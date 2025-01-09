Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу в допомозі Україні, якщо США не будуть готові, - Каллас
Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, США не зацікавлені у перемозі Росії, однак "якщо Сполучені Штати не будуть готові", то Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу у допомозі Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Каллас сказала перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Раштайн" 9 січня.
Так, вона зазначила, що Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу, "якщо Сполучені Штати не будуть готові до цього".
Каллас також порадила не спекулювати на темі майбутнього американської підтримки на цьому етапі.
За її словами, незалежно від того, хто очолює країну, США "не зацікавлені в тому, щоб Росія була найсильнішою державою у світі".
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Горите в аду, пособники путина
а, просто, не озираючись ні на кого. без усіляких "якщо", не має бажання взяти ініціативу?
типу ми малороси, а вони хто, підпіндоси?
У своєму інфантильному житті він воював хіба з моделями, яких згвалтував, та й то у суді.
Коли він говорить про війну і оборону, це зовсім не те, що Європа, яка бачила дві світових.
І яка дуже добре знає і пам'ятає на ділі, що таке війна, і як ведуть себе "пабєдітєлі".
Тому, Коли пані Каллас на своїй посаді каже, що Європа справиться і без Трампа,
то вона твердо знає, як мотивована Європа, що знає сморід русскіх партянок.