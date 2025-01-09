Контратака ЗСУ в Курській області: Росія зазнала великих втрат, але змогла домогтися лише незначних успіхів, - британська розвідка

5 січня 2025 року Збройні сили України розпочали обмежену бронетанкову контратаку в Курській області Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хоча Росія зазнала великих втрат, вона змогла досягти лише незначних успіхів на захопленій Україні території. Британська розвідка повідомляє, що основні зусилля Росії спрямовані на Донеччину, зокрема на захоплення міста Курахове, яке було атаковане російськими військами ще в листопаді 2024 року.

"Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України", - зазначено в повідомленні.

Як інформує Генштаб, за 5 місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога становлять понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими.