Розміщення іноземного контингенту в Україні дозволить примусити РФ до миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

Зеленський нагадав, що з такою ініціативою минулого року виступала Франція.

"Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - сказав президент.

За словами глави держави, він почув сигнал підтримки щодо цього від Великої Британії.

"Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", - підсумував він.

Також читайте: Депутат Бундестагу Кізеветтер про введення миротворців в Україну: Іншої альтернативи немає

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

Читайте також: Розміщення європейських сил в Україні не має означати відмови у членстві в НАТО, - Зеленський