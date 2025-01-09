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Новини
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Мазут із танкерів РФ може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва, - Плетенчук

Мазут із російських танкерів може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва

Мазут, що вилився внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі, може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все, може це (мазут із танкерів РФ. - Ред.) дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що Україна не може впливати на цивільні судна у військовому плані, тому РФ продовжує використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

"Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна - цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну", - додав речник ВМС ЗСУ.

Також читайте: Росіяни намагаються відновити захисні споруди біля Керченського мосту. Використовують будь-яку можливість, - Плетенчук

Що передувало?

Нагадаємо, 15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

4 січня у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.

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Автор: 

мазут (64) Миколаївська область (2281) Одеська область (3243) Чорне море (1673) Плетенчук Дмитро (174)


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Топ коментарі
+5
Кацапи на то вони і кацапи, щоб заsрати весь світ.
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09.01.2025 09:34
+3
"течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все, може це дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя" - повідомив зелений колаборант Плетенчуков.
Тобто, Крим вже не наш. Такий наратив в телемарафоні
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09.01.2025 08:59
+1
Так підпаліть той мазут , заодно і крисчан підкоптим .
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09.01.2025 09:06
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"течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все, може це дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя" - повідомив зелений колаборант Плетенчуков.
Тобто, Крим вже не наш. Такий наратив в телемарафоні
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09.01.2025 08:59 Відповісти
навесні припливе до узбережжя Румунії.
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09.01.2025 09:05 Відповісти
Тільки хотів про це сказать...
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09.01.2025 10:13 Відповісти
та всім відомо що там течія проти годинникової стрілки, тому це питання часу.
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09.01.2025 10:19 Відповісти
Так підпаліть той мазут , заодно і крисчан підкоптим .
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09.01.2025 09:06 Відповісти
А як ти його "підпалиш"? Якщо він "шматками" плаває? Ганяться за кожною грудкою на катері?
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09.01.2025 10:14 Відповісти
Його неможливо підпалити навіть якщо б він дрейфував одною плямою. Це тяжкий нафтопродукт з високою температурою спалаху. Ще і по щільності близький до води і вже практично з нею змішався. Та й низька температура морської води охолоджує плівку мазуту та не сприяє його випаровуванню, яке б можна було спробувати підпалити.
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09.01.2025 10:52 Відповісти
Кацапи на то вони і кацапи, щоб заsрати весь світ.
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09.01.2025 09:34 Відповісти
а може і нє.
от працює ж людина.
кожного дня працює.
чому невдячний охлос незлюбив зелених дегенератів, незрозуміло.
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09.01.2025 09:35 Відповісти
Ну що, місцеві любітєлі курортніков і "русского міра", тепер доведеться обирати.
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09.01.2025 09:37 Відповісти
От чому потрібно писати назву диктатора з великої літери, з великої поваги?
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09.01.2025 09:44 Відповісти
Бо це - правила українського правопису... "Особисті" імене пишуться з великої букви. (Від того, що його прізвище напишуть з маленької, у нього навіть ніс не засвербить...)
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09.01.2025 10:18 Відповісти
А може і не дійти
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09.01.2025 09:55 Відповісти
Цікаво хтось загалі уявляє собі масштаб моря? Ці два корита, це навіть не голка в стозі....
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09.01.2025 11:44 Відповісти
Кацапське лайно усе собою засре. Як і наше зелене
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09.01.2025 11:50 Відповісти
а якщо б вони горіли?
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09.01.2025 12:32 Відповісти
 
 