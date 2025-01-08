Кремль забороняє українцям на ТОТ одружуватися без російського паспорта, - ЦНС

Кремль продовжує посилювати репресії на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в рамках нового закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", який вступає в силу з 5 лютого 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Згідно з новими правилами, українці, які не отримали російське громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки, що фактично є ще однією спробою асиміляції населення під російські закони.

Крім того, у рамках цього закону з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території Росії (включаючи тимчасово окуповані території України), буде застосовуватися режим висилки.

Також, як частина цього пакету репресивних заходів, поліція отримує право здійснювати контроль за житлом осіб, які не змінили громадянство, дозволяючи їм отримувати доступ до приміщень, де проживають такі громадяни.

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