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Байден запровадить нові санкції проти РФ до приходу Трампа, - Reuters
Цього тижня президент США Джо Байден планує оголосити про нові санкції проти російської економіки. Обмеження запровадять в рамках заходів зі зміцнення військових можливостей Києва до вступу Дональда Трампа на посаду.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Американський чиновник заявив, що наразі подробиць про санкції, які запровадить Байден в останні дні свого президентства немає, але його помічники інформують помічників Трампа про ці кроки.
Це відбувається на тлі того, що адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги для України на $500 млн, куди увійдуть ракети ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" і допоміжне обладнання для винищувачів F-16.
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Може вже JASSM пора надавати до F-16?
AGM-158A, JASSM-ER, JASSM-XR...
А вже пакети PDA дають, санкції приймають