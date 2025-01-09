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Новини
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Не менше 4 тисячі військових втратила КНДР у війні РФ проти України, - Зеленський

Солдати КНДР зазнають великих втрат у Курській області під час боїв з українськими військами

У війні Росії проти України армія Північної Кореї втратила вже 4 тисячі військових вбитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") завив президент України Володимир Зеленський.

"Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію. Він подвоює їх. Він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну. КНДР вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей. На сьогодні вони втратили 4000 осіб", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ може надати КНДР передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для війни проти України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) КНДР (1236) ліквідація (3981)


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А хто їх рахував?
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09.01.2025 13:59 Відповісти
Рахункова Палата...
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09.01.2025 14:00 Відповісти
єрмак особисто!
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09.01.2025 21:41 Відповісти
м'ясникам байдуже. там того майбутнього фаршу навіть не порахувати...
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09.01.2025 14:00 Відповісти
Треба добити залишки у 6 тис корейців.
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09.01.2025 14:07 Відповісти
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09.01.2025 14:39 Відповісти
І шо?
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09.01.2025 18:32 Відповісти
Можна і більше - скиньте з дрону бутель тухлої капусти.
Кімча! на шару! І ВОГ на закусь...
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10.01.2025 07:47 Відповісти
 
 