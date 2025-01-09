Окупанти атакували рятувальників у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО
Російські загарбники безпілотником атакували автоцистерну ДСНС у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"У місті Гуляйполе під час підвозу води населенню, внаслідок удару безпілотника, пошкоджено автоцистерну ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що автомобіль отримав механічні пошкодження.
Нагадаємо, сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту 8 січня.
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