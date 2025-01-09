Не бачу в заявах Трампа відходу від України, це було б помилкою, - Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що новообраний президент США Дональд Трамп не залишить Україну, бо це було б помилкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на ANSA.
"Чесно кажучи, я не передбачаю відходу Трампа від України. Я не бачу цього в його заявах", – сказала Мелоні на пресконференції.
Вона зауважила, що Трамп "кілька разів говорив про "мир силою". Водночас вона завжди стверджувала, що єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів – це створити складну ситуацію на місцях.
"Трамп має здатність поєднувати дипломатію і стримування, і я передбачаю, що так буде і цього разу. Він може рухатися вперед до вирішення, але я не передбачаю, що це означатиме відмову від України, (що) було б помилкою з моєї точки зору", - зазначила Мелоні.
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ПорошенкоБайден
у версію трампа 2025 додали патч "двіжуха". (Канада, Панамаі Гренландія поки не зацінили)