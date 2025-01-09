Доба на Донеччині: рашисти гатили по трьох районах області. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 7 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого пошкоджено низку будинків.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську пошкоджено 3 будинки і підприємство, у Гришиному пошкоджено будинок.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Протягом 8 січня 2025 року російські окупанти 7 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 186 людей, зокрема 19 дітей.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

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