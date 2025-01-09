Окупанти атакували рятувальників у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО

Російські загарбники безпілотником атакували автоцистерну ДСНС у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"У місті Гуляйполе під час підвозу води населенню, внаслідок удару безпілотника, пошкоджено автоцистерну ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що автомобіль отримав механічні пошкодження.

Нагадаємо, сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту 8 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: 15 загиблих та 111 поранених. Ворог завдав 333 удари по 12 населених пунктах (оновлено)



