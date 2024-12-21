УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11578 відвідувачів онлайн
Новини
1 588 8

Близько 3,5 млн військовозобов’язаних щоденно користуються "Резерв+", - Черногоренко

Скільки користувачів щоденно у Резерв+: Міноборони відповіло

Щоденно мобільним застосунком для військовозобов'язаних "Резерв+" користуються 3,5 мільйона українців.

Про це в телеефірі сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зараз ми маємо 3, 5 млн користувачів, які щоденно користуються Резерв+. Ми запустили функцію повторного оновлення контактних даних, це номер телефону, електронна пошта, адреса проживання. Тому що згідно з діючим законодавством, військовозобовʼязані мають повідомити про зміну таких даних", - розповіла вона.

Черногоренко нагадала, що повторно уточнити такі дані можна відучора, після запуску нової версії застосунку "Резерв+". Раніше для оновлення даних необхідно було відвідати ТЦК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Отримання відстрочок у "Резерв+" призупинено: реєстри Міноборони працюють у штатному режимі

Заступниця міністра нагадала, що адресу проживання необхідно повторно уточнювати у разі зміни місця проживання.

Водночас, додала Черногоренко, у випадку відрядження за кордон такого зобовʼязання немає, оскільки Державна прикордонна служба фіксує виїзд і повернення, і це відображається у відповідних реєстрах.

Нагадаємо, що застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ запустився в середині травня.

Перший сервіс, який було представлено у його межах — уточнення даних, який розробили відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалося понад 3 мільйони українців.

Також читайте: 190 тис. осіб вже скористалися функцією відстрочки від мобілізації у "Резерв+", - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7361) мобілізація (3054) Черногоренко Катерина (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а скільки серед них хакерів?
показати весь коментар
21.12.2024 15:02 Відповісти
Шукають інфу чи не в розшуку....
показати весь коментар
21.12.2024 15:04 Відповісти
3,5 мільйони? Щоденно? "Користуються" - щоби що?
А одного разу не вистачило - влітку коли зареєструвалися?
показати весь коментар
21.12.2024 15:05 Відповісти
кожного дня заходиш і ловиш щоденний бонус +1 день до відсрочки.
показати весь коментар
21.12.2024 15:12 Відповісти
Ну я тоже установил резерв+, ибо бумажный военник мне нач тцк отказался отдать. Хотя по сути это подсудное дело. Захожу туда максимум раз в месяц, там всё то же самое, изменений ноль
показати весь коментар
21.12.2024 15:19 Відповісти
3,5 ляма щоденно??? А яка тоді кількість населення України? Як у Китаї?
показати весь коментар
21.12.2024 15:40 Відповісти
Тому що на кожному кроці ухилянти , які зайобують перевірками.
показати весь коментар
21.12.2024 16:01 Відповісти
Щоденно мобільним застосунком для військовозобов'язаних "Резерв+" користуються 3,5 мільйона українців. (c). 🤣 А это опять таки случай так называемого вранья. Поздравляю вас, мадам соврамши(с)
показати весь коментар
21.12.2024 21:58 Відповісти
 
 