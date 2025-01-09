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Німеччина передасть Україні додаткові керовані ракети до систем ППО IRIS-T, - Пісторіус

Німеччина незабаром надасть Україні керовані ракети до IRIS-T

Німеччина в найкоротші терміни передасть Україні додаткові керовані ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про майже 50 таких ракет. 

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної крупи у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.de.

За його словами, ці ракети спочатку призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються безпосередньо з виробництва в Україну.

"Ми спочатку постачаємо (ракети - ред.) Україні, перш ніж поповнювати наші запаси, - наголосив Пісторіус.

У повідомленні німецького Міністерства оборони вказано, що Україні нададуть майже 50 ракет для систем IRIS-T.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військова допомога, постачання ППО, підтримка ОПК України: Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7386) ППО (3218) ракети (4030) Пісторіус Борис (258)


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А нащо це все повідомляти? Яка ціль? Залякати Росію?
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09.01.2025 17:38 Відповісти
Рашка раніше нас про ці поставки дізнається.
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09.01.2025 17:40 Відповісти
На неделю?
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09.01.2025 17:39 Відповісти
До інаугурації протриматися треба. А потім права качати будемо.
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09.01.2025 17:44 Відповісти
Йдеться про майже 50 таких ракет

Невже аж 49???
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09.01.2025 18:51 Відповісти
 
 