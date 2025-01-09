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Понад 36 тис. українців скористалися сервісом рекрутингу у "Резерв+", - Міноборони

Понад 36 000 українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+

Більш ніж 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через застосунок "Резерв+" від початку запуску сервісу рекрутингу в ньому.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:

  • Штаб

  • Транспорт

  • БпЛА

  • Піхота

  • Розвідка.

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Найбільш затребувані посади:

  • Водій

  • Оператор БпЛА різних типів

  • Механік-слюсар

  • Розвідник

  • Діловод.

"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську. Рекрутинг стає одним із незамінних інструментів у екосистемі для військовозобов’язаного, яку ми створюємо. А у цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти своє місце у війську і використовувати свої знання максимально ефективно", - прокоментувала заступниця міністра оборони України.

Підрозділами, куди користувачі найчастіше подавали заявки, стали:

  • 12-та бригада НГУ "Азов"

  • 14-й окремий полк БпАК

  • 13-та бригада оперативного призначення "Хартія"

  • Сили логістики

  • Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.

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Автор: 

Міноборони (7409) Черногоренко Катерина (123) Рекрутинг (145) Резерв+ (64)


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Ну якщо це правда, то виходить від початку робити сервісу самостійно рекрутуються 15+ тисяч осіб щомісяця, це мотивовані люди які прийняли таке рішення самостійно, рахуючи тих хто пішов через рекрутингові центри, виникає питання нафіг потрібне тцк ? Єдина функція яку воно виконує це реприсивна, причому незаконно. Може всеж пора цих ухилянтів відправити відпрацьовувати наші гроші які їм платять з бюджету ?))))
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09.01.2025 18:08 Відповісти
 
 