Вранці окупанти вдарили по Херсону з авіації, з-під завалів будинку дістали двох людей. У Незламному вбили жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 9 січня, об 11.00 російські загарбники вдарили по Херсону трьома КАБами. Одна бомба влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок.

Згодом стало відомо про ще двох потерпілих. Чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБ. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті.

52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.











Обстріли Херсонщини зранку

З ранку російські війська атакували з дрона велосипедистку у Бериславі, повідомили у Херсонській ОВА. 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, попереку та ноги. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона дістали вибухові травми і уламкові поранення 71-річна жінка та 60-річний чоловік. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 08:30 під російським ударом опинилося Незламне Білозерської громади. Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення дістала жінка, яка перебувала на вулиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: рашисти гатили по трьох районах області. ФОТОрепортаж