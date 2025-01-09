Розміщення іноземного контингенту в Україні дозволить примусити РФ до миру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".
Зеленський нагадав, що з такою ініціативою минулого року виступала Франція.
"Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - сказав президент.
За словами глави держави, він почув сигнал підтримки щодо цього від Великої Британії.
"Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", - підсумував він.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".
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Сподіваюся в Пороха знайдеться 10-20 питань до цього пииии... на майбутньому "стадіоні".
"Я знаю, що всі ставляться до цього скептично і дуже обережно. Ми ніколи не проштовхували цю ідею і ніколи не говорили про це в деталях. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно, коли у вас немає такого рішення від лідерів, від суспільства тощо. Дуже небезпечно вирішувати цю тему насправді, тому що можна втратити всю іншу підтримку, (...) яку ми вже маємо"
"Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції"
Чи це вже новий мирний план?
Ти ж був категорично проти цього.
Березень 2024 року.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", - зазначив Володимир Зеленський."