Німеччина передасть Україні додаткові керовані ракети до систем ППО IRIS-T, - Пісторіус

Німеччина в найкоротші терміни передасть Україні додаткові керовані ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про майже 50 таких ракет.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної крупи у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.de.

За його словами, ці ракети спочатку призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються безпосередньо з виробництва в Україну.

"Ми спочатку постачаємо (ракети - ред.) Україні, перш ніж поповнювати наші запаси, - наголосив Пісторіус.

У повідомленні німецького Міністерства оборони вказано, що Україні нададуть майже 50 ракет для систем IRIS-T.

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