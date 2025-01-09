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Новини
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Від лінії фронту до Куп’янська залишилось всього 2 кілометри, - глава МВА Беседін

Беседін розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку

Ситуація біля Куп’янська дуже складна. Ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник  Куп'янської МВА Андрій Беседін

"За вчора було понад 12 штурмових дій у напрямку Петропавлівка-Голубівка - це напрямок центральної частини міста Куп’янськ. Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вийти на саме місто. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл", - зазначив Беседін.

Також вкрай складна ситуація, яка несе великі загрози для Куп'янська та Куп'янського напрямку, склалася на Дворічанському напрямку

"Ворог намагається закріпитися у місті Дворічна і збільшити свій плацдарм. Якщо йому вдасться перекинути техніку на правий беріг Оскола, то буде загроза заходу у тил на Вовчанському напрямку і безпосередня загроза для Куп'янська", - додав Беседін.

Нагадаємо, військові 3 ОШБр розповіли, що штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно.

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Автор: 

війна (1408) бойові дії (3886) Харківська область (893) Куп’янський район (184) Куп’янськ (771) війна в Україні (4168)


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Проте натупаємо на Курщині! Навіщо??? Щоб вразити Трамбона? Тільки цьому ******* байдуже. Він хоче, як *****, чужих земель - Датських, Канадських, Панамських. Нехай. Тоді Кітай забере Тайбей, Параша буде просуватися далі, а НАТО безславно сдохне разом із ЄС. Угорщина та Словаччина це лише перші ластівки
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09.01.2025 09:16 Відповісти
Все згідно з планом... оманським планом(
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09.01.2025 09:26 Відповісти
і фортифікацій немає все розкрадено зеленим покидьком
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09.01.2025 09:39 Відповісти
Брєхня брехлива. По телезомбомарафоні про таке не говорили.Так,що не раскачівайтє лодку...
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09.01.2025 10:33 Відповісти
 
 