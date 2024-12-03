190 тис. осіб вже скористалися функцією відстрочки від мобілізації у "Резерв+", - Міноборони

За три тижні з моменту запуску можливості подати заявку на відстрочку від мобілізації в додатку "Резерв+" нею вже скористалися 190 000 військовозобов'язаних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За 3 тижні з моменту запуску, я нагадаю, ми запустили цю функцію для людей з інвалідністю, студентів-аспірантів і багатодітних батьків, таку відстрочку за декілька хвилин отримали 190 тисяч людей", - розповіла вона.

Черногоренко зазначила, що ці люди не стояли в чергах, не подавали паперові документи, не перевантажували працівників ТЦК, що є дуже позитивним моментом.

Заступниця міністра оборони також нагадала, що у держави є функція обміну реєстрами, тож Мін'юст, Пенсійний фонд та Мінсоцполітики спільно працюють над цифровізацією різних процесів.

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Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію в цілому 11 квітня 2024 року, а 17 квітня президент Володимир Зеленський підписав його.

Закон набрав чинності через місяць після офіційного оприлюднення, тобто 18 травня 2024 року. Схвалений 20 листопада законопроєкт 12104 вносить зміни до статті 23 Закону України про мобілізацію.

20 листопада у додатку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.