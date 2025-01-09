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Новини
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До 30 млн українців можуть перебувати поза межами України, - Чернишов

Українці за кордоном

Згідно з різними оцінками, кількість українців, які нині перебувають поза межами України, сягає до 30 мільйонів осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов під час візиту до Польщі.

Він зазначив, що Міністерство починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому.

За його словами, згідно з різними оцінками, в Україні наразі перебувають 32 млн українців; поза межами країни - від 25 до 30 мільйонів.

Також читайте: Половина чоловіків готові повернутися в Україну, якщо їх забронюють від мобілізації, – Чернишов

Чернишов зауважив, що йдеться і про тих, хто емігрував до повномасштабної війни, і наголосив, що необхідно створити такі умови, щоб українці поверталися додому.

"Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх і ми маємо створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього", - додав він.

Також читайте: Завдання Міністерства єдності - об’єднати весь наш народ, усі покоління українців, які розпорошені по світу, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не здійснюватиме жодних примусових заходів для повернення українців з-за кордону.

Автор: 

українці (2541) Олексій Чернишов (275) Мін’єд (18)


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Топ коментарі
+27
Піду на вулицю вийду і подивлюся - можливо я один в місті залишився...
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09.01.2025 13:45
+21
певно,що нема на що гроші витрачати, то організували цьому персонажу ціле "міністерство" для розпилу бабла - клоунада
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09.01.2025 13:48
+18
Тотбто, нас тут тільки 10 мільонів лишилося? Було ж 40 наче? Чи ці імбецили вже емігрантів з 90 років рахують, як "українців"?
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09.01.2025 13:54
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Не знаю таких
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09.01.2025 13:52 Відповісти
Так було не побоятися,залишити офісну роботу і ще пацаном виїхати +20 років тому, а не коли в жопу припікати стало. Тебе ж все задовільняло- дешева жрачка і горілка, ухиляння від сплати податків, а що сталося?
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09.01.2025 15:23 Відповісти
Не нещасні, а не щасливі- це різні значення і стан відчуття
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09.01.2025 16:04 Відповісти
Шо за "крайние" два года? К чему эту кацапскую дурнину повторять? Крайней бывает хата в селе, плоть и север.
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09.01.2025 17:49 Відповісти
Про мити унітази забув сказати, а тепер помінятися воно хоче
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09.01.2025 15:26 Відповісти
Піду на вулицю вийду і подивлюся - можливо я один в місті залишився...
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09.01.2025 13:45 Відповісти
коли не один, то треба прислухатись, то можуть бути перші мільйони возвращенців. це легко визначити - їх діти будуть балакати на десятках різних капіталістичних мов )))
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09.01.2025 13:56 Відповісти
Шо владонько: одразу згадується литовске народне свято Обломайтіс?
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09.01.2025 13:46 Відповісти
певно,що нема на що гроші витрачати, то організували цьому персонажу ціле "міністерство" для розпилу бабла - клоунада
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09.01.2025 13:48 Відповісти
ну от реальна брехня !
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09.01.2025 13:50 Відповісти
ну може он считает людей, которые с Австро-Венгрии уехали еще? А також тех, кто после вмв, и их потомков.
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09.01.2025 17:51 Відповісти
Ой, міністерство випадково зробило висновок. Що їй треба бути за кордоном, бо там людей більше).
Держава, там де люди. А тут маринад виходить...
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09.01.2025 13:52 Відповісти
головне, щоб міньєд, не зміг допрацюватись так ефективно, що всі ці 32 млн. одномоментно захочуть повернутись зваблені перспективами свого майбутнього. та ще й з тим, що нажили у капіталістів тяжкою непосильною працею. це буде тотальний колапс як на кордонах та транспорті, так і всередині країни. куди їх з їхнім крамом заселяти, коли ще ніяк з впо не змогли впоратись? хіба шо по клаптику землі продадуть землякам, щоб землянки собі збудувати могли. можно бути впевненими, що такого розвитку подій влада аж ніяк не допустить!
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09.01.2025 13:54 Відповісти
Тотбто, нас тут тільки 10 мільонів лишилося? Було ж 40 наче? Чи ці імбецили вже емігрантів з 90 років рахують, як "українців"?
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09.01.2025 13:54 Відповісти
1890-х
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09.01.2025 14:05 Відповісти
Тобто мене
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09.01.2025 14:45 Відповісти
Ой, дякую, вже шашликів кривавих у 2022 році наїлись. До сих пір нудить як згадаю. Щось немає бажання стати шашликом.
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09.01.2025 13:56 Відповісти
Тобто, 11 млн отримали вовочкіну тисячу і більше людей в країні нема?
Нахрена розповсюджувати цю дурню?
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09.01.2025 13:57 Відповісти
Він зазначив, що Міністерство починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому.
========

Ви хоч ще 100 прикметників додайте все-одно старше 6 років фуй діє, поки країна перебуває на дні корупції та крадіжок

Цього тижня - їм турбіни подарували, але вони і на установці примудрилися 1.3 мільярда вкрасти.

Зате лохам будуть про національну єдність плести
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09.01.2025 13:59 Відповісти
Чернишов, бовбооб, дограється , що ще 10 млн покинуть країну.

Чернишов, чому у ЕС українці купують дешеві надійні авто , а в Україну щоб на них вʼїхати то мають термин 5 днів знаходження в країні чи розмитнити за 5-10 тис згідно закону про евробляхі , що Южаніна з Васадзе протолкнули ?
Ви , зовсім дурні, чи прикидаєтесь ? ⁉️

ПОВЕРНИТЬ ЗАКОН ПРО НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ДЛЯ УСІХ ( без виключення ) украінців, і тоді МАБУТЬ мильонів 5 повернуться
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09.01.2025 14:00 Відповісти
Може хай краще ті, що можуть повернутися після закону про нульове розмитнення авто взагалі не повертаються? Ось реально, нащо вони потрібні? Це не громадяни, а баласт. Нульове розмитнення для УБД - це добре. Нульове розмитнення для волонтерів на окремі типи авто - це добре. А ось для всіх точно не треба. Всі країни намагаються захищати своїх виробників (у нашому випадку потенційних), навіть у тому випадку, якщо вони не є прибутковими. Простий приклад - фермери в Польщі, Румуніїї, Німеччині. Те, що вся Європа їздить на бу німецьких авто - це нормально для Німеччини. А у туж Словаччину ці гроші повернуться через субсидії від ЄС. А що це дасть Україні на даний час? Нам треба, наприклад, щоб умовний Volkswagen розмістив виробничі потужності в Україні. Чи буде він це робити, якщо Україну заполонили дешеві бу авто? Звичайно ні!
І взагалі, я б не ставив у приклад ЄС. Є велика вірогідність, що при збереженні нинішньої політики китайський автопром просто витіснить європейський. І ще подивимось, що стане з економікою Європи після приходу до влади Трампа. Фактично останній час Європа існувала за рахунок дешевих ресурсів із рашки, дешевого виробництва з Китаю, американських технологій під захистом тих же США. ЄС перетворилася із потужного економічного монстра у економічного паразита для світової економіки.
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09.01.2025 14:50 Відповісти
.,залиш ті свої вологі мрії....байкар.
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09.01.2025 14:59 Відповісти
Не пишите дурню
Не робить вінегрет . До чого тут завод Фольксваген ? А якщо українці хочуть їздити на фіатах, мерсах, опелях та інших авто.
До чого тут автозаводи ?

‼️‼️‼️Життя едине. У УКРАЇНЦІВ Е РОДИНИ , дітей треба возити у школи, на тренировки, купляти продукти, перевозити якись речі.
БЛИН, ви що зовсім здурили - ДО ЧОГО ТУТ БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ ( яке в ближайші десятиріччя не буде)
ВИ, що на Васадзе працюєте та інших АВТОБАРИГ
Не маете ви совісті ‼️‼️‼️
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09.01.2025 16:13 Відповісти
Дурню пишете ви і ще й розказуєте про відсутність совісті. Реально всі ваши пости останнього часу дурня: і про автобариг, і про олігархів, і про кордони 91, і про християнство, і про націоналізм. Україна зараз може зникнути з мапи світу у прямому сенсі, а ви все переймаєтесь автомобілями. Це до вас доходить? То хто тут здурів? Правду кажуть, що Україну краще любити здалеку. Таке враження, що ви тут не жили останні років 10-15.
Я пишу про основи світової економіки. Ну не здатна існувати країна, яка тільки купує товари у Заходу. Це до вас не доходить? У нас страшенний дефіцит торгового балансу. Ось до чого тут заводи. Чи ви реально вважаєте, що зерно все вирішить? Ні воно щось вирішить для сотні родин, а іншим що робити? Коли (якщо) ми реально станемо частиною ЄС, тоді і можна піднімати ці питання. У Києві я не бачу проблем з авто. Я бачу пустий підземний паркінг, оренда якого коштує смішні за ********* мірками кошти і повністю заставлену авто прибудинкову територію. І деякі з цих авто коштують більше 100 тисяч у.о. То треба ще більше авто?
Я писав про умовний фольцваген, а не про конкретну марку. Якщо українці хочут їздити на Опелях, Фіатах, чи інших авто, вони ідуть в салон і купують Опель, Фіат, чи інше авто. ЄС вводить пошлини на китайські авто до 45%. Цікаво, навіщо вони це роблять? Щоб нагадити європейцям, які хочуть їздити на дешевих китайських автомобілях, чи для того, щоб хоч якось підтримати власних виробників і зберегти робочі місця, завдячуючи саме яким ці ж самі європейці можуть іздити на любих авто?
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09.01.2025 18:35 Відповісти
Ви явно далекі від проблем украінців і явно НЕ МАЕТЕ СОВІСТІ
«підтримати власних виробників і зберегти робочі місця» .
В УКРАЇНІ нема автозаводів. Нема чого підтримувати ‼️‼️‼️ і в найближчі роки не буде.
А в цей час в Україні руйнують авто ракетами . А в цей час багато сімей могли б привезти собі дешеві авто для бізнесу І ПРОСТО ДЛЯ життя.
АЛЕ ВИ ТУТ тичете автосалонами з їх цінами . ВИ ПРАЦЮЄТЕ НА АВТОБАРИГ .
І мені неприємно з Вами спілкуватись .
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10.01.2025 00:11 Відповісти
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10.01.2025 00:14 Відповісти
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10.01.2025 00:19 Відповісти
І що ви хотіли показати цими фото? У мене теж під будинком все заставлено. А ще під тим же будинком 2 поверхи підземного паркінгу з ціною оренди 2000 гривен на місяць. Получається, що у сусідів 100 тисяч доларів на квартиру є, тисяч 30-50 на ремонт теж мають, і на авто гроші знайшлися. А ось саме на паркінг 2000 гривень не вистачило! Так получається?
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11.01.2025 13:38 Відповісти
Щоб ці заводи колись з'явилися, треба закладати відповідні умови. Я ніколи не працював ні в автобізнесі, ні навіть простим водієм або таксистом. Дуже цікаво, коли жінка під словацьким прапором розповідає мені про проблеми українців. Зараз у тих українців, що тут лишилися , єдина проблема - це війна. І вони воюють, або працюють і донатять. І нема в них ні часу, ні коштів, ні можливостей виїхати за машиною. І в той же час в Україну тільки в 2024 году було ввезено більше 500 тисяч машин. Мало?
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11.01.2025 13:53 Відповісти
Я ж Вам написала - ВИ НЕ МАЕТЕ СОВІСТІ . І загибель тисячі цівільних украінців - ЦЕ ВАША ВІНА І ТАКИХ ЯК ВИ. І ЩЕ будуть суди над авторами законів про евробляхи, про скасування нульового розмитнення та проти лоббістів АВТОБАРИГ як найем і гетьманцев.

мій чоловік працює в Україні усі 10 років, що я у Словаччині . Мій бизнес в Україні працює і сплачує податки
А ВИ, стара совкова калоша, тількі пишите совкову дурню на дивані і захищаєте АВТОБАРИГ
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11.01.2025 14:09 Відповісти
Загибель тисяч українців - це провина тих хто голосував по приколу, тих хто не пішов на вибори, і тих, хто голосував проти всіх. Так що не треба все перекладати з хворої голови на здорову. Якщо я правильно пам'ятаю, то в Україні ви дотичні до будівельного бізнесу? І при цьому вважаєте, що сплачуєте податки? Дуже цікаво, але не вірю, тому що сам працюю у цій сфері. І до речі, як раз я за жорсткий капіталізм, а совкову дурню про олігархів, бариг і великі тарифи ************ ви.
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11.01.2025 14:43 Відповісти
Ви якби ще зрозуміли , що ця вживана техніка, на данний момент, і є та сама славетна,омряна оспівана в порошенкозеленських жидобалладах "підтримка національного виробника", то ціни б вам не було б.
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10.01.2025 07:36 Відповісти
Нема в них совісті - у всіх ціх депутатів. Самі їздять на дорогих авто, а з простих українців здирають 3 шкури за прості авто.
Я досі не розумію , чому українцям ніззя мати авто по тим же цінам як і європейцям . Українці - що третій сорт ? А ці цуки- депутати прийняли закон про евробляхи, а потім скасували закон про нульове розмитнення.
Бьяді, скількі вже авто за війну у українців зруйновано, скількі б родин було живими, якщо мали б авто щоб тикати.
НЕМА СОВІСТІ У ДЕПУТАТІВ І ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКО. НЕМА ‼️‼️‼️
І ще Найема треба на ялинку , бо особисто наблюдала як ця афганська потвора перекривала пропускні пункти українцям, що везли авто на нульове розмитнення . Люди стояли у чергах по 3-4 дня на кордоні.
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10.01.2025 20:44 Відповісти
Якесь у вас збочене уявлення про потвор. В перші місяці війни нормальни люди (ті, що волонтери) перли з-за кордону все, що було потрібно для фронту, у тому числі автомобілі. А потвори кинулися за дешевими авто для себе, чим спровокували черги на митницях. І не вам під словацьким прапором вказувати на проблеми українців. Займайтеся краще Фіцо.
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11.01.2025 14:07 Відповісти
Дурнику діваний, потвори ( як ви їх звете) , везли авто для своїх родин і для свого бизнесу.
Вам, старому дурню, не зрозумити як важко їхати з речами і дітьми з села . Важко не тількі, що з громадським транспортом проблеми, ВАЖКО ТОМУ що, як ти жінка ТО ПРОСТО ВАЖКО ВСЕ ЦЕ ТЯГНУТИ.
ПОБАЖАЮ вам все тягати на своїх плечах без авто
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11.01.2025 14:14 Відповісти
Послухай, дівчинко, я знаю хто, і куди іхав. Я знаю не одну людину, яка займалася саме перепродажем євроблях в Україні. Але жодна з них не змогла перетнути кордон після початку війни. Так що не треба мені розповідати казки.
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11.01.2025 14:50 Відповісти
Диванний експерте. Ви припинить тут маніпулювати . Ми моніторили ситуацію на кордонах в період Нульового розмитнення.
1. спочатку авто могли розмитнюватись на усіх КП,
2. потім найем ( по заказу ваших шефов) почав втопити що черги на кордонах роблять евробляхи ( так ви і ваши шефи їх прозвали) і кількість КП СКОРОТИЛИ ДО 7 ( як я памʼятаю)
3. потім Ваш найем почав знову підіймати у пресі шум, що знаву евробляхи заважають везти гуманитарку і СКОРОТИЛИ ДО 3 КП ( 2 у Польщі і 2 у Словаччини)
4. люди, в більшості ЖІНКІ, стояли у чергах по 3-4 дня, спали у авто .

ДЯКУЄМО СЛОВАКАМ- полиція постійно контролювала ту чергу У ГОРАХ, привезли мобільні туалети, словацькі волонтери привозили воду , продукт і бензин. ( ДО РЕЧІ ВСЕ ЦЕ РОБИЛИ СЛОВАКИ, а не найем з ГЕТТМАНЦЕвим. Словакам все одно за яки гроши вивезуть авто. А збитки в обсугованні черги понесли вони)

5. Приїжджали міжнародні спостерігачі і розмовляли з людьм/ у чергах.
6. потім Ваші автобариги, гетьманцев, найем і Шмигаль скасували нульове розмитнення

І ОСЬ ПИТАННЯ ДО ФОРУМЧАН- чому румуни можуть собі купити у ЕС ДЕШЕВЕ АВТО ЗА 6-10 тис і їздити, А УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАПЛАТИТИ ЩЕ 5-10 тис за розмитнення, чи покупати у АВТОБАРИГ в Україні дорожче?
‼️В УКРАЇНІ НЕМА АВТОЗАВОДІВ, тому мита і акцизів не має бути.
І щоб ви усе життя ходили пішки - така Вам кара за дурість
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11.01.2025 18:46 Відповісти
Дівчинко, це був не просто шум в пресі. Нульове розмитнення з самого початку війни було зроблене саме для фронту і волонтерів. Тому що до початку війни наша влада "підготувалася" так, що ні касок, ні броників не було, а тим більше авто. І це все в авральному режимі намагалися везти волонтери через кордон. А ось справжні бариги в той час, коли країна могла просто впасти, вирішили скористатися ситуацією і пригнати авто для себе. Тому дорога на захід була заблокована українцями, що виїзжають, а дорогу на схід ледь на заблокували такі бариги, як ви. По факту ці люди в той час заважали країні воювати.
Мене дуже веселить, коли справжні бариги називають баригами інших. Ні, звичайно я теж не вважаю перерахованих вами добрими людьми, але переважно через розпил бюджетного бабла, а Гетьманцева за його податкові ініціативи треба взагалі повісити. А ось нульове розмитнення цікавить мене, як і більшість українців, зараз в останню чергу. Тому і відповідне відношення до недогромадян, що кажуть щось типу: "ПОВЕРНИТЬ ЗАКОН ПРО НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ДЛЯ УСІХ ( без виключення ) украінців, і тоді МАБУТЬ мильонів 5 повернуться (с)". Це навіть крутіше, ніж Зєліне: "хіба не все одно якою мовою розмовляти, головне щоб вулиця була освітлена і заасфальтована". Там хоча б якісь базові стандарти життя у фразу закладені, а вам, щоб змінити країну достатньо дешевого бв корита. Ну і нащо такі "громадяни" потрібні країні?
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12.01.2025 14:18 Відповісти
Не усіх дурних війна вбила🤣🤣🤣🤣🤣
Ці перли треба розповсюджувати . Як диванний експерт описує ситуацію ЯКУ ВІН НЕ БАЧИВ.
«А ось справжні бариги в той час, коли країна могла просто впасти, вирішили скористатися ситуацією і пригнати авто для себе. Тому дорога на захід була заблокована українцями, що виїзжають, а дорогу на схід ледь на заблокували такі бариги, як ви»

ЦЕ Ж ТРЕБА ТАКУ ДУРІСТЬ ПИСАТИ
МЕНі вже цей діалог набрид , бо ви просто дурень і маніпулятор. ЩОБ ВИ ДО КІНЦЯ ЖИТТЯ НОСИЛИ ТЯЖКІ РЕЧІ У РУКАХ І добре відчули як погано без авто
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12.01.2025 14:58 Відповісти
Так ви з цього напрямку і не вилазили 🤣🤣🤣🤣🤣
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12.01.2025 15:02 Відповісти
Нешановна, моя дружина з дітьми виїзжала БЕЗ АВТО з України на початку вторгнення, тому що у мене були справи тут. Намагалися виїхати через словацький кордон, але там за прохід без черги вимагали 300 баксів з людини. Тому поїхали через Польщу. З тяжкими речами у руках. Прикинь? А кум, який вивозив свою родину, був змушений залишити машину на Заході і повертатися до Києва на поїзді, тому що так було скоріше. Хоч до цього він навіть 100м до магазину їздив на машині. Просто війна трохи змінює приоритети, що до вас вочевидь ніколи не дійде. Але, звісно, я нічого не бачив, і не чув. Повторюю, займайтеся Словаччиною, з вас українка, як з гівна куля. І цього вже не змінити, скільки б ви не цитували Фаріон.
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12.01.2025 15:31 Відповісти
До чого тут дешеві авто для українців ?????
мій чоловик вивозив родичку до нас з інсультом. Стояв у Берегово 3 дні. Тількі до чого тут дешеві авто, закон про нульове розмитнення був прийнятий, коли вже черги на кордоні зникли у бік ЕС. Так що не треба маніпулювати
і ще- НАЙЕМА НА ГИЛЯКУ ЗА ПРЕПОНИ ДЛЯ вʼїзду українцям на нульове розмитнення
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12.01.2025 15:47 Відповісти
Якби ви взагалі хоча б не розуміти, а думати навчилися... Дебіли все ще шукають причини своїх невдач у євреях? Простіше вважати, що ти бідний, бо бог не дав грошей, або кацапи чи євреї все вкрали. Правда? А бідний, бо дурний і ледачий якось у тупу макітру не вкладається. У тебе війна в країні, бо ти або твої батьки голосували за гречку то за комуняк, то за бандитів, то за клоунів... А винними виявилися євреї. У мене викладали 2 євреї. Можливо, їх було набагато більше, але просто у цих і імена, і фамілії були єврейські, тому запам'ятав. За 30 років майже всіх викладачів забув, а цих пам'ятаю. Студенти їх не любили, бо ті грошей не брали, і домовитися з ними було неможливо. Так що мені дуже важко зрозуміти, що саме тобі зробили євреї.
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11.01.2025 14:29 Відповісти
Бухати треба менше- ДО ЧОГО ТУТ ЕВРЕІ? ( по словацькі- жиди)
Я взагалі евреів не трогаю у коментах , як і інші нації, крім поганих кацапів, московитів, москалів, орків, і угрофінів 🤣🤣🤣🤣
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11.01.2025 18:52 Відповісти
О, так у вас вже проблеми не тільки з головою, а ще й з очима? Ну тоді перечитайте комент, що ви лайкнули, на який я і відповідав. Чи ви вважаєте, що всі відповіді адресовані саме вам? І так, ваш лайк під тим коментом тільки закріпліє мою думку про вас.
Підказка: "....омряна оспівана в порошенкозеленських жидобалладах "підтримка національного виробника"...." Самі знайдете, чи вже забули, що вам кілька днів тому подобалося?

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12.01.2025 13:35 Відповісти
Я вже написала Вам- ВАС І ВАШИХ ХОЗЯІВ ТРЕБА СУДИТИ ЗА ГЕНОЦІД УКРАЇНЦІВ. Це стосується і политики в володінні авто.
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12.01.2025 13:50 Відповісти
Геноцид через політику в володінні авто))? Ви вживаєте якісь заборонені речовини? Мою думку про Фаріон ви маєте добре знати. Вона не є авторитетом для мене. Для просування української мови і культури саме вона не зробила НІЧОГО! Мабуть тому і викладала мову не філологам, а у технічному ВУЗі. Повторюю: словакам краще займатися своєю владою, а не думати про нульове розмитнення в Україні. І не треба мені заливати про русню, що вкидала великі бабки в Словаччину. Там і до війні, і до останніх виборів були проросійські настрої. То може з цим спочатку розберетесь?
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12.01.2025 14:42 Відповісти
Поділись схемами та зарплатою Чернишов, та люди повернуться.
А ще краще, іди ти чернишов туди звідки вилізло від державного корита, відмінність 99% податків, які годують вашу державницьку кормушку, з вільність 95% чиновників прокурорів мусорів, і люди самі повернуться.
Під «хитрожопий» лежачий чинуший камінь вода не тече
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09.01.2025 14:01 Відповісти
Він ідіот?? Зі слів цього підрахуя в країні залишилось 5 мільонів людей? Є декілька видів умовних звісно видів підрахунку. 1) Враховуючи віджатий Крим, Донбас нас залишилось в Україні приблизно 35 мильонів, то що - як 30 виїхало то залишилось 5?? В Дніпрі не пройти не проїхати, повно народу. В інших містах великих також. Ну реальна брехня. 2) Є персональна статистика в кожної людини- коло її знайомих та родичів, серед моїх виїхало близько 10-15 відсотків, і так думаю в кожної людини та кола її знайомих/рідних. БРЕХЛО-підрахуй. Цікаво просто з якої кількості народу він робив такі висновки, з 54 мільонів?? Так нас давно вже немає 54 мільони.
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09.01.2025 14:02 Відповісти
Він мабуть рахує всіх, в тому числі і тих хто ще 120 років назад в Канаду виїхав. Португальці теж рахують що їх 100 мільйонів, хоча в Португалії живе 10.
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09.01.2025 14:11 Відповісти
Цей кандом ще готовий запропонувати роботу з бронюванням усім хто повернеться. Далі читати його висери - себе не поважати.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/9/7492688/ Чернишов: Україна готова дати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном
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09.01.2025 14:02 Відповісти
Зріє цікаве питання , коли почнуть карати тих хто розібрали 30млн людей по світу?
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09.01.2025 14:06 Відповісти
Розбіглися, як таргани.
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09.01.2025 14:16 Відповісти
Ця цифра, яку ніхто не в змозі перевірити, озвучена з метою залучення якнайбільше ресурсів для функціонування цієї, за суттю фірми "Роги та копита", для подальшого розпилення виділених коштів поміж людьми з оточення ЗЕ и Ко. Чернишов, на попередній роботі, у цій справі досяг успіху, тому і був призначений на цю посаду.
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09.01.2025 14:17 Відповісти
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09.01.2025 14:18 Відповісти
Замість того щоб закінчити війну вони міністерства плодять. Що тут сказати, "ефектівні" менеджери в ділі...
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09.01.2025 14:19 Відповісти
32 млн + від 25 до 30 мільйонів ...
... тобто, населення України - більше 60 млн ... капєц...
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Джерело: https://censor.net/ua/n3529334
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09.01.2025 14:25 Відповісти
Що він несе до поввномаштабного рашиського вторгнення в Україні прожисало 38 мільйона людей ,повна маячня це що 80 % українців виїхали ?
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09.01.2025 14:45 Відповісти
одні довбні у владі
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09.01.2025 15:05 Відповісти
Все він робить логічно, аби потім в ці 30 мільйонів знов їх «переобрали» на «вільних» «електронних» виборах
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09.01.2025 15:19 Відповісти
Дуже схоже, що Чернишов научився рахувати лише гроші
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09.01.2025 15:57 Відповісти
Куди вони будуть приїзджати якщо в Україні неможна навіть придбати житло щоб тебе не ошукали
В Україні роками, зі згоди поліції працює добре налагоджена схема по розводу на гроші для бажаючих купити квартири у новобудові. Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, на недобудови заходять добре організовані ОЗУ у вигляді кооперативу по добудові, гроші залишаються у забудовника, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, після вступу в кооператив, сума доплати зростає в геометричеій прогресії, кооперативи будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ ( у чисельних контролюючих питань немає) щоб будинки ніколи не міг бути зданий в експлуатацію люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та збір коштів, все це розтягують на багато років, щоб пройли строки давності, людям пристосовують тактику виснаження, а та заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити, хто відмовляється стати членом кооперативу або ллатити повторно, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику та непускають в будинок, люди судяться роками, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, президенти, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, саботують вирішення проблеми, зацікавлені у такому положенні справи, будинки не здаютьв експлуатацію, всі контролюючі закривають очі мабуть,що не безкоштовно. Згодом змінюється забудовник і по колу схема працює і надалі, будинки не здають в експлуатацію людям не дають стати власниками квартир,збір коштів продовжується!

https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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09.01.2025 15:59 Відповісти
може 300 млн?
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09.01.2025 17:37 Відповісти
Говнометы, вы сначала верните людям гражданство, которое позабирали у тех, кто принял другое.
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09.01.2025 17:48 Відповісти
Сосалище тобі громадянство і таким як ти? А таке як х в ж тобі не болить?
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31.01.2025 22:23 Відповісти
 
 