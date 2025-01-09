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РФ вдарила дронами "Молнія" по цивільному підприємству та приватному сектору Харкова (оновлено)

РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Харкові

Російські війська завдали удару безпілотником по підприємству та приватному сектору в Харкові.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові черговий приліт. Попередньо БПЛА типу "Молнія" вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - зазначив очільник міста.

Глава ОВА Синєгубов згодом повідомив, що внаслідок влучання ворожого БПЛА постраждав 65-річний чоловік - гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

О 15:39 стало відомо про ще один удар БПЛА по Харкову.

"Цей удар стався по приватному сектору Немишлянського району. За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає. Постраждало одне приватне авто. Місце прильоту обстежують наші фахівці", - додав згодом Терехов.

Читайте: Близько 650 разів від початку року росіяни атакували з БпЛА Херсонщину: 7 осіб загинули, 55 - поранені

РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Харкові

Автор: 

безпілотник (4211) обстріл (28687) Харків (5634) Харківська область (893) Харківський район (282) війна в Україні (4168)


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Чому ми не вдаримо по Москва сіті так щоб завалити до самої землі кацапську мразь?
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09.01.2025 16:00 Відповісти
 
 