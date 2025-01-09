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Розміщення іноземного контингенту в Україні дозволить примусити РФ до миру, - Зеленський

Зеленський прокоментував розміщення миротворців в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

Зеленський нагадав, що з такою ініціативою минулого року виступала Франція.

"Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - сказав президент.

За словами глави держави, він почув сигнал підтримки щодо цього від Великої Британії.

"Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", - підсумував він.

Також читайте: Депутат Бундестагу Кізеветтер про введення миротворців в Україну: Іншої альтернативи немає

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

Читайте також: Розміщення європейських сил в Україні не має означати відмови у членстві в НАТО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) миротворці (842)


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Топ коментарі
+16
Щось преЗЕдент знову наполегливо копіює давнішні пропозиції Пороха..
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09.01.2025 14:06
+8
Вова, про це потрібно було говорити 24.02.22. і апелювати до статті 51 Статуту ООН про право країни, яка зазнала нападу зовнішнього ворога, на колективну оборону. і не закликати, а вимагати. бо таке право передбачено Міжнародним правом. І це більше по значимості навіть за той Будапешстський меморандум. Чого ти цього не зробив, Вова, із своїми дипломатами?
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09.01.2025 14:24
+7
А що робити? Вибори ж на носі)))
Сподіваюся в Пороха знайдеться 10-20 питань до цього пииии... на майбутньому "стадіоні".
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09.01.2025 14:24
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Щось преЗЕдент знову наполегливо копіює давнішні пропозиції Пороха..
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09.01.2025 14:06 Відповісти
А що робити? Вибори ж на носі)))
Сподіваюся в Пороха знайдеться 10-20 питань до цього пииии... на майбутньому "стадіоні".
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09.01.2025 14:24 Відповісти
Тоді Пороху сцикуни з ООН відмовили. А так би і вторгнення ніякого не було, якби тоді у Заходу знайшлися яйця.
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09.01.2025 14:36 Відповісти
росія не дозволить
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09.01.2025 14:07 Відповісти
якого контингенту? хто сюди пришле півмільонну армію (а тисяч двадцять вистачить лише, аби сиділи в західних регіонах)? а то ще й техніку їм треба, якої наче не дуже є нині...
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09.01.2025 14:10 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що розміщення іноземного контингенту в країні може не дати бажаного результату, назвавши цю можливість "штучною історією".

"Я знаю, що всі ставляться до цього скептично і дуже обережно. Ми ніколи не проштовхували цю ідею і ніколи не говорили про це в деталях. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно, коли у вас немає такого рішення від лідерів, від суспільства тощо. Дуже небезпечно вирішувати цю тему насправді, тому що можна втратити всю іншу підтримку, (...) яку ми вже маємо"

"Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції"
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09.01.2025 14:11 Відповісти
українців поки-що ще багато, чого це европейські солдати повинні вмирати
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09.01.2025 14:15 Відповісти
А якже НАТО?
Чи це вже новий мирний план?
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09.01.2025 14:13 Відповісти
Трамп сказав армії американців в Україні не дасть. Німеччина також не дасть як і більшість західної . Остались кацапи, ********* і північно корейці. Вони з радістю нам мир гарантують. Да?
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09.01.2025 14:17 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
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09.01.2025 14:23 Відповісти
Вова, про це потрібно було говорити 24.02.22. і апелювати до статті 51 Статуту ООН про право країни, яка зазнала нападу зовнішнього ворога, на колективну оборону. і не закликати, а вимагати. бо таке право передбачено Міжнародним правом. І це більше по значимості навіть за той Будапешстський меморандум. Чого ти цього не зробив, Вова, із своїми дипломатами?
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09.01.2025 14:24 Відповісти
А що сталось, Валодя?! кутузови з ОПи обдєлались, повиганявши бойових генералів із ЗСУ.

Ти ж був категорично проти цього.

Березень 2024 року.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", - зазначив Володимир Зеленський."

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09.01.2025 14:27 Відповісти
Так тобі довбн...ю Франція пропонувала рік тому це робити ,але лідар позу робив.
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09.01.2025 14:27 Відповісти
Бив себе ратицею в груди, що поки в Україні є свої війська, іноземці не будуть потрібні. А тепер - стали потрібні? Ох, хвилиночку!..
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09.01.2025 14:45 Відповісти
З усіх безглуздих варіантів, озвучених гундосом, залишається, запропонувати Трампу, приєднати Україну 51 європейським штатом, з виборним губернатором.
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09.01.2025 14:28 Відповісти
Українці будуть тільки за. Але цього, нажаль, ніколи не станеться.
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09.01.2025 14:44 Відповісти
Не треба розписуватися за всіх українців. Мені потрібна незалежна Українська держава. Проте - як ви хочте стати в когось на деякий час ескімосом, який вимре за 20 років - то чого не пристаєте на пропозицію *****, бо як каже найший президент "а какая разніца?". Ви хоч стидайтеся власну меншовартість демонструвати прилюдно.
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10.01.2025 15:03 Відповісти
І що партнери на це відповіли!? А нічого, подумки сказали мрій дальше
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09.01.2025 14:44 Відповісти
Обіс%алась ліберальна масонерія, а саботажник продовжує отару водити по колу. Аби не робити власної важкої, ядерної і хімічної зброї.
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09.01.2025 14:49 Відповісти
давайте помріємо
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09.01.2025 15:19 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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09.01.2025 15:29 Відповісти
ніхто за нас воювати не буде, доки не пізно знімай бронь з ментів і дбр-івців, нехай їдуть на фронт
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09.01.2025 16:22 Відповісти
Цікаво було б дізнатися в пана припіздєнта - як там успіхи з розміщенням іноземного контингенту для примусу росії до миру? Які саме країни, скільки військ, в які строки? Бо ******* - не мішком ворочати.
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10.01.2025 15:04 Відповісти
 
 