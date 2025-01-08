У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи: 13 людей загинули, 33 поранені. ФОТОрепортаж
Завершилась пошуково-рятувальна операція на місці російського удару КАБами по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, 33 отримали поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.
Поліція врятувала 5 людей.
Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.01.2025 21:05 Відповісти Мені подобається 15
Dmitriy Prudko
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Weard Ead
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