Зеленський закликав учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди з Україною

Президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" закликав усіх учасників укласти двосторонні безпекові угоди з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланнмя на ЄП, про це він заявив під час відкриття засідання.

Так, президент зазначив, що станом на зараз вже підписано 27 безпекових угод.

"Повноцінне виконання цих угод є справжнім внеском не лише у нашу безпеку, але також у вашу безпеку", – сказав Зеленський і подякував країнам, які вже підписали з Україною двосторонні безпекові угоди.

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Він зауважив, що до формату "Рамштайн" залучено більшу кількість країн.

"Давайте зберемо нашу силу разом і укладемо такі угоди з усіма учасниками", – заявив Зеленським.

Він також попросив міністра оборони Рустема Умєрова працювати з іншими міністрами, щоб збільшити кількість таких угод, якщо партнери підтримають цю ідею.

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Підписання безпекової угоди

Упродовж останнього року Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами, які входять до Євросоюзу та НАТО. Зазвичай ці домовленості містять визнання з боку партнерів і союзників, що вони підтримують приєднання України до цих блоків.