Дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва допущений до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly вітчизняного виробництва.
Про це повідомила пресслужба МОУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, бойовий модуль оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом із системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.
Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Характеристики
В оборонному відомстві зазначили, що Wolly зручно транспортувати.
Модуль порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.
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Головне щоб бабло списувалось... А куди, це вже пофік ..
На практиці кількість прой@баних бортів/обладнання/зброї зашкалює. Одним менше одним більше ні на шо не впливає. Головне правильно списать))
в1ддача кулемет1в штука серйозна, особливо вел.кал-у..