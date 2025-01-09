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Новини Санкції проти Росії
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Байден запровадить нові санкції проти РФ до приходу Трампа, - Reuters

Байден готує нові санкції проти РФ

Цього тижня президент США Джо Байден планує оголосити про нові санкції проти російської економіки. Обмеження запровадять в рамках заходів зі зміцнення військових можливостей Києва до вступу Дональда Трампа на посаду.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Американський чиновник заявив, що наразі подробиць про санкції, які запровадить Байден в останні дні свого президентства немає, але його помічники інформують помічників Трампа про ці кроки.

Це відбувається на тлі того, що адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги для України на $500 млн, куди увійдуть ракети ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" і допоміжне обладнання для винищувачів F-16.

Читайте: Байден заявив, що міг би перемогти Трампа на виборах

Автор: 

Байден Джо (2888) санкції (11880) США (23054)


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"...********** класу "повітря-земля" і допоміжне обладнання для винищувачів F-16"
Може вже JASSM пора надавати до F-16?
AGM-158A, JASSM-ER, JASSM-XR...
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09.01.2025 12:40 Відповісти
допоміжне обладнання для винищувачів F-16. Це добре
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09.01.2025 12:49 Відповісти
Це той хто обіцяв "пекельні санкції" проти рашки ще 3 роки тому.
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09.01.2025 12:57 Відповісти
Хай Маска позбавить громадянства. Маск ж приїхав у США по студентській візі, але не довчився - кинув універ, а отже порушив міграційні правила і став нелегалом...
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09.01.2025 13:02 Відповісти
В США верховенство права всьо, закінчилось. Якби там дотримувались законів, то рудий вже шконку гриз би, а не до Білого дому валізи пакував.
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09.01.2025 13:12 Відповісти
Ой не бреши. Все там добре з дотриманням законів.
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09.01.2025 13:17 Відповісти
Н е встигне, Все буде за Трмпа.
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09.01.2025 13:03 Відповісти
Алюміній не чіпають рашистський... При каденції Трампуши були гарні санкції проти рашистського алюмінію, але опісля слізного прохання, Трампонч зняв санкції, сказавши, що страждають міста орків, де алюміній складає бюджет міст
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09.01.2025 13:25 Відповісти
Тільки пару днів як затвердили Трампа переможцем
А вже пакети PDA дають, санкції приймають
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09.01.2025 14:22 Відповісти
 
 