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Вранці окупанти вдарили по Херсону з авіації, з-під завалів будинку дістали двох людей. У Незламному вбили жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 9 січня, об 11.00 російські загарбники вдарили по Херсону трьома КАБами. Одна бомба влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок.

Згодом стало відомо про ще двох потерпілих. Чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБ. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті.

52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.
Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.
Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.
Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.
Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.

Обстріли Херсонщини зранку 

З ранку російські війська атакували з дрона велосипедистку у Бериславі, повідомили у Херсонській ОВА. 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, попереку та ноги. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона дістали вибухові травми і уламкові поранення 71-річна жінка та 60-річний чоловік. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 08:30 під російським ударом опинилося Незламне Білозерської громади. Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення дістала жінка, яка перебувала на вулиці. 

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Автор: 

обстріл (28687) Херсон (3381) Берислав (186) КАБ (366) Херсонська область (5791) Херсонський район (294) Незламне (1)


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