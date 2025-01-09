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Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Верховна Рада ухвалила рішення про подовження терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частини, до 1 березня 2025 року.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

За відповідний законопроєкт проголосували 298 народних депутатів, 21 депутат утримався.

Повернення на службу після СЗЧ

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук зазначала, що термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Десятки" українських військових дезертирували під час навчань у Франції, - AFP

Автор: 

ВР (14997) СЗЧ (72)


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Згадується такий собі Колек зі старого фільму "Бий першим, Фредді!", який причитав:
"Ну куда же вы уходите? Я должен вас всех убить!"
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09.01.2025 14:55 Відповісти
чего только ненапринимаешь.... лишь бы самим не ходить.....
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09.01.2025 15:00 Відповісти
Прогнозировано! в Украине нет столько тюрем что б всех ухилянтов и СЗЧешников посадить
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09.01.2025 15:35 Відповісти
есть такая фишка в законах,если преступлений по какой-то статье выше критической цифры,наказание или дифференцируют либо подменяю статью другой.это наблюдается с коррупцией
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09.01.2025 15:58 Відповісти
дуже жорстока жінка
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09.01.2025 18:23 Відповісти
Чисельність - 401 (станом на 09.01.2025)

Щось маленька цифра напроти "Всього" на табло. А де решта? В Тисі потопились?

Потім дивуються, чого це солдат з окопу тікає. Вас, он, в самих теплих кріслах країни втримати не можна, тільки холуї по залу бігають з оберемком карток.
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09.01.2025 18:31 Відповісти
Могу поспорить что если война закончислась бы то всех ухилянтов и СЗЧешников немедленно амнистировали бы. Никто из них не будет сидеть полный срок. Нет никакого смысла держать в тюрьмах толпу людей осужденных не за насильственные преступления когда в стране РАБОТАТЬ НЕКОМУ! А кто страну восстанавливать будет? Дух святой?
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09.01.2025 18:48 Відповісти
А як вони можуть їх наказувати?Ніяк,взяв і пішов,бо надоїло воювати,за курську область!
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10.01.2025 12:34 Відповісти
 
 