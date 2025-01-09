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Новини
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Не бачу в заявах Трампа відходу від України, це було б помилкою, - Мелоні

Мелоні про Трампа

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що новообраний президент США Дональд Трамп не залишить Україну, бо це було б помилкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на ANSA.

"Чесно кажучи, я не передбачаю відходу Трампа від України. Я не бачу цього в його заявах", – сказала Мелоні на пресконференції.

Вона зауважила, що Трамп "кілька разів говорив про "мир силою". Водночас вона завжди стверджувала, що єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів – це створити складну ситуацію на місцях.

Також читайте: Мелоні та Трамп провели зустріч у Флориді, - New York Times

"Трамп має здатність поєднувати дипломатію і стримування, і я передбачаю, що так буде і цього разу. Він може рухатися вперед до вирішення, але я не передбачаю, що це означатиме відмову від України, (що) було б помилкою з моєї точки зору", - зазначила Мелоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза безпеці ЄС з боку РФ не зникне після завершення війни в Україні, - Мелоні

Автор: 

Італія (1574) США (23054) Трамп Дональд (5815) Мелоні Джорджа (142)


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Чорне це біле, війна це мир, капітуляція це перемога.
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09.01.2025 16:20 Відповісти
джорджа міа кара! белла донна! аморе, філічіта, долоре! піца, джелато, кафе!
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09.01.2025 16:27 Відповісти
Сіньора з Трампом вже порєшала. Одна з перших приїхала на поклон. Якщо буде треба, то приєднається до європейських ультраправих аж бігом втрачая капці.
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09.01.2025 16:30 Відповісти
Вона і є з партії ультра правих
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09.01.2025 23:09 Відповісти
Пані має рацію і тверезо мислить
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09.01.2025 16:38 Відповісти
пані Джорджа і пан Міллей - це взагалі якась права аномалія сьогодення. приклади притомних і здорових правих сил на тлі світового правого популізму і крінжа.
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09.01.2025 17:14 Відповісти
Праві завжди нормальні на фоні лівого сміття
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09.01.2025 23:06 Відповісти
трамп - це зе 2019 року.

- рижий кіт в мішку

- говорить діаметрально протилежне і несумісне, щоб сподобатись одночасно всім

- ніколи ніякої конкретики. Тільки гасла: зупиню війну за 24 години, ніяких війн на Землі, якби я був президентом раніше , нужна проста прєкратіть стрєлять.

- винен тільки Порошенко Байден

у версію трампа 2025 додали патч "двіжуха". (Канада, Панамаі Гренландія поки не зацінили)
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09.01.2025 16:48 Відповісти
а ти синка його послухай , він говорить шо в пожежах в Каліфорнії вина Україна
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09.01.2025 16:50 Відповісти
 
 