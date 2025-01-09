Понад 36 тис. українців скористалися сервісом рекрутингу у "Резерв+", - Міноборони

Більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через застосунок "Резерв+" від початку запуску сервісу рекрутингу в ньому.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:

Штаб

Транспорт

БпЛА

Піхота

Розвідка.

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Найбільш затребувані посади:

Водій

Оператор БпЛА різних типів

Механік-слюсар

Розвідник

Діловод.

"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську. Рекрутинг стає одним із незамінних інструментів у екосистемі для військовозобов’язаного, яку ми створюємо. А у цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти своє місце у війську і використовувати свої знання максимально ефективно", - прокоментувала заступниця міністра оборони України.

Підрозділами, куди користувачі найчастіше подавали заявки, стали:

12-та бригада НГУ "Азов"

14-й окремий полк БпАК

13-та бригада оперативного призначення "Хартія"

Сили логістики

Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.

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