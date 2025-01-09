Німеччина передасть Україні додаткові керовані ракети до систем ППО IRIS-T, - Пісторіус
Німеччина в найкоротші терміни передасть Україні додаткові керовані ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про майже 50 таких ракет.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної крупи у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.de.
За його словами, ці ракети спочатку призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються безпосередньо з виробництва в Україну.
"Ми спочатку постачаємо (ракети - ред.) Україні, перш ніж поповнювати наші запаси, - наголосив Пісторіус.
У повідомленні німецького Міністерства оборони вказано, що Україні нададуть майже 50 ракет для систем IRIS-T.
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Невже аж 49???