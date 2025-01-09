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Близько 650 разів від початку року росіяни атакували з БпЛА Херсонщину: 7 осіб загинули, 55 - поранені

Обстріли Херсонщини з БпЛА

Російські окупанти не припиняють бити по Херсонській області з дронів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Лише з першого дня року ворог близько 650 разів атакував регіон з БпЛА. Станом на зараз через ці атаки семеро людей загинули, 55 – поранені", - зазначив він.

Також він розповів, що за 5 місяців минулого року (із серпня) росіяни вдарили по регіону з БпЛА майже 12 тис. разів, унаслідок чого 54 людини загинули і 609 дістали поранення, серед яких 8 дітей.

Також дивіться: Вранці окупанти вдарили по Херсону з авіації, з-під завалів будинку дістали двох людей. У Незламному вбили жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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безпілотник (4211) обстріл (28687) Херсонська область (5791)


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