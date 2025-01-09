Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу в допомозі Україні, якщо США не будуть готові, - Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, США не зацікавлені у перемозі Росії, однак "якщо Сполучені Штати не будуть готові", то Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу у допомозі Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Каллас сказала перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Раштайн" 9 січня.

Так, вона зазначила, що Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу, "якщо Сполучені Штати не будуть готові до цього".

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Каллас також порадила не спекулювати на темі майбутнього американської підтримки на цьому етапі.

За її словами, незалежно від того, хто очолює країну, США "не зацікавлені в тому, щоб Росія була найсильнішою державою у світі".

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