Військова допомога, постачання ППО, підтримка ОПК України: Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський на базі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Зеленський.
"Військова допомога нашій державі на цей рік, постачання додаткових засобів ППО, майбутня робота формату "Рамштайн", підтримка українського виробництва озброєння й техніки – серед тем, які ми обговорили. Лише сильні позиції України на полі бою, зміцнення наших воїнів допоможе примусити Росію до справедливого й тривалого миру", - зазначив президент.
Також Зеленський подякував Німеччині "за лідерство в посиленні нашої ППО, за тисячі життів, які ми врятували разом".
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Luk Viktor
показати весь коментар09.01.2025 17:16 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Лысенко #597764
показати весь коментар09.01.2025 19:23 Відповісти Мені подобається 0
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