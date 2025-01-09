До 30 млн українців можуть перебувати поза межами України, - Чернишов
Згідно з різними оцінками, кількість українців, які нині перебувають поза межами України, сягає до 30 мільйонів осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов під час візиту до Польщі.
Він зазначив, що Міністерство починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому.
За його словами, згідно з різними оцінками, в Україні наразі перебувають 32 млн українців; поза межами країни - від 25 до 30 мільйонів.
Чернишов зауважив, що йдеться і про тих, хто емігрував до повномасштабної війни, і наголосив, що необхідно створити такі умови, щоб українці поверталися додому.
"Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх і ми маємо створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не здійснюватиме жодних примусових заходів для повернення українців з-за кордону.
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Держава, там де люди. А тут маринад виходить...
Нахрена розповсюджувати цю дурню?
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Ви хоч ще 100 прикметників додайте все-одно старше 6 років фуй діє, поки країна перебуває на дні корупції та крадіжок
Цього тижня - їм турбіни подарували, але вони і на установці примудрилися 1.3 мільярда вкрасти.
Зате лохам будуть про національну єдність плести
Чернишов, чому у ЕС українці купують дешеві надійні авто , а в Україну щоб на них вʼїхати то мають термин 5 днів знаходження в країні чи розмитнити за 5-10 тис згідно закону про евробляхі , що Южаніна з Васадзе протолкнули ?
Ви , зовсім дурні, чи прикидаєтесь ? ⁉️
ПОВЕРНИТЬ ЗАКОН ПРО НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ДЛЯ УСІХ ( без виключення ) украінців, і тоді МАБУТЬ мильонів 5 повернуться
І взагалі, я б не ставив у приклад ЄС. Є велика вірогідність, що при збереженні нинішньої політики китайський автопром просто витіснить європейський. І ще подивимось, що стане з економікою Європи після приходу до влади Трампа. Фактично останній час Європа існувала за рахунок дешевих ресурсів із рашки, дешевого виробництва з Китаю, американських технологій під захистом тих же США. ЄС перетворилася із потужного економічного монстра у економічного паразита для світової економіки.
Не робить вінегрет . До чого тут завод Фольксваген ? А якщо українці хочуть їздити на фіатах, мерсах, опелях та інших авто.
До чого тут автозаводи ?
‼️‼️‼️Життя едине. У УКРАЇНЦІВ Е РОДИНИ , дітей треба возити у школи, на тренировки, купляти продукти, перевозити якись речі.
БЛИН, ви що зовсім здурили - ДО ЧОГО ТУТ БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ ( яке в ближайші десятиріччя не буде)
ВИ, що на Васадзе працюєте та інших АВТОБАРИГ
Не маете ви совісті ‼️‼️‼️
Я пишу про основи світової економіки. Ну не здатна існувати країна, яка тільки купує товари у Заходу. Це до вас не доходить? У нас страшенний дефіцит торгового балансу. Ось до чого тут заводи. Чи ви реально вважаєте, що зерно все вирішить? Ні воно щось вирішить для сотні родин, а іншим що робити? Коли (якщо) ми реально станемо частиною ЄС, тоді і можна піднімати ці питання. У Києві я не бачу проблем з авто. Я бачу пустий підземний паркінг, оренда якого коштує смішні за ********* мірками кошти і повністю заставлену авто прибудинкову територію. І деякі з цих авто коштують більше 100 тисяч у.о. То треба ще більше авто?
Я писав про умовний фольцваген, а не про конкретну марку. Якщо українці хочут їздити на Опелях, Фіатах, чи інших авто, вони ідуть в салон і купують Опель, Фіат, чи інше авто. ЄС вводить пошлини на китайські авто до 45%. Цікаво, навіщо вони це роблять? Щоб нагадити європейцям, які хочуть їздити на дешевих китайських автомобілях, чи для того, щоб хоч якось підтримати власних виробників і зберегти робочі місця, завдячуючи саме яким ці ж самі європейці можуть іздити на любих авто?
«підтримати власних виробників і зберегти робочі місця» .
В УКРАЇНІ нема автозаводів. Нема чого підтримувати ‼️‼️‼️ і в найближчі роки не буде.
А в цей час в Україні руйнують авто ракетами . А в цей час багато сімей могли б привезти собі дешеві авто для бізнесу І ПРОСТО ДЛЯ життя.
АЛЕ ВИ ТУТ тичете автосалонами з їх цінами . ВИ ПРАЦЮЄТЕ НА АВТОБАРИГ .
І мені неприємно з Вами спілкуватись .
мій чоловік працює в Україні усі 10 років, що я у Словаччині . Мій бизнес в Україні працює і сплачує податки
А ВИ, стара совкова калоша, тількі пишите совкову дурню на дивані і захищаєте АВТОБАРИГ
Я досі не розумію , чому українцям ніззя мати авто по тим же цінам як і європейцям . Українці - що третій сорт ? А ці цуки- депутати прийняли закон про евробляхи, а потім скасували закон про нульове розмитнення.
Бьяді, скількі вже авто за війну у українців зруйновано, скількі б родин було живими, якщо мали б авто щоб тикати.
НЕМА СОВІСТІ У ДЕПУТАТІВ І ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКО. НЕМА ‼️‼️‼️
І ще Найема треба на ялинку , бо особисто наблюдала як ця афганська потвора перекривала пропускні пункти українцям, що везли авто на нульове розмитнення . Люди стояли у чергах по 3-4 дня на кордоні.
Вам, старому дурню, не зрозумити як важко їхати з речами і дітьми з села . Важко не тількі, що з громадським транспортом проблеми, ВАЖКО ТОМУ що, як ти жінка ТО ПРОСТО ВАЖКО ВСЕ ЦЕ ТЯГНУТИ.
ПОБАЖАЮ вам все тягати на своїх плечах без авто
1. спочатку авто могли розмитнюватись на усіх КП,
2. потім найем ( по заказу ваших шефов) почав втопити що черги на кордонах роблять евробляхи ( так ви і ваши шефи їх прозвали) і кількість КП СКОРОТИЛИ ДО 7 ( як я памʼятаю)
3. потім Ваш найем почав знову підіймати у пресі шум, що знаву евробляхи заважають везти гуманитарку і СКОРОТИЛИ ДО 3 КП ( 2 у Польщі і 2 у Словаччини)
4. люди, в більшості ЖІНКІ, стояли у чергах по 3-4 дня, спали у авто .
ДЯКУЄМО СЛОВАКАМ- полиція постійно контролювала ту чергу У ГОРАХ, привезли мобільні туалети, словацькі волонтери привозили воду , продукт і бензин. ( ДО РЕЧІ ВСЕ ЦЕ РОБИЛИ СЛОВАКИ, а не найем з ГЕТТМАНЦЕвим. Словакам все одно за яки гроши вивезуть авто. А збитки в обсугованні черги понесли вони)
5. Приїжджали міжнародні спостерігачі і розмовляли з людьм/ у чергах.
6. потім Ваші автобариги, гетьманцев, найем і Шмигаль скасували нульове розмитнення
І ОСЬ ПИТАННЯ ДО ФОРУМЧАН- чому румуни можуть собі купити у ЕС ДЕШЕВЕ АВТО ЗА 6-10 тис і їздити, А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАПЛАТИТИ ЩЕ 5-10 тис за розмитнення, чи покупати у АВТОБАРИГ в Україні дорожче?
‼️В УКРАЇНІ НЕМА АВТОЗАВОДІВ, тому мита і акцизів не має бути.
І щоб ви усе життя ходили пішки - така Вам кара за дурість
Мене дуже веселить, коли справжні бариги називають баригами інших. Ні, звичайно я теж не вважаю перерахованих вами добрими людьми, але переважно через розпил бюджетного бабла, а Гетьманцева за його податкові ініціативи треба взагалі повісити. А ось нульове розмитнення цікавить мене, як і більшість українців, зараз в останню чергу. Тому і відповідне відношення до недогромадян, що кажуть щось типу: "ПОВЕРНИТЬ ЗАКОН ПРО НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ДЛЯ УСІХ ( без виключення ) украінців, і тоді МАБУТЬ мильонів 5 повернуться (с)". Це навіть крутіше, ніж Зєліне: "хіба не все одно якою мовою розмовляти, головне щоб вулиця була освітлена і заасфальтована". Там хоча б якісь базові стандарти життя у фразу закладені, а вам, щоб змінити країну достатньо дешевого бв корита. Ну і нащо такі "громадяни" потрібні країні?
Ці перли треба розповсюджувати . Як диванний експерт описує ситуацію ЯКУ ВІН НЕ БАЧИВ.
«А ось справжні бариги в той час, коли країна могла просто впасти, вирішили скористатися ситуацією і пригнати авто для себе. Тому дорога на захід була заблокована українцями, що виїзжають, а дорогу на схід ледь на заблокували такі бариги, як ви»
ЦЕ Ж ТРЕБА ТАКУ ДУРІСТЬ ПИСАТИ
МЕНі вже цей діалог набрид , бо ви просто дурень і маніпулятор. ЩОБ ВИ ДО КІНЦЯ ЖИТТЯ НОСИЛИ ТЯЖКІ РЕЧІ У РУКАХ І добре відчули як погано без авто
мій чоловик вивозив родичку до нас з інсультом. Стояв у Берегово 3 дні. Тількі до чого тут дешеві авто, закон про нульове розмитнення був прийнятий, коли вже черги на кордоні зникли у бік ЕС. Так що не треба маніпулювати
і ще- НАЙЕМА НА ГИЛЯКУ ЗА ПРЕПОНИ ДЛЯ вʼїзду українцям на нульове розмитнення
Я взагалі евреів не трогаю у коментах , як і інші нації, крім поганих кацапів, московитів, москалів, орків, і угрофінів 🤣🤣🤣🤣
Підказка: "....омряна оспівана в порошенкозеленських жидобалладах "підтримка національного виробника"...." Самі знайдете, чи вже забули, що вам кілька днів тому подобалося?
А ще краще, іди ти чернишов туди звідки вилізло від державного корита, відмінність 99% податків, які годують вашу державницьку кормушку, з вільність 95% чиновників прокурорів мусорів, і люди самі повернуться.
Під «хитрожопий» лежачий чинуший камінь вода не тече
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/9/7492688/ Чернишов: Україна готова дати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном
... тобто, населення України - більше 60 млн ... капєц...
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Джерело: https://censor.net/ua/n3529334
В Україні роками, зі згоди поліції працює добре налагоджена схема по розводу на гроші для бажаючих купити квартири у новобудові. Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, на недобудови заходять добре організовані ОЗУ у вигляді кооперативу по добудові, гроші залишаються у забудовника, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, після вступу в кооператив, сума доплати зростає в геометричеій прогресії, кооперативи будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ ( у чисельних контролюючих питань немає) щоб будинки ніколи не міг бути зданий в експлуатацію люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та збір коштів, все це розтягують на багато років, щоб пройли строки давності, людям пристосовують тактику виснаження, а та заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити, хто відмовляється стати членом кооперативу або ллатити повторно, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику та непускають в будинок, люди судяться роками, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, президенти, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, саботують вирішення проблеми, зацікавлені у такому положенні справи, будинки не здаютьв експлуатацію, всі контролюючі закривають очі мабуть,що не безкоштовно. Згодом змінюється забудовник і по колу схема працює і надалі, будинки не здають в експлуатацію людям не дають стати власниками квартир,збір коштів продовжується!
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