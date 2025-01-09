Не менше 4 тисячі військових втратила КНДР у війні РФ проти України, - Зеленський

У війні Росії проти України армія Північної Кореї втратила вже 4 тисячі військових вбитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") завив президент України Володимир Зеленський.

"Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію. Він подвоює їх. Він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну. КНДР вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей. На сьогодні вони втратили 4000 осіб", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ може надати КНДР передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для війни проти України.

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