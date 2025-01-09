До 30 млн українців можуть перебувати поза межами України, - Чернишов

Згідно з різними оцінками, кількість українців, які нині перебувають поза межами України, сягає до 30 мільйонів осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов під час візиту до Польщі.

Він зазначив, що Міністерство починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому.

За його словами, згідно з різними оцінками, в Україні наразі перебувають 32 млн українців; поза межами країни - від 25 до 30 мільйонів.

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Чернишов зауважив, що йдеться і про тих, хто емігрував до повномасштабної війни, і наголосив, що необхідно створити такі умови, щоб українці поверталися додому.

"Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх і ми маємо створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не здійснюватиме жодних примусових заходів для повернення українців з-за кордону.