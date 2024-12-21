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Дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва допущений до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бойовий модуль оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом із системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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Характеристики

В оборонному відомстві зазначили, що Wolly зручно транспортувати.

Модуль порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

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Дистанційно керований бойовий модуль Wolly допущений до використання у ЗСУ
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly допущений до використання у ЗСУ

Автор: 

Міноборони (7361) техніка (1826) ЗСУ (7544) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+3
Думаю кримінальна справа краще чим смерть
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21.12.2024 14:26
+2
Боюсь практичне використання дорівнюватиме 0. Хто з командирів дасть наказ поставити кулемет за 500 метрів до ворога, і залишити його ворогу як трофей...
Головне щоб бабло списувалось... А куди, це вже пофік ..
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21.12.2024 14:17
+2
для прикриття - незамінна штука.
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21.12.2024 14:44
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Боюсь практичне використання дорівнюватиме 0. Хто з командирів дасть наказ поставити кулемет за 500 метрів до ворога, і залишити його ворогу як трофей...
Головне щоб бабло списувалось... А куди, це вже пофік ..
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21.12.2024 14:17 Відповісти
Цей модуль буде з флангів захищений лазерами ім. Зеленського, а з повітря потужною "Паляницею". Може ще підключиться супутник претули
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21.12.2024 14:22 Відповісти
для прикриття - незамінна штука.
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21.12.2024 14:44 Відповісти
Наполеону приписують вислів: "Секретною гармата може вважаться лише до того моменту, поки не попаде у війська... При ********* рівні електроніки - це створює проблеми.: можна отримать роботоздатний зразок... Але це не значить, що країна-агресор зможе його відтворить... Дві проблеми: відсутність своїх можливостей та відсутність іноземних складових, присутніх в прототипі... Знову - "санкции нам на пользу"...
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21.12.2024 16:04 Відповісти
Нагадую, що зброя видається військовослужбовцю під підпис, записується в військовий квиток, і за її втрату - кримінальна відповідальність... Винести дистанційний кулемет на позиції і самому відійти в безпечне місце означає отримати кримінальну справу...
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21.12.2024 14:20 Відповісти
Думаю кримінальна справа краще чим смерть
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21.12.2024 14:26 Відповісти
Да ну. А якщо тактика саме на цьому побудована?
На практиці кількість прой@баних бортів/обладнання/зброї зашкалює. Одним менше одним більше ні на шо не впливає. Головне правильно списать))
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21.12.2024 20:44 Відповісти
Ну можливо, цей модуль на колеса поставлять з платформою , та буде пара його обслуговувати ...?
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21.12.2024 14:26 Відповісти
Нахуа? Модулів на колесах вистачає.
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21.12.2024 20:47 Відповісти
сам понесеш..??- давай..
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21.12.2024 16:06 Відповісти
його не просто виносять- треба кр1пити конкретно, бо 1накше в1н перекинеться й насл1дки= лупитиме в б1лий св1т в найкращому випадку..
в1ддача кулемет1в штука серйозна, особливо вел.кал-у..
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21.12.2024 16:11 Відповісти
Цікаво виглядає. Гідравліка має віддачу компенсувати, і легша за мотори і редуктори. Але кут стрільби мабуть не більше 30 градусів. Хоча практичне використання напевне під питанням, виглядає як на пів мільйона за українськими розцінками, можуть вирішити що солдат дешевше.
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21.12.2024 16:15 Відповісти
скопирастили с "Чужих"?
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21.12.2024 16:46 Відповісти
з "Шакала" з Брюсом
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21.12.2024 18:36 Відповісти
таки да - тоже похож
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22.12.2024 06:57 Відповісти
 
 