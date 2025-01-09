УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12038 відвідувачів онлайн
Новини
3 491 6

Росія позбавила маріупольців можливості отримати компенсацію за зруйноване житло, - ЦНС

Росія позбавила маріупольців компенсації за зруйноване житло

Росія запровадила додаткову умову для мешканців тимчасово окупованого Маріуполя, які хочуть отримати компенсацію за житло, втрачене внаслідок війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Згідно з рішенням Кремля, право на відшкодування матимуть лише ті, чиї будинки пройшли повторну інвентаризацію. Однак більшість багатоквартирних будинків, які були зруйновані під час обстрілів, окупанти повністю знесли, що унеможливлює виконання цієї вимоги.

За даними місцевих джерел, окупанти свідомо "зачистили" залишки понад 500 багатоповерхівок, знищуючи докази своїх злочинів. Це позбавляє мешканців навіть теоретичної можливості підтвердити руйнування свого житла.

Як повідомляється, натомість нові житлові об'єкти, які активно рекламуються російськими пропагандистами, розподіляються не серед місцевого населення. Основними одержувачами є мігранти з віддалених регіонів Росії та завезені гастарбайтери, зокрема з країн Східної Азії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підприємці торік отримали 320 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців

Автор: 

житло (1072) компенсації (700) Маріуполь (3236) Донецька область (8578) Маріупольський район (34)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно.
Я чомусь думав, що там вже економіка Сингапуру , а кожен манкурт вже має власне бунгало із гаражем під новий Кайєн.
По факту, раджу подивитися красномовні світлини Абхазії. Попереду будуть хіба що тополі, які ростуть на дахах
показати весь коментар
09.01.2025 12:36 Відповісти
Ніт. Манкуртами я назвав ждунів, які з 2014 року кричали "хутін ввєді".
Адекватні українці або давно виїхали, хто зміг, а решта лежить під хрестами у дворах.
показати весь коментар
09.01.2025 12:56 Відповісти
Не треба ляля, нормальних там не залишилось. Знайома лікарка ,ні разу не націоналістка,яка виїхала з Маріуполя каже, що навіть не хоче спілкуватись з тими що залишились і слухати "как класно стало"
показати весь коментар
09.01.2025 13:34 Відповісти
Спочатку ввх ввіді вайска, а потім вибори 2019 і мір в глазах ввх. Дурні повинні страждати.

Тому змінюйтесь, або подохніть.
показати весь коментар
09.01.2025 12:43 Відповісти
Хто б сумнівався, що так буде...
показати весь коментар
09.01.2025 12:56 Відповісти
 
 