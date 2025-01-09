Контратака ЗСУ в Курській області: Росія зазнала великих втрат, але змогла домогтися лише незначних успіхів, - британська розвідка
5 січня 2025 року Збройні сили України розпочали обмежену бронетанкову контратаку в Курській області Росії.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що хоча Росія зазнала великих втрат, вона змогла досягти лише незначних успіхів на захопленій Україні території. Британська розвідка повідомляє, що основні зусилля Росії спрямовані на Донеччину, зокрема на захоплення міста Курахове, яке було атаковане російськими військами ще в листопаді 2024 року.
"Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України", - зазначено в повідомленні.
Як інформує Генштаб, за 5 місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога становлять понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими.
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https://www.youtube.com/watch?v=-UW5_YAmLVk
це сміття немає морального права 😡
Щоб що? Щоб втратити свою територію на основному напрямку фронта?
А як касапи підійдуть до м.Дніпро-переведуть звідтам сили оборони куди? На брянщину?
Чи можливо таке в якійсь іншій країні,напр. Ізраїлю,Азеребайджані,Туреччині,якби на них би був напад?
Що ж,по IQ на останньому місці в Європі.
Там в Вікіпедії подивіться,що він перетягнув на курську і стане зрозумілим,чому так зробив.
Крім того,все дається по результату-що досягли тим,кому на руку зіграли.
Оцінювати втрати ворога можна в порівнянні.Та тг є фото-відео(більше не можна описувати),не все так радужно,як подає Лідор,тому і рейтинг падає,бо косить словами. Та і кивати на втрати ворога на курській-не вийде, із-за ресурсів.
По IQ-це було вивчення на міжнародному рівні,країн світу,якщо що...
І тут нема давалки-сам пошукай.
Буду не "по теперішній лінії",а "где-то посредине":
по лінії уральських гір...
Надіюсь " силку на своє вивчення на "міжнародному рівні" найшов?