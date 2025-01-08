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Байден заявив, що міг би перемогти Трампа на виборах

Байден про Трампа

Чинний президент США Джо Байден вважає, що міг би перемогти Дональда Трампа, якби залишився в боротьбі за Білий дім.

Про це він заявив в інтерв’ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правда".

"Це самовпевнено, але я думаю, що так", - відповів Байден на питання, чи міг би він здолати Трампа, який знову став його конкурентом.

Байден зазначив, що його впевненість базується на даних опитувань громадської думки, з якими він ознайомився.

Водночас на запитання, чи вистачило б йому сил на наступні чотири роки президентства, Байден відповів менш упевнено: "Я не знаю".

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Що передувало?

Раніше, після провальних для Байдена дебатів з Трампом влітку 2024 року, соратники президента почали закликати його зняти свою кандидатуру з виборів. Спершу Байден категорично відкидав таку можливість, але пізніше оголосив про завершення своєї участі в кампанії.

Його замінила віцепрезидентка Камала Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії. Утім, на виборах у листопаді вона програла Дональду Трампу, який повернув собі президентське крісло.

Нагадаємо, 6 листопада у США підрахували результати загальнонаціонального голосування на виборах. Дональд Трамп набрав більшість, забезпечивши собі 277 голосів виборників за необхідних 270.

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Автор: 

Байден Джо (2888) вибори (6703) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+18
Знаєте, після недавніх заяв Трампа ще неясно, до кого деменція прийшла...
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08.01.2025 17:11
+12
Трамп зараз старший ніж Байден на початку каденції. І з Трампом вже недобре на всю голову...
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08.01.2025 17:22
+11
Судячи з усього - до США.
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08.01.2025 17:15
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зовсім з дідом недобре
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08.01.2025 17:10 Відповісти
Знаєте, після недавніх заяв Трампа ще неясно, до кого деменція прийшла...
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08.01.2025 17:11 Відповісти
Судячи з усього - до США.
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08.01.2025 17:15 Відповісти
З США все добре.
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08.01.2025 17:28 Відповісти
Відкрийте очі.
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08.01.2025 18:55 Відповісти
На що відкрити? Трамп проголосив себе імператором і відмінив сенат? Проголосив весь світ штатами США?
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08.01.2025 19:41 Відповісти
Що з сша *асе добре*. Не я ж написаа.
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09.01.2025 06:55 Відповісти
Трамп зараз старший ніж Байден на початку каденції. І з Трампом вже недобре на всю голову...
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08.01.2025 17:22 Відповісти
От була ж у них Ніккі Хейлі - молодша, перспективніша, розумніша... І вона б легко виграла б що в Байдена, що в Харріс.
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08.01.2025 17:29 Відповісти
та от не факт. купа мігрантів не проголосували за Камалу саме через те що вона жінка а фемінізм до їх соціально-етнічних прошарків ще не скоро добереться
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08.01.2025 17:33 Відповісти
Але з іншого боку, за Хілларі в 2016 проголосували більше людей, ніж за Трампа (майже на мільйон більше) і Трамп виграв лише через дивні особливості виборчої системи США...
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08.01.2025 17:35 Відповісти
Хілларі то рівень. Недосяжний для Трампа ні по інтелекту, ні по порядності. Але нарід любить пі'здаболів...
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08.01.2025 17:41 Відповісти
Хилари и ее мужа в США терпеть не могут из постоянных коррупционных скандалов и то что они очень сильно про военные! К ней негативное отношение даже среди самых хардкорных либералов!
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08.01.2025 18:58 Відповісти
Мигранты не голосуют, права нет. А получить гражданство - уходит от 5ти до 10 лет, по обстоятельствам. За это время и самый тупой мигрант из Афганистана начинает понимать, что и жинка может многое. Никки молодая, через четыре года будет опять баллотироваться. Но есть еще и Сара Хакаби - губернаторка Арканзаса, она не хуже будет.
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08.01.2025 19:10 Відповісти
"Після бою кулаками не махають...."
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08.01.2025 17:10 Відповісти
Після пожежі й йух насос
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08.01.2025 17:11 Відповісти
Є ше порох в порохівницях і на Інавгураціі віддав Богу душу
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08.01.2025 17:12 Відповісти
Однією лівою - забив би як мамонта
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08.01.2025 17:21 Відповісти
Пусте,
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08.01.2025 17:15 Відповісти
Водночас на запитання, чи вистачило б йому сил на наступні чотири роки президентства, Байден відповів менш упевнено: "Я не знаю".
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08.01.2025 17:16 Відповісти
Старечий маразм - страшна штука.
Молодь (25 - 65) всього світу, скоріше створюйте "джуніоризм", бо старпери - геронтократи залишать від цього світу "ріжки та ніжки"...
(Мені 70+, якщо що...)
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08.01.2025 17:18 Відповісти
Всю діяльність Байдена за його президентську каденцію можна охарактеризувати словами "міг би"
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08.01.2025 17:19 Відповісти
"Циля, у тібя груді єсть?
Єсть.
А пачіму ти іх не носиш"
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08.01.2025 17:19 Відповісти
Бій нанайських дідусів продовжується.
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08.01.2025 17:23 Відповісти
Шось з Америкою трарилось... Вибирають дідів, які пісюнами міряються... Де такі як Рейган, Рузвельт?
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08.01.2025 17:23 Відповісти
У Байдена реально шанси були вищі ніж у Камали. Той хто порадив йому знятися з виборів працював на Трампа...
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08.01.2025 17:24 Відповісти
Дуже сумнівно. На мою думку на дебатах Трамп Байдена просто розмазав... причому йому навіть не треба було нічого робити...
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08.01.2025 17:30 Відповісти
Ще побачимо хто кого розмазав. Тут один артіст теж когось розмазав в 2019...
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08.01.2025 17:37 Відповісти
А Камала розмазала Трампа на дебатах, але їй це не допомогло...
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08.01.2025 17:43 Відповісти
Звичайно. Порох теж Пісюна в свій час на дебатах на стадіоні розмазав. Йому це теж не допомогло.
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08.01.2025 17:51 Відповісти
Ну от у 2019 - там не все так просто. Бо купа зебуїнів була впевнена, що саме їх Бубочка розмазав Пороха... Носилися тут, радувалися, що от Зе всіх нагнув.
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08.01.2025 18:18 Відповісти
Президент США Джо Байден провів у відпустці 40% свого президентського терміну, що становить 532 дні з 1326 робочих днів. (с)
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08.01.2025 17:26 Відповісти
Він розучився дихати і тримати рівновагу під час ходьби, але він точно переміг би.
Природжений оптиміст. 😂
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08.01.2025 17:26 Відповісти
А я би Кличка в бою за титул чемпіона побив би. В першому раунді. "Це самовпевнено, але я думаю, що так" (С)
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08.01.2025 17:28 Відповісти
чим діди сьогодні снідали, терміново лікарів кличте
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08.01.2025 17:28 Відповісти
дід прожив цікаве щасливе життя. може і пофантазувати!
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08.01.2025 17:38 Відповісти
якщо хотів переплюнути Донні то не дуже, отой вже запалює
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08.01.2025 17:45 Відповісти
Головне, що путіна вже https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/6/7464447/ зупинив.
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08.01.2025 17:31 Відповісти
а ще, міг би витягнути дві години сауни, всосати літр віскаря, запивши трьома літрами темного пива, закусивши півкілограмовим свинячим стейком. затрахати десять молодих німфоманок, а потім переплести гудзон.
і все це за одну ніч!
зрозуміло?
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08.01.2025 17:36 Відповісти
Пздц, Америка наближується до свого кінця!
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08.01.2025 17:40 Відповісти
Джо міг би бзданути, але обісрався
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08.01.2025 18:07 Відповісти
Байден спить по 48 годин на добу - ще й не таке насниться!
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08.01.2025 18:12 Відповісти
Зараз можна казати все що завгодно.
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08.01.2025 18:44 Відповісти
Полный бред! Политика Байдена и привела Трампа к власти! Что бы победить Трампа Демократам надо было выставлять кого-то молодого и не запятнанного в скандалах и не из клики Обамы, Байдена или Клинтонов!
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08.01.2025 18:51 Відповісти
Если не выставили, значит не такие хорошие...

Трамп еще не стал президентом, результаты выборов только на днях объявили
Но демократы начали ускоренно поставлять PDA, который не поставили до 1 октября 2024
Недопоставка, с учетом "грандиозных" последних 500млн, составит 7.6млрд, из 33.3млрд разрешенных Конгресом

Это как минимум дополнительно 7 батарей петриотов
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08.01.2025 22:00 Відповісти
- Доктор, я не можу з жінкою кожного дня.
- А скільки вам років?
- 70.
- Ну це нормально
- А от сусіду 80 і він каже що може три рази за ніч.
- Ну то й ви кажіть.
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08.01.2025 19:14 Відповісти
А я міг би вдути Мар'яні Безкутній, тікі мені її ніхто не дає. Сам дивуюся.
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08.01.2025 20:43 Відповісти
 
 