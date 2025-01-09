Мазут із танкерів РФ може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва, - Плетенчук
Мазут, що вилився внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі, може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все, може це (мазут із танкерів РФ. - Ред.) дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність", - сказав він.
Плетенчук зазначив, що Україна не може впливати на цивільні судна у військовому плані, тому РФ продовжує використовувати Керченську протоку для своїх потреб.
"Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна - цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну", - додав речник ВМС ЗСУ.
Що передувало?
Нагадаємо, 15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.
21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.
Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".
27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.
4 січня у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, Крим вже не наш. Такий наратив в телемарафоні
от працює ж людина.
кожного дня працює.
чому невдячний охлос незлюбив зелених дегенератів, незрозуміло.