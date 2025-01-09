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Сили ППО збили 3 ракети, якими росіяни атакували Кривий Ріг, - Повітряні Сили

Знищена російська ракета

9 січня сили протиповітряної оборони збили 3 російські крилаті ракети, якими ворожі війська атакували Кривий Ріг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил ЗСУ.

"О 14:10 9 січня 2025 року противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ППО збила 46 із 70 російських БПЛА, 24 локаційно втрачено: уламками пошкоджено приватні будинки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ракети (4030) знищення (7334) Повітряні сили (2676) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+7
Цікаво, чи пам'ятають мої хороші знайомі, справжні українці з Кривого Рошу, як під час одного з моїх візитів туди у 2016-му році я радив їм продати будинок і виїхати до Західної України, звідки родом був батько господині, якого виселили з Дрогобиччини на Донбас після 1945-го року. Я власне тоді і попереджав, що Кривий Ріг кацапи будуть руйнувати дощенту. Хто думає, що у Кривому Розі мало патріотів, той помиляється. Так батько господині ще у 90-ті пофарбував свій будинок у синьо-жовті кольори - нижню половину у жовтий, а верхню - у синій. Власне тому кацапи і прагнуть знищити Кривий Ріг.
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09.01.2025 18:29
+3
тобі
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09.01.2025 18:22
+3
У Искандер-К маршевая скорость дозвуковая, вполне себе сбивается.
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09.01.2025 18:56
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тобі
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09.01.2025 18:22 Відповісти
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09.01.2025 18:26 Відповісти
А что такого то? Обычная крылатая ракета, которых уже не мало сбили. Это же не "баллистика" была.
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09.01.2025 18:30 Відповісти
крилату і с кулемета збивали
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09.01.2025 18:33 Відповісти
У Искандер-К маршевая скорость дозвуковая, вполне себе сбивается.
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09.01.2025 18:56 Відповісти
Тебе нікому не парять, я навіть чула як працювало ППО.
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09.01.2025 20:47 Відповісти
схоже Ф16 вилітав
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09.01.2025 18:23 Відповісти
Цікаво, чи пам'ятають мої хороші знайомі, справжні українці з Кривого Рошу, як під час одного з моїх візитів туди у 2016-му році я радив їм продати будинок і виїхати до Західної України, звідки родом був батько господині, якого виселили з Дрогобиччини на Донбас після 1945-го року. Я власне тоді і попереджав, що Кривий Ріг кацапи будуть руйнувати дощенту. Хто думає, що у Кривому Розі мало патріотів, той помиляється. Так батько господині ще у 90-ті пофарбував свій будинок у синьо-жовті кольори - нижню половину у жовтий, а верхню - у синій. Власне тому кацапи і прагнуть знищити Кривий Ріг.
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09.01.2025 18:29 Відповісти
Уламки касетної бойової частини балістичної ракети ОТРК «Іскандер-М», залізнична станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Шпичкине, смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Ясногірка, березень 2022 року
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09.01.2025 19:00 Відповісти
На Кривий Ріг? Ви вдумайтесь на секунду. Крилату ракету? На який ляд тим довбням закидувати те місто тим непотрібом, коли за 90-120 км вільно можуть слабкою балістикою бити?
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09.01.2025 20:40 Відповісти
Тобто балістику збили? Бо вочевидь щось позбивали, я це чула.
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09.01.2025 20:49 Відповісти
 
 