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ППО збила 46 із 70 російських БПЛА, 24 локаційно втрачено: уламками пошкоджено приватні будинки. ІНФОГРАФІКА

РФ атакувала шахедами 9 січня 2025 року. Як відпрацювала ППО

У ніч на 9 січня російські окупанти випустили по Україні 70 ударних БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски здійснювалися із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Читайте: На Київщині працює ППО: регіон атакують "Шахеди"

РФ атакувала "шахедами" 9 січня. Як відпрацювала ППО

Автор: 

ППО (3218) Повітряні сили (2676) Шахед (1049) війна в Україні (4168)


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Щоб там не казали а допомога союзників (і нашої оборонки) з ППО і РЕБом свою справу роблять. Ще рік назад наліт 50-100 шахедів був непересічною подією з руйнуваннями інфраструктури і часто - жертвами. А тепер про подібні атаки повідомляють так ніби це щось настільки звичне як новина про те що десь в чистому полі черговому Ваньці скидом з Мавіку розірвали гузно.
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09.01.2025 09:34 Відповісти
 
 