Понад 200 нових зразків автотехніки допущено до експлуатації у 2024 році, - Міноборони

Протягом 2024 року Міністерство оборони кодифікувало та дозволило для використання у Силах оборони понад дві сотні зразків автотранспорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що близько 50% з кодифікованих торік автомобільних новинок для Сил оборони – вітчизняного виробництва. Це в рази більше, ніж за попередні два роки разом узятих.

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Як повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, йдеться про численні зразки автотехніки, необхідні підрозділам Сил оборони для виконання широкого спектра завдань. Серед кодифікованих зразків є, зокрема, легкі тактичні авто, пікапи, машини технічної допомоги, мобільні майстерні, автомобілі логістики та інші транспортні засоби вироблені українськими та іноземними автомобілебудівними компаніями. Зокрема MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi тощо.

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