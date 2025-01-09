Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військовослужбовців

Верховна Рада 9 січня ухвалила в цілому законопроєкт, що забороняє вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації у загиблих військових, а також у загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт №9558 в цілому проголосували 254 депутати.

У картці законопроєкту автори пояснили, що в Україні вже діє заборона вилучати органи у донорів-трупів, загиблих внаслідок участі у бойових діях, але виключно у Донецькій та Луганській областях.

У законі йдеться і про військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків, і про інших людей, які загинули унаслідок збройної агресії проти України.

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Зазначається, що законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації та безпосередньо надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.

Також закон забороняє трансплантації від людей, померлих унаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

введення статусу екстреності трансплантації, що забезпечить потребу в органах пацієнтів, які потребують термінової трансплантації;

запровадження принципу "доміно" у трансплантації, що дозволить виконувати складні операції, наприклад, пересадку органів від одного пацієнта до іншого за одну процедуру;

створення Національного трансплантологічного комітету при МОЗ, який розглядатиме випадки несприятливих реакцій при трансплантації;

надання неповнолітнім прав бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин для батьків;

уточнення умови автоматичного пошуку пари донор-реципієнт у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин.

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