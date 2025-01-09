УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12031 відвідувач онлайн
Новини
3 710 38

Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військовослужбовців

Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військовослужбовців

Верховна Рада 9 січня ухвалила в цілому законопроєкт, що забороняє вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації у загиблих військових, а також у загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт №9558 в цілому проголосували 254 депутати.

У картці законопроєкту автори пояснили, що в Україні вже діє заборона вилучати органи у донорів-трупів, загиблих внаслідок участі у бойових діях, але виключно у Донецькій та Луганській областях.

У законі йдеться і про військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків, і про інших людей, які загинули унаслідок збройної агресії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Зазначається, що законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації та безпосередньо надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.

Також закон забороняє трансплантації від людей, померлих унаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

  • введення статусу екстреності трансплантації, що забезпечить потребу в органах пацієнтів, які потребують термінової трансплантації;
  • запровадження принципу "доміно" у трансплантації, що дозволить виконувати складні операції, наприклад, пересадку органів від одного пацієнта до іншого за одну процедуру;
  • створення Національного трансплантологічного комітету при МОЗ, який розглядатиме випадки несприятливих реакцій при трансплантації;
  • надання неповнолітнім прав бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин для батьків;
  • уточнення умови автоматичного пошуку пари донор-реципієнт у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік в Україні провели 585 трансплантацій

Автор: 

ВР (14997) закон (2833) трансплантація (118) військовослужбовці (4773) війна в Україні (4168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
що б відігнати конкурентів від багато мільярдної годівниці.
не налагоджена логістика, у потрібних людей.
показати весь коментар
09.01.2025 16:36
+3
Чому? Якщо це врятує життя іншій людині, чому ні? В чому глибинна суть заборони?
показати весь коментар
09.01.2025 16:29
+3
ооо....
а я переймався, що день пройщов, а жодного закону для підпису хрипатій матючині не прийняли.
до речі, а що були якісь наміри/пропозиції торгувати органами?
це ж якийсь складний процес, що потребує знань, обладнання та дуже обмежений в часі.
нє?
чи можна отак від любого тіла, коли завгодно, щось відрізати і буде норм?
показати весь коментар
09.01.2025 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому? Якщо це врятує життя іншій людині, чому ні? В чому глибинна суть заборони?
показати весь коментар
09.01.2025 16:29 Відповісти
що б відігнати конкурентів від багато мільярдної годівниці.
не налагоджена логістика, у потрібних людей.
показати весь коментар
09.01.2025 16:36 Відповісти
а якщо росія підніме хайп? - подумали слуги
показати весь коментар
09.01.2025 16:49 Відповісти
Так, врятує. Але тут потрібна повна прозорість і згода на це. Інакше будуть із ще напівживих вирізати і відправляти в умовний Амстердам
показати весь коментар
09.01.2025 17:55 Відповісти
власть очевидно меряет на себя - начали бы отправлять "на органы" сразу после учебки, а в электронных документах, "Дие", написали бы что пропал без вести и привет. количество оффшоров и батальонов монако увеличится, смотреть на знакомые криминальные рожи в приличных странах на каждом шагу наверное не хочется. так что когда нет морали, культуры, этики и других ненужных вещей надо писать (и если не очень выгодно - то и исполнять) вот такое.
показати весь коментар
09.01.2025 20:42 Відповісти
ооо....
а я переймався, що день пройщов, а жодного закону для підпису хрипатій матючині не прийняли.
до речі, а що були якісь наміри/пропозиції торгувати органами?
це ж якийсь складний процес, що потребує знань, обладнання та дуже обмежений в часі.
нє?
чи можна отак від любого тіла, коли завгодно, щось відрізати і буде норм?
показати весь коментар
09.01.2025 16:34 Відповісти
А чого тебе не хвилює, що 2 800 000 поголів'я у "Дворі скота", який іменує себе "сталіцца", 6-й рік "не на часі" прибрати це хрипляве лайно, сорту земакака, як Люди Чаушеску прибрали, Хусейна й Каддафі? Кидати зброю нам й скакати у *************?
показати весь коментар
09.01.2025 16:43 Відповісти
та я б залюбки. але, як кажуть мудріші люди, неначасі.
пильнуємо той час.
показати весь коментар
09.01.2025 16:51 Відповісти
Базарна баба ти, а не Хтось. *******!
показати весь коментар
09.01.2025 16:57 Відповісти
птьфу на тебе теж!
показати весь коментар
09.01.2025 16:58 Відповісти
Баба-гріша, вали кобилі у тріщину й щезни по факту народження. Ми тут принаймні життям твою недороблену й дешеву ШКУРУ оберігаємо. Й це не ******* унітаз, де ти лазиш, бздиш, й рахуєш бульки.
показати весь коментар
09.01.2025 17:02 Відповісти
ми, це устим та кармеалюк? тут, це де?
я вважаю, що моя шкіра, не настільки цінна, що б ви устим та кармалюк, захищали її своїм життям.
устим та кармелюк, кидайте все та їдьте додому в обмін на мою шкіру.
показати весь коментар
09.01.2025 17:08 Відповісти
+++
показати весь коментар
09.01.2025 17:16 Відповісти
О... Ти точно тупе, як засохлий лайняк...
показати весь коментар
09.01.2025 17:20 Відповісти
якось у вас устим та кармалюк з уявою, не того.
засохлий лайняк сухий, але ніяк не тупий.
давайте, думайте ще.
ви, устим та кармалюк, знаєте, що такий тупий кут?
показати весь коментар
09.01.2025 17:28 Відповісти
А замість нього тебе поставимо?
показати весь коментар
09.01.2025 17:52 Відповісти
Тебе, *****, ти ж такий самий ідіот, але хоча б не шизоїд-наркоман. **********, пліснява шмарката!
показати весь коментар
09.01.2025 19:28 Відповісти
Мабуть загинувший військовий не був би проти врятувати свого пораненого побратима, пожертвувавши свій орган. Але тут ще позиція родичів важлива.
показати весь коментар
09.01.2025 16:35 Відповісти
А ще - може людина при житті підписала договір на донорство..
показати весь коментар
09.01.2025 16:46 Відповісти
то може і підписала, але ж не з польовим хірургом від умерова.
в таких справах, дуже складна бюрократія, в цивілізованих країнах.
показати весь коментар
09.01.2025 16:54 Відповісти
Тонкий момент. Хто дасть гарантію, що органи підуть побратимам? Не забувайте де ми живемо - тут примудряються в моргах телефони зламувати і знімати гроші з карток убитих воїнів
показати весь коментар
09.01.2025 17:13 Відповісти
Маєте конкретні факти?
показати весь коментар
09.01.2025 17:53 Відповісти
https://epravda.com.ua/rus/news/2024/07/09/716395/
показати весь коментар
09.01.2025 18:03 Відповісти
Шкуру здерли. Тепер рубати на частини за схемою: філе народа, лопатка народа, гомілка народа, стегно народа. Ще трохи - і їм буде п#зда від народа
показати весь коментар
09.01.2025 16:39 Відповісти
Нащо їм у загиблих вибирати органи які вже непридатними стають після довгої доставки, якщо є купа безвісти пропавших.
показати весь коментар
09.01.2025 16:40 Відповісти
у кндровців можна вилучати? Песикам? Як харчі в окупації?
показати весь коментар
09.01.2025 16:40 Відповісти
та у всіх у них.
у живих навіть краще. строк зберігання довше.
ааааа......
от, я затупок.
тепер зрозуміло, навіщо нам стільки полонених.
показати весь коментар
09.01.2025 16:55 Відповісти
правильный закон, единственное, насколько точно его будут исполнять, чтобы не было как в сериале "Игра в Кальмара", где после смерти игроков, часть полуживых отдавали на органы.
Не за это мы умираем, чтобы нас потом на органы пустили, и сделали хаб трансплантации из Украины, также как и компенсация за смерть на 0. Умер, компенсация на зсу. Не за это мы умираем.
показати весь коментар
09.01.2025 16:46 Відповісти
Тоб то, до цієї заборони трансплантація органів загиблих військових шла повним ходом. Шо це за країна - збіговисько кончених ган....ів.
показати весь коментар
09.01.2025 16:53 Відповісти
А я ото й думаю, чого це кацапи верещать що нас ріжуть на органи.. а воно таки да... А де згода рідних? Та й твоя особиста? Як це? Благими деяниями устлана дорога в ад. Це що за хрінь? Яким законом це було дозволено?
показати весь коментар
09.01.2025 21:00 Відповісти
тобто, лікування помираючої дитини, це кощунство?
ніхера, лєвакі чистоплюї договорилися.......
показати весь коментар
09.01.2025 16:57 Відповісти
Чистоплюи предлагают пересадки. Сколько проживёт ребенок инвалид с пересаженными почками? Сколько это стоит? Сколько медосмотров можно провести для здоровых детей, с целью раннего выявления заболеваний?
Раньше, простит, отбором занималась природа. Сейчас мы вытягиваем больных детей, для их дальнейшего мучения
показати весь коментар
09.01.2025 17:24 Відповісти
Це мабуть знов захід пальчиком пожурив керівництво України за такі методи заробітку. А ви що думали, це поодинокі випадки? Бусифікація це перший крок...
показати весь коментар
09.01.2025 17:32 Відповісти
!!!!!!!!!!!! Таке не можна робити без дозволу родичей !!!!!!!!!
показати весь коментар
10.01.2025 12:45 Відповісти
А давайте ВООБЩЕ запретим трансплантацию как противоречащую общественной морали, христианству и традиционным ценностям! Деды разве занимались пересадкой?
показати весь коментар
10.01.2025 16:32 Відповісти
 
 