Байден заявив, що міг би перемогти Трампа на виборах
Чинний президент США Джо Байден вважає, що міг би перемогти Дональда Трампа, якби залишився в боротьбі за Білий дім.
Про це він заявив в інтерв’ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правда".
"Це самовпевнено, але я думаю, що так", - відповів Байден на питання, чи міг би він здолати Трампа, який знову став його конкурентом.
Байден зазначив, що його впевненість базується на даних опитувань громадської думки, з якими він ознайомився.
Водночас на запитання, чи вистачило б йому сил на наступні чотири роки президентства, Байден відповів менш упевнено: "Я не знаю".
Що передувало?
Раніше, після провальних для Байдена дебатів з Трампом влітку 2024 року, соратники президента почали закликати його зняти свою кандидатуру з виборів. Спершу Байден категорично відкидав таку можливість, але пізніше оголосив про завершення своєї участі в кампанії.
Його замінила віцепрезидентка Камала Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії. Утім, на виборах у листопаді вона програла Дональду Трампу, який повернув собі президентське крісло.
Нагадаємо, 6 листопада у США підрахували результати загальнонаціонального голосування на виборах. Дональд Трамп набрав більшість, забезпечивши собі 277 голосів виборників за необхідних 270.
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Молодь (25 - 65) всього світу, скоріше створюйте "джуніоризм", бо старпери - геронтократи залишать від цього світу "ріжки та ніжки"...
(Мені 70+, якщо що...)
Єсть.
А пачіму ти іх не носиш"
Природжений оптиміст. 😂
і все це за одну ніч!
зрозуміло?
Трамп еще не стал президентом, результаты выборов только на днях объявили
Но демократы начали ускоренно поставлять PDA, который не поставили до 1 октября 2024
Недопоставка, с учетом "грандиозных" последних 500млн, составит 7.6млрд, из 33.3млрд разрешенных Конгресом
Это как минимум дополнительно 7 батарей петриотов
- А скільки вам років?
- 70.
- Ну це нормально
- А от сусіду 80 і він каже що може три рази за ніч.
- Ну то й ви кажіть.