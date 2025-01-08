Росіяни відмовилися від ремонту своїх військових кораблів в окупованому Криму, - Плетенчук

Через загрозу українських ударів російські загарбники відмовилися від ремонту своїх військових кораблів в окупованому Криму.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме", - сказав він.

Плетенчук нагадав про знищення малого ракетного корабля "Циклон" у Севастопольській бухті, два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

"Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі", - додав речник ВМС ЗСУ.

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