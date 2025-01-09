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Військова допомога, постачання ППО, підтримка ОПК України: Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на базі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Зеленський.

"Військова допомога нашій державі на цей рік, постачання додаткових засобів ППО, майбутня робота формату "Рамштайн", підтримка українського виробництва озброєння й техніки – серед тем, які ми обговорили. Лише сильні позиції України на полі бою, зміцнення наших воїнів допоможе примусити Росію до справедливого й тривалого миру", - зазначив президент.

Також читайте: Пісторіус виступає за збереження формату "Рамштайн"

Також Зеленський подякував Німеччині "за лідерство в посиленні нашої ППО, за тисячі життів, які ми врятували разом".

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Пісторіус Борис (258) Рамштайн (154)


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"....Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом..." - та то дЄрмак і в.о. президента в Офісі дЄрмака зустрівся ... (далі по тексту)...
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09.01.2025 17:16 Відповісти
Головне щоб пісторіус не писався через "з" через пару місяців
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09.01.2025 19:23 Відповісти
 
 