдарм. Якщо йому вдасться перекинути техніку на правий беріг Оскола, то буде загроза заходу у тил на Вовчанському напрямку і безпосередня загроза для Куп'янська", - додав Беседін.

Нагадаємо, військові 3 ОШБр розповіли, що штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно.

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