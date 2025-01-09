Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Верховна Рада ухвалила рішення про подовження терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частини, до 1 березня 2025 року.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 298 народних депутатів, 21 депутат утримався.

Повернення на службу після СЗЧ

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук зазначала, що термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.

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