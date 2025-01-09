Пісторіус виступає за збереження формату "Рамштайн"

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про важливість продовження функціонування Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На чолі зі США Контактна група з питань оборони України виявилася доволі успішною. Головне - зберегти цей формат", - сказав міністр оборони ФРН під час засідання "Рамштайну".

Пісторіус відзначив лідерство глави Пентагону Ллойда Остіна, наголосивши, що його "особиста відданість відіграла велику роль".

"Без вас, вашої відданості й вашого керівництва боротьба України за свободу не дала б тих самих результатів. Результати, які тепер мають надихнути нас докласти всіх зусиль для досягнення майбутнього", - додав він.

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