Понад 36 тис. українців скористалися сервісом рекрутингу у "Резерв+", - Міноборони
Більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через застосунок "Резерв+" від початку запуску сервісу рекрутингу в ньому.
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:
-
Штаб
-
Транспорт
-
БпЛА
-
Піхота
-
Розвідка.
Найбільш затребувані посади:
-
Водій
-
Оператор БпЛА різних типів
-
Механік-слюсар
-
Розвідник
-
Діловод.
"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську. Рекрутинг стає одним із незамінних інструментів у екосистемі для військовозобов’язаного, яку ми створюємо. А у цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти своє місце у війську і використовувати свої знання максимально ефективно", - прокоментувала заступниця міністра оборони України.
Підрозділами, куди користувачі найчастіше подавали заявки, стали:
-
12-та бригада НГУ "Азов"
-
14-й окремий полк БпАК
-
13-та бригада оперативного призначення "Хартія"
-
Сили логістики
-
Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль