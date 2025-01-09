РФ вдарила дронами "Молнія" по цивільному підприємству та приватному сектору Харкова (оновлено)

Російські війська завдали удару безпілотником по підприємству та приватному сектору в Харкові.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові черговий приліт. Попередньо БПЛА типу "Молнія" вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - зазначив очільник міста.

Глава ОВА Синєгубов згодом повідомив, що внаслідок влучання ворожого БПЛА постраждав 65-річний чоловік - гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

О 15:39 стало відомо про ще один удар БПЛА по Харкову.

"Цей удар стався по приватному сектору Немишлянського району. За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає. Постраждало одне приватне авто. Місце прильоту обстежують наші фахівці", - додав згодом Терехов.

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