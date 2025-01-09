Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військовослужбовців
Верховна Рада 9 січня ухвалила в цілому законопроєкт, що забороняє вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації у загиблих військових, а також у загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт №9558 в цілому проголосували 254 депутати.
У картці законопроєкту автори пояснили, що в Україні вже діє заборона вилучати органи у донорів-трупів, загиблих внаслідок участі у бойових діях, але виключно у Донецькій та Луганській областях.
У законі йдеться і про військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків, і про інших людей, які загинули унаслідок збройної агресії проти України.
Зазначається, що законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації та безпосередньо надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.
Також закон забороняє трансплантації від людей, померлих унаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.
Серед іншого, законопроєкт передбачає:
- введення статусу екстреності трансплантації, що забезпечить потребу в органах пацієнтів, які потребують термінової трансплантації;
- запровадження принципу "доміно" у трансплантації, що дозволить виконувати складні операції, наприклад, пересадку органів від одного пацієнта до іншого за одну процедуру;
- створення Національного трансплантологічного комітету при МОЗ, який розглядатиме випадки несприятливих реакцій при трансплантації;
- надання неповнолітнім прав бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин для батьків;
- уточнення умови автоматичного пошуку пари донор-реципієнт у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин.
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а я переймався, що день пройщов, а жодного закону для підпису хрипатій матючині не прийняли.
до речі, а що були якісь наміри/пропозиції торгувати органами?
це ж якийсь складний процес, що потребує знань, обладнання та дуже обмежений в часі.
нє?
чи можна отак від любого тіла, коли завгодно, щось відрізати і буде норм?
пильнуємо той час.
я вважаю, що моя шкіра, не настільки цінна, що б ви устим та кармалюк, захищали її своїм життям.
устим та кармелюк, кидайте все та їдьте додому в обмін на мою шкіру.
засохлий лайняк сухий, але ніяк не тупий.
давайте, думайте ще.
ви, устим та кармалюк, знаєте, що такий тупий кут?
в таких справах, дуже складна бюрократія, в цивілізованих країнах.
у живих навіть краще. строк зберігання довше.
ааааа......
от, я затупок.
тепер зрозуміло, навіщо нам стільки полонених.
Не за это мы умираем, чтобы нас потом на органы пустили, и сделали хаб трансплантации из Украины, также как и компенсация за смерть на 0. Умер, компенсация на зсу. Не за это мы умираем.
ніхера, лєвакі чистоплюї договорилися.......
Раньше, простит, отбором занималась природа. Сейчас мы вытягиваем больных детей, для их дальнейшего мучения