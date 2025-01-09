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Новини
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Школярів ТОТ Донеччини змусили виготовляти окопні свічки для російських терористів, - ЦНС

Школярів Донеччини примусили виготовляти окопні свічки для військових рф

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські колаборанти примусили школярів під час зимових канікул виготовляти окопні свічки для військ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, відповідний наказ надійшов від фейкового "Міністерства просвєщєнія ДНР".

Старшокласникам доручили виготовити не менше 50 свічок, а учням молодших класів - щонайменше 25. Ця так звана "волонтерська" діяльність є частиною пропагандистської кампанії, яку окупанти активізували під час Різдвяно-Новорічних свят.

Мета таких акцій - нав’язування дітям ідеології, спрямованої на героїзацію тих, хто приніс на українську землю війну, смерть і руйнування.

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Автор: 

окупація (6718) Донецька область (8578) Центр національного спротиву (820)


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І така куйня від кацапоти вже 300 років.
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09.01.2025 17:16 Відповісти
А від нашого БИДЛА тільки жування шмарклів під Шевченка... Так й "живемо"...
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09.01.2025 17:22 Відповісти
хто небудь розкаже мені простими словами, шо таке цнс і які в нього функції?
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09.01.2025 17:58 Відповісти
Функції в нього пропагандистські ,щоб нам вішати локшину на вуха.
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09.01.2025 19:07 Відповісти
А які функції в гівномарафону - таж сама пропаганда.
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09.01.2025 19:11 Відповісти
"Примусили"? - забудьте...
В 2014му їм було по 1-3 роки!
Потрібно визнавати правду - це вже не діти України.... на жаль.
Ще 3-5 років війни - і ми будемо реально не визволяти, а просто повертати наші територіїї, незважаючи на думку населення так званих ТОТ.
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09.01.2025 18:48 Відповісти
А їхніх батьків в 2014 році кричати рассія ,рассія і путін прійді теж змушували ?
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09.01.2025 19:08 Відповісти
 
 