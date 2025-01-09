Доба на Донеччині: рашисти гатили по трьох районах області. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська 7 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого пошкоджено низку будинків.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Покровську пошкоджено 3 будинки і підприємство, у Гришиному пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
Протягом 8 січня 2025 року російські окупанти 7 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 186 людей, зокрема 19 дітей.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
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