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Пісторіус виступає за збереження формату "Рамштайн"

Пісторіус наполягає на збереженні формату Рамштайн

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про важливість продовження функціонування Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На чолі зі США Контактна група з питань оборони України виявилася доволі успішною. Головне - зберегти цей формат", - сказав міністр оборони ФРН під час засідання "Рамштайну".

Пісторіус відзначив лідерство глави Пентагону Ллойда Остіна, наголосивши, що його "особиста відданість відіграла велику роль".

"Без вас, вашої відданості й вашого керівництва боротьба України за свободу не дала б тих самих результатів. Результати, які тепер мають надихнути нас докласти всіх зусиль для досягнення майбутнього", - додав він.

Також читайте: Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу впродовж наступних років, - Міноборони ФРН

Автор: 

Пісторіус Борис (258) Рамштайн (154)


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А нафіга? Трамп жеж пообіцяв все розрулити.
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09.01.2025 15:05 Відповісти
"Дуже смачні баварські ковбаски там готують на фуршеті опісля. Прям кайф" - Пісторіус.
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09.01.2025 15:15 Відповісти
Без США (а Трамп 100% прикриє вашу лавочку) це звичайна пустишка, як її не форматуй.
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09.01.2025 16:04 Відповісти
Це той, що навесні у відставку піде разом із Шольцом? Дуже "потужно"...
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09.01.2025 18:12 Відповісти
 
 