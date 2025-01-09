Школярів ТОТ Донеччини змусили виготовляти окопні свічки для російських терористів, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські колаборанти примусили школярів під час зимових канікул виготовляти окопні свічки для військ РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, відповідний наказ надійшов від фейкового "Міністерства просвєщєнія ДНР".
Старшокласникам доручили виготовити не менше 50 свічок, а учням молодших класів - щонайменше 25. Ця так звана "волонтерська" діяльність є частиною пропагандистської кампанії, яку окупанти активізували під час Різдвяно-Новорічних свят.
Мета таких акцій - нав’язування дітям ідеології, спрямованої на героїзацію тих, хто приніс на українську землю війну, смерть і руйнування.
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В 2014му їм було по 1-3 роки!
Потрібно визнавати правду - це вже не діти України.... на жаль.
Ще 3-5 років війни - і ми будемо реально не визволяти, а просто повертати наші територіїї, незважаючи на думку населення так званих ТОТ.