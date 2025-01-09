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Новини Оборона
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МО внесло зміни до статутів АОЗ і ДОТ, що може призвести до повернення "яєць по 17", - "слуга народу" Радіна

Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Чим це загрожує

Внесення змін до статутів Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу нівелює їхню самостійність.

Про це повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Вона назвала передачу закупівельних функцій із Міноборони до незалежних закупівельних агенцій правильним рішенням.

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"Однак, у грудні Міністерство оборони вирішило внести зміни до статутів АОЗ і ДОТ, що нівелюють їх самостійність в укладанні контрактів і можуть призвести до повернення оборонних закупівель до практики згаданого вище департаменту Міноборони і сумнозвісних "яєць по 17".

Міноборони обґрунтовує зміни до статутів двох агенцій необхідністю привести свої підзаконні акти у відповідність до Закону №3587-IX про вдосконалення корпоративного управління, який набрав чинність 8 березня 2024 року. Фактично ж зміни нівелюють роль Наглядових рад агенцій і надають Міноборони можливість безперешкодного втручання в процес укладення закупівельних контрактів. Таке "вдосконалення корпоративного управління" щонайменше викликає питання", - зазначила парламентарка.

Свій "подив" цьому рішенню висловили незалежні Наглядові ради і АОЗ, і ДОТ, додала Радіна.

"Як так сталось, що рішення про зміни в статути агенцій, які стосуються, зокрема, виключних повноважень Наглядових рад, було ухвалене за день до затвердження Наглядової ради АОЗ і без консультацій з чинною Наглядовою радою ДОТ - невідомо.

Враховуючи ризик відкату реформи оборонних закупівель, для дослідження питання ініціюватиму перед колегами з Комітету з антикорупційної політики проведення відкритого засідання за участі керівництва Міністерства оборони, АОЗ та ДОТ, а також Наглядових рад агенцій. Про деталі повідомлю додатково". - підсумувала вона.

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Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Чим це загрожує
Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Чим це загрожує

Автор: 

Міноборони (7409) Радіна Анастасія (21) ДОТ (147) Агенція оборонних закупівель (118)


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Топ коментарі
+10
Треба ж зеленим десь харчуватися.
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09.01.2025 10:17
+4
І нащо тоді громадська рада,якщо вони просто сміються над всіма
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09.01.2025 10:18
+3
тобто, зміни в систему мір закупівлі харчів?
тепер яйця будуть міряти метрами?
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09.01.2025 10:37
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Треба ж зеленим десь харчуватися.
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09.01.2025 10:17 Відповісти
І нащо тоді громадська рада,якщо вони просто сміються над всіма
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09.01.2025 10:18 Відповісти
Перемога за перемогою...
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09.01.2025 10:22 Відповісти
ука нарітна" волає: "рятуйте, гвалтують неньку яйцями Резнікова..." Хтось повірив підпарканній шалаві, що вона цнотлива та взірець моралі?
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09.01.2025 10:29 Відповісти
тобто, зміни в систему мір закупівлі харчів?
тепер яйця будуть міряти метрами?
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09.01.2025 10:37 Відповісти
Щось забагато прадорубів з слуг зявилося з слуг народа. Вже не пахне а смердить виборами
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09.01.2025 10:47 Відповісти
і скумбрії по 18 ))
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09.01.2025 11:04 Відповісти
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09.01.2025 11:09 Відповісти
Яйця по 17грн. це вчорашній день! З такими цінами не наїсись. ...Я про владу. Треба розширювати горизонти. 30грн. за яйце і не менше.
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09.01.2025 12:09 Відповісти
Міністерство аморальної дії.
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09.01.2025 13:05 Відповісти
А як же? Війна продовжується. Крадуть далі.
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09.01.2025 13:17 Відповісти
 
 