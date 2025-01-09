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Зеленський закликав учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди з Україною

Зеленський про безпекові угоди

Президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" закликав усіх учасників укласти двосторонні безпекові угоди з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланнмя на ЄП, про це він заявив під час відкриття засідання.

Так, президент зазначив, що станом на зараз вже підписано 27 безпекових угод.

"Повноцінне виконання цих угод є справжнім внеском не лише у нашу безпеку, але також у вашу безпеку", – сказав Зеленський і подякував країнам, які вже підписали з Україною двосторонні безпекові угоди.

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Він зауважив, що до формату "Рамштайн" залучено більшу кількість країн.

"Давайте зберемо нашу силу разом і укладемо такі угоди з усіма учасниками", – заявив Зеленським.

Він також попросив міністра оборони Рустема Умєрова працювати з іншими міністрами, щоб збільшити кількість таких угод, якщо партнери підтримають цю ідею.

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Підписання безпекової угоди

Упродовж останнього року Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами, які входять до Євросоюзу та НАТО. Зазвичай ці домовленості містять визнання з боку партнерів і союзників, що вони підтримують приєднання України до цих блоків.

Автор: 

безпека (936) Зеленський Володимир (23973) угода (676) Рамштайн (154)


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Га?! По другому колу? Це ж вже було! Я навіть відосики пам'ятаю!
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09.01.2025 14:12 Відповісти
Ми ще попередні угоди не перетравили
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09.01.2025 14:15 Відповісти
Попередні угоди, я так розумію, Таво?
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09.01.2025 14:25 Відповісти
Вова вже розірвав попередні 27 які сам уклав?
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09.01.2025 14:42 Відповісти
Зеленський обматюкав ''будапештський меморандум''...
Тепер пропонує усім укласти 50 ''двосторонніх напів-меморандумів''...
Воістину - Зеленський ********...
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09.01.2025 15:02 Відповісти
Зеденок, это уже было.
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09.01.2025 15:59 Відповісти
Він здається вже перепрацював... Чого він взагалі витрачає гроші бюджетні на ці вояжі пустопорожні. Без нього ніяк?
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09.01.2025 16:06 Відповісти
 
 