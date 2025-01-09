Росія позбавила маріупольців можливості отримати компенсацію за зруйноване житло, - ЦНС

Росія запровадила додаткову умову для мешканців тимчасово окупованого Маріуполя, які хочуть отримати компенсацію за житло, втрачене внаслідок війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Згідно з рішенням Кремля, право на відшкодування матимуть лише ті, чиї будинки пройшли повторну інвентаризацію. Однак більшість багатоквартирних будинків, які були зруйновані під час обстрілів, окупанти повністю знесли, що унеможливлює виконання цієї вимоги.

За даними місцевих джерел, окупанти свідомо "зачистили" залишки понад 500 багатоповерхівок, знищуючи докази своїх злочинів. Це позбавляє мешканців навіть теоретичної можливості підтвердити руйнування свого житла.

Як повідомляється, натомість нові житлові об'єкти, які активно рекламуються російськими пропагандистами, розподіляються не серед місцевого населення. Основними одержувачами є мігранти з віддалених регіонів Росії та завезені гастарбайтери, зокрема з країн Східної Азії.

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