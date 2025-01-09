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Понад 200 нових зразків автотехніки допущено до експлуатації у 2024 році, - Міноборони

Нові зразки автотехніки

Протягом 2024 року Міністерство оборони кодифікувало та дозволило для використання у Силах оборони понад дві сотні зразків автотранспорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що близько 50% з кодифікованих торік автомобільних новинок для Сил оборони – вітчизняного виробництва. Це в рази більше, ніж за попередні два роки разом узятих.

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Як повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, йдеться про численні зразки автотехніки, необхідні підрозділам Сил оборони для виконання широкого спектра завдань. Серед кодифікованих зразків є, зокрема, легкі тактичні авто, пікапи, машини технічної допомоги, мобільні майстерні, автомобілі логістики та інші транспортні засоби вироблені українськими та іноземними автомобілебудівними компаніями. Зокрема MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi тощо.

Також дивіться: Дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва допущений до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7409) техніка (1833)


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а с 2019 по 2024 почему то не допускали, и все знают почему
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09.01.2025 13:23 Відповісти
Цікаво було б подивитись на легкі тактичні авто…
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09.01.2025 13:30 Відповісти
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09.01.2025 13:30 Відповісти
Ооооо!!! Потужно!
А скільки населених пунктів раша окупувала за рік? Мабуть це від надлишків озброєння…
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09.01.2025 14:07 Відповісти
 
 