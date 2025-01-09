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Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу в допомозі Україні, якщо США не будуть готові, - Каллас

Каллас про допомогу Україні

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, США не зацікавлені у перемозі Росії, однак "якщо Сполучені Штати не будуть готові", то Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу у допомозі Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Каллас сказала перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Раштайн" 9 січня.

Так, вона зазначила, що Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу, "якщо Сполучені Штати не будуть готові до цього".

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Каллас також порадила не спекулювати на темі майбутнього американської підтримки на цьому етапі.

За її словами, незалежно від того, хто очолює країну, США "не зацікавлені в тому, щоб Росія була найсильнішою державою у світі".

Також читайте: Всі заморожені активи РФ у ЄС має бути спрямовано на допомогу Україні, - Каллас

Автор: 

допомога (8375) США (23054) Євросоюз (13453) Каллас Кая (268)


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Топ коментарі
+4
Якби не ЄС,то долар бт зараз коштував 1000 і їли б навіть не картоплю,а те що посадили б і зібрали.
Нам весь світ допомагає і треба це пам'ятати завжди,а не як зелений жлоб.
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09.01.2025 15:46
+3
шановна пані Кая, ця допомога дуже потрібна в розмірі в 3-3,5 рази більше ресурсів ніж у рашистів, тоді буде шанс за пару місяців повернути території і увійти в НАТО. оскільки зараз навпаки , у них в 5 разів більше ресурсів то і йде повзуча окупація, нажаль.
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09.01.2025 15:51
+2
Таке відчуття що світ вже визначив для себе певний мінімальний рівень допомоги Україні, передавати більше чи менше якого їм невигідно з тих чи інших причин.
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09.01.2025 15:35
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Вже має брати, бо тисячі дронів зараз купують громадяне України за свою зар.плату, а не країни ЄС
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09.01.2025 15:33 Відповісти
Якби не ЄС,то долар бт зараз коштував 1000 і їли б навіть не картоплю,а те що посадили б і зібрали.
Нам весь світ допомагає і треба це пам'ятати завжди,а не як зелений жлоб.
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09.01.2025 15:46 Відповісти
Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу в допомозі Україні
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09.01.2025 15:33 Відповісти
Таке відчуття що світ вже визначив для себе певний мінімальний рівень допомоги Україні, передавати більше чи менше якого їм невигідно з тих чи інших причин.
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09.01.2025 15:35 Відповісти
Добре, коли багато союзників. Диверсифікація.
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09.01.2025 15:35 Відповісти
шановна пані Кая, ця допомога дуже потрібна в розмірі в 3-3,5 рази більше ресурсів ніж у рашистів, тоді буде шанс за пару місяців повернути території і увійти в НАТО. оскільки зараз навпаки , у них в 5 разів більше ресурсів то і йде повзуча окупація, нажаль.
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09.01.2025 15:51 Відповісти
"Допомоги", в смысле продолжения агонии и геноцида украинцев мы не хотим.
Горите в аду, пособники путина
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09.01.2025 16:00 Відповісти
Ага, Орбан з Фіцо вже на низькому старті ветувати усі ваші імпотентні потуги.
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09.01.2025 16:02 Відповісти
бла бла бла.
а, просто, не озираючись ні на кого. без усіляких "якщо", не має бажання взяти ініціативу?
типу ми малороси, а вони хто, підпіндоси?
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09.01.2025 16:03 Відповісти
А навіщо чекати?...
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09.01.2025 16:22 Відповісти
дякуємо, найгарніша пані
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09.01.2025 17:02 Відповісти
Справжньої війни Трамп ніколи не бачив, тільки у кіно, жуючи попкорн і лапаючи дівчат.
У своєму інфантильному житті він воював хіба з моделями, яких згвалтував, та й то у суді.
Коли він говорить про війну і оборону, це зовсім не те, що Європа, яка бачила дві світових.
І яка дуже добре знає і пам'ятає на ділі, що таке війна, і як ведуть себе "пабєдітєлі".
Тому, Коли пані Каллас на своїй посаді каже, що Європа справиться і без Трампа,
то вона твердо знає, як мотивована Європа, що знає сморід русскіх партянок.
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09.01.2025 17:36 Відповісти
 
 