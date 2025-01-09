Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи та кримінальну відповідальність за незабезпечення доступу громадян до укриттів
Верховна Рада прийняла закон, яким запроваджується адміністративна та кримінальна відповідальність за незабезпечення безперешкодного доступу до укриттів.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, інформує Цензор.НЕТ.
Адміністративна відповідальність вводиться:
- за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів (штраф від 1700 до 3400 грн; у разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн);
- за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації укриттів, що призвело до їхньої неготовності до використання за призначенням (штраф від 2550 до 5100 грн; у разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн).
Кримінальна відповідальність запроваджується за порушення вимог законодавства щодо утримання та експлуатації укриттів, незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до них у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, що призвело до заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини. До Кримінального кодексу України вводиться нова стаття 270-2, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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