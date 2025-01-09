ППО збила 46 із 70 російських БПЛА, 24 локаційно втрачено: уламками пошкоджено приватні будинки. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 9 січня російські окупанти випустили по Україні 70 ударних БПЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски здійснювалися із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
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Yuri I #427530
показати весь коментар09.01.2025 09:34 Відповісти Мені подобається 0
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