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Новини Окуповані території
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Росіяни відмовилися від ремонту своїх військових кораблів в окупованому Криму, - Плетенчук

Росія не ремонтує кораблі в окупованому Криму

Через загрозу українських ударів російські загарбники відмовилися від ремонту своїх військових кораблів в окупованому Криму.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме", - сказав він.

Плетенчук нагадав про знищення малого ракетного корабля "Циклон" у Севастопольській бухті, два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

"Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі", - додав речник ВМС ЗСУ.

Читайте: Понад 100 військових РФ із Криму взяли в полон українські оборонці, - Представництво президента в АР Крим

Автор: 

корабель (1613) Крим (14175) росія (65379) Плетенчук Дмитро (174)


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тобто, кацапи отак підійшли до дімки плетенчука і кажуть: "от що хочеш роби, але ми відмовляємось ремонтувати свої кораблі у криму!"
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08.01.2025 11:19 Відповісти
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08.01.2025 11:38 Відповісти
Можете ще в Маріуполі спробувати...
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08.01.2025 11:41 Відповісти
Та не очкуйте, нам ще тре об'єкти для дайвінгу
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08.01.2025 12:23 Відповісти
А тим часом Білорусь готовиться до вторгнення.
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08.01.2025 12:54 Відповісти
 
 