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Доба на Запоріжжі: 15 загиблих та 111 поранених. Ворог завдав 333 удари по 12 населених пунктах (оновлено)

Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року

Російські загарбники 8 січня завдали удари по Запоріжжі та Степногірську. В обласному центрі 13 загиблих та 109 поранених. У Степногірську рашисти вбили двох цивільних, ще дві особи дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Як  зазначив Федоров  9 січня ворог вдарив по середмістю Запоріжжя ФАБами. Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині.

"На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані", - додав начальник ОВА.

Ворог завдав авіаційних ударів по Степногірську, Темирівці та Малинівці. А також:

  • 178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
  • 9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
  • 137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

"Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Нагадаємо, у середу, 8 січня, російські загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту Степногріську Запорізької області. 

Вдень 8 січня рашисти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи: 13 людей загинули, 33 поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) Запорізька область (3645) Василівський район (40) Запорізький район (121) Степногірськ (17)


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чому не попередили про виліт літаків с кабами , це питання до піаніста
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09.01.2025 07:24 Відповісти
На попередження вже давно ніхто не звертає уваги. Люди звикли до війни.
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09.01.2025 07:35 Відповісти
Попередили. Пісоя вибуху.
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09.01.2025 08:22 Відповісти
В містах: Запоріжжя, Сумах, Херсоні, Харкові, Нікополі, Очакові майже кожного дня гинуть люди від кацапських КАБів, ракет, снарядів, а бубочці Ненажерному вибори в голові, вони з єрмаком і татаровим запускають різні соціопитування і прокручують варіанти, де і як обрурити і так ними обдурений і пошматований нарід. Не евакуацію людей з міст, куди долітають КАБи, а знати статичтику його підтримки. Які варіанти для антимайдану в Київській і наприклад, Вінницькій обоасті? Немає вже тієї України, яку 5-й президент передав хрипластому і неголеному у 2019 рокі, а антимайданна ОПа і шмарафон роблять вигляд, що все ніби залишилося так само.
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09.01.2025 09:25 Відповісти
 
 