Доба на Запоріжжі: 15 загиблих та 111 поранених. Ворог завдав 333 удари по 12 населених пунктах (оновлено)

Російські загарбники 8 січня завдали удари по Запоріжжі та Степногірську. В обласному центрі 13 загиблих та 109 поранених. У Степногірську рашисти вбили двох цивільних, ще дві особи дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Федоров 9 січня ворог вдарив по середмістю Запоріжжя ФАБами. Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині.

"На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані", - додав начальник ОВА.

Ворог завдав авіаційних ударів по Степногірську, Темирівці та Малинівці. А також:

178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.

137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

"Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Нагадаємо, у середу, 8 січня, російські загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту Степногріську Запорізької області.

Вдень 8 січня рашисти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

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