ППО збила 46 із 70 російських БПЛА, 24 локаційно втрачено: уламками пошкоджено приватні будинки. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 9 січня російські окупанти випустили по Україні 70 ударних БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски здійснювалися із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.



24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

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