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Окупанти атакували рятувальників у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО

Російські загарбники безпілотником  атакували автоцистерну ДСНС у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"У місті Гуляйполе під час підвозу води населенню, внаслідок удару безпілотника, пошкоджено автоцистерну ДСНС.  На щастя, особовий склад не постраждав", - йдеться в повідомленні. 

Рятувальники зазначили, що автомобіль отримав механічні пошкодження.

Нагадаємо, сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту 8 січня.

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Автомобіль рятувальників
Автомобіль рятувальників

Автор: 

Гуляйполе (97) обстріл (28687) Запорізька область (3645) ДСНС (5123) Пологівський район (48)


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