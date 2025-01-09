МО внесло зміни до статутів АОЗ і ДОТ, що може призвести до повернення "яєць по 17", - "слуга народу" Радіна

Внесення змін до статутів Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу нівелює їхню самостійність.

Про це повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Вона назвала передачу закупівельних функцій із Міноборони до незалежних закупівельних агенцій правильним рішенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони знищило головну антикорупційну реформу в оборонних закупівлях та взяло під ручний контроль 550 млрд грн, - ЦПК

"Однак, у грудні Міністерство оборони вирішило внести зміни до статутів АОЗ і ДОТ, що нівелюють їх самостійність в укладанні контрактів і можуть призвести до повернення оборонних закупівель до практики згаданого вище департаменту Міноборони і сумнозвісних "яєць по 17".

Міноборони обґрунтовує зміни до статутів двох агенцій необхідністю привести свої підзаконні акти у відповідність до Закону №3587-IX про вдосконалення корпоративного управління, який набрав чинність 8 березня 2024 року. Фактично ж зміни нівелюють роль Наглядових рад агенцій і надають Міноборони можливість безперешкодного втручання в процес укладення закупівельних контрактів. Таке "вдосконалення корпоративного управління" щонайменше викликає питання", - зазначила парламентарка.

Свій "подив" цьому рішенню висловили незалежні Наглядові ради і АОЗ, і ДОТ, додала Радіна.

"Як так сталось, що рішення про зміни в статути агенцій, які стосуються, зокрема, виключних повноважень Наглядових рад, було ухвалене за день до затвердження Наглядової ради АОЗ і без консультацій з чинною Наглядовою радою ДОТ - невідомо.

Враховуючи ризик відкату реформи оборонних закупівель, для дослідження питання ініціюватиму перед колегами з Комітету з антикорупційної політики проведення відкритого засідання за участі керівництва Міністерства оборони, АОЗ та ДОТ, а також Наглядових рад агенцій. Про деталі повідомлю додатково". - підсумувала вона.

Читайте: "Слуги" збираються "пробачити" всім, хто провалив поставку зброї на фронт, - Шабунін



