Близько 3,5 млн військовозобов’язаних щоденно користуються "Резерв+", - Черногоренко
Щоденно мобільним застосунком для військовозобов'язаних "Резерв+" користуються 3,5 мільйона українців.
Про це в телеефірі сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зараз ми маємо 3, 5 млн користувачів, які щоденно користуються Резерв+. Ми запустили функцію повторного оновлення контактних даних, це номер телефону, електронна пошта, адреса проживання. Тому що згідно з діючим законодавством, військовозобовʼязані мають повідомити про зміну таких даних", - розповіла вона.
Черногоренко нагадала, що повторно уточнити такі дані можна відучора, після запуску нової версії застосунку "Резерв+". Раніше для оновлення даних необхідно було відвідати ТЦК.
Заступниця міністра нагадала, що адресу проживання необхідно повторно уточнювати у разі зміни місця проживання.
Водночас, додала Черногоренко, у випадку відрядження за кордон такого зобовʼязання немає, оскільки Державна прикордонна служба фіксує виїзд і повернення, і це відображається у відповідних реєстрах.
Нагадаємо, що застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ запустився в середині травня.
Перший сервіс, який було представлено у його межах — уточнення даних, який розробили відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалося понад 3 мільйони українців.
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