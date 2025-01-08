Байден заявив, що міг би перемогти Трампа на виборах

Чинний президент США Джо Байден вважає, що міг би перемогти Дональда Трампа, якби залишився в боротьбі за Білий дім.

Про це він заявив в інтерв’ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правда".

"Це самовпевнено, але я думаю, що так", - відповів Байден на питання, чи міг би він здолати Трампа, який знову став його конкурентом.

Байден зазначив, що його впевненість базується на даних опитувань громадської думки, з якими він ознайомився.

Водночас на запитання, чи вистачило б йому сил на наступні чотири роки президентства, Байден відповів менш упевнено: "Я не знаю".

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Що передувало?

Раніше, після провальних для Байдена дебатів з Трампом влітку 2024 року, соратники президента почали закликати його зняти свою кандидатуру з виборів. Спершу Байден категорично відкидав таку можливість, але пізніше оголосив про завершення своєї участі в кампанії.

Його замінила віцепрезидентка Камала Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії. Утім, на виборах у листопаді вона програла Дональду Трампу, який повернув собі президентське крісло.

Нагадаємо, 6 листопада у США підрахували результати загальнонаціонального голосування на виборах. Дональд Трамп набрав більшість, забезпечивши собі 277 голосів виборників за необхідних 270.

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