Сили ППО збили 3 ракети, якими росіяни атакували Кривий Ріг, - Повітряні Сили
9 січня сили протиповітряної оборони збили 3 російські крилаті ракети, якими ворожі війська атакували Кривий Ріг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил ЗСУ.
"О 14:10 9 січня 2025 року противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.
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