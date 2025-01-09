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Контратака ЗСУ в Курській області: Росія зазнала великих втрат, але змогла домогтися лише незначних успіхів, - британська розвідка

ЗСУ почали контратаку в Курській області

5 січня 2025 року Збройні сили України розпочали обмежену бронетанкову контратаку в Курській області Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хоча Росія зазнала великих втрат, вона змогла досягти лише незначних успіхів на захопленій Україні території. Британська розвідка повідомляє, що основні зусилля Росії спрямовані на Донеччину, зокрема на захоплення міста Курахове, яке було атаковане російськими військами ще в листопаді 2024 року.

"Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України", - зазначено в повідомленні.

Як інформує Генштаб, за 5 місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога становлять понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими.

Автор: 

армія рф (17526) Велика Британія (5610) розвідка (3866) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+3
ще є офіційні 4 героїчні оборони Севастополя, якими москалі пишаються, але усі 4 з однаковим нюансом: Севастополь просрали, флот просрали, десятки тисяч трупів моряков російського флоту.
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09.01.2025 13:44
+2
Одне незрозуміло: як це,забрати війська з основного напрямку фронту і перевести їх на прикордоння країни агресора?
Щоб що? Щоб втратити свою територію на основному напрямку фронта?
А як касапи підійдуть до м.Дніпро-переведуть звідтам сили оборони куди? На брянщину?
Чи можливо таке в якійсь іншій країні,напр. Ізраїлю,Азеребайджані,Туреччині,якби на них би був напад?
Що ж,по IQ на останньому місці в Європі.
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09.01.2025 13:44
+2
а мудрому наріду все ще незрозуміло...
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09.01.2025 13:53
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ще є офіційні 4 героїчні оборони Севастополя, якими москалі пишаються, але усі 4 з однаковим нюансом: Севастополь просрали, флот просрали, десятки тисяч трупів моряков російського флоту.
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09.01.2025 13:44 Відповісти
Злесь есть кое шо.
https://www.youtube.com/watch?v=-UW5_YAmLVk
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09.01.2025 14:29 Відповісти
Бажано , щоби всі кацапи здохли , бо жити на цій землі ,
це сміття немає морального права 😡
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09.01.2025 13:28 Відповісти
Усе правильно! Єрмак вчасно проанансував і кацапи встигли відповісти.
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09.01.2025 14:16 Відповісти
Ян Матвєєв - це хто? Що за несмак, як не Даша Счастлівая, то Ян Матвєєв! Вже краще б Світана слухали, хоч і той теж не св'ятий.
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09.01.2025 14:20 Відповісти
Одне незрозуміло: як це,забрати війська з основного напрямку фронту і перевести їх на прикордоння країни агресора?
Щоб що? Щоб втратити свою територію на основному напрямку фронта?
А як касапи підійдуть до м.Дніпро-переведуть звідтам сили оборони куди? На брянщину?
Чи можливо таке в якійсь іншій країні,напр. Ізраїлю,Азеребайджані,Туреччині,якби на них би був напад?
Що ж,по IQ на останньому місці в Європі.
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09.01.2025 13:44 Відповісти
а мудрому наріду все ще незрозуміло...
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09.01.2025 13:53 Відповісти
Не треба свій IQ на всю країну розповсюджувати! Ми втрачали території і до Курьска, а з масовою появою КАБів фронт почав дуже швидко просідати. Тому ідея вдарити на напрямку де рашисти не чекають досить непогана - ми захватили уйму полонених, маємо хоть якусь карту на переговорах, а не просто зі всім погоджуватися с пуйлом.
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09.01.2025 15:43 Відповісти
"Ви"-то та,яку там карту,хто вам дав таку карту,це козир так потішив?
Там в Вікіпедії подивіться,що він перетягнув на курську і стане зрозумілим,чому так зробив.
Крім того,все дається по результату-що досягли тим,кому на руку зіграли.
Оцінювати втрати ворога можна в порівнянні.Та тг є фото-відео(більше не можна описувати),не все так радужно,як подає Лідор,тому і рейтинг падає,бо косить словами. Та і кивати на втрати ворога на курській-не вийде, із-за ресурсів.
По IQ-це було вивчення на міжнародному рівні,країн світу,якщо що...
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09.01.2025 16:15 Відповісти
А ти вот без цієї карти домовся попробуй. Про що ти будеш домовлятися - в кращому випадку по теперішній лінії. По IQ ти циркач, давай силку на своє вивчення на "міжнародному рівні"
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09.01.2025 16:52 Відповісти
Домовляйся,домовляйся.Тільки потім звіт зробиш на рахунок успіху,на ц .
І тут нема давалки-сам пошукай.
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09.01.2025 17:07 Відповісти
"Про що ти будеш домовлятися"
Буду не "по теперішній лінії",а "где-то посредине":
по лінії уральських гір...
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09.01.2025 17:47 Відповісти
Терзай, надіюсь з окопа пишеш, чи як завжди чужими руками?!
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09.01.2025 18:49 Відповісти
Надійся на карти найвеличнішого і надалі.
Надіюсь " силку на своє вивчення на "міжнародному рівні" найшов?
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09.01.2025 19:31 Відповісти
Нахрена ти мені пишеш?! Вже останьому дибілу зрозуміло який ти балабол і що немає смислу тратити на тебе час...
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10.01.2025 02:13 Відповісти
від мене лише відповідь хамовитому мужичку,щоб неповадно було йому до інших присікатись.
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10.01.2025 06:55 Відповісти
Так получилось что ВСУ пошли в атаку и их поймали на контра атаке. По наступающим нанесли мощный арт обстрел и Россия перешла к своей контра атаке, ударила по флангам. Поэтому так получилось что успехов больше у России чем у ВСУ
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11.01.2025 03:38 Відповісти
 
 