Військова допомога, постачання ППО, підтримка ОПК України: Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на базі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Зеленський.

"Військова допомога нашій державі на цей рік, постачання додаткових засобів ППО, майбутня робота формату "Рамштайн", підтримка українського виробництва озброєння й техніки – серед тем, які ми обговорили. Лише сильні позиції України на полі бою, зміцнення наших воїнів допоможе примусити Росію до справедливого й тривалого миру", - зазначив президент.

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Також Зеленський подякував Німеччині "за лідерство в посиленні нашої ППО, за тисячі життів, які ми врятували разом".