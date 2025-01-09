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Байден скасував поїздку на зустріч із Зеленським через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, - ЗМІ

Байден в останній момент скасував поїздку в Італію, де мав зустрітися із Зеленським

Президент США Джо Байден в останній момент скасував поїздку в Італію, де мав зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Усе через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News. 

Зазначається, що Байден мав вирушити до Риму та Ватикану через кілька годин після виступу на похороні Джиммі Картера у Вашингтоні. 

Це була б остання закордонна поїздка Байдена на посту президента США.

Sky News пише, що у нього були заплановані переговори з Папою Римським, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та заключна зустріч віч-на-віч із Зеленським.

Проте Байден вирішив залишитися у Вашингтоні, щоб стежити за подіями масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі, в яких загинуло щонайменше 5 людей. 130 000 людей змушені були евакуюватися. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден запровадить нові санкції проти РФ до приходу Трампа, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23973) Італія (1574) США (23054)


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Топ коментарі
+21
скіжіть спасибі що не послав старий дід ***** лідора, після інтервю подкастеру...
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09.01.2025 18:59
+18
У меня тоже не было бы желания лишний раз смотреть на эту харю.
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09.01.2025 18:44
+14
Як він міг. Наш би точно не скасував через пожежу в Карпатах.
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09.01.2025 18:39
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Як він міг. Наш би точно не скасував через пожежу в Карпатах.
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09.01.2025 18:39 Відповісти
А істинна причина тому - несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх!
)))
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09.01.2025 18:39 Відповісти
То ураган, то пожежа.. Але ми обов'язково зустрінемося. Анекдот.
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09.01.2025 18:41 Відповісти
Так, а де Асад?

У мене усi ходи записанi.

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09.01.2025 18:43 Відповісти
Оплеуха лівому нації на память
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09.01.2025 18:44 Відповісти
У меня тоже не было бы желания лишний раз смотреть на эту харю.
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09.01.2025 18:44 Відповісти
Не смешите мои мэшты. Ухылянт не хоче дивитися на четырежды ухылянта.
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09.01.2025 18:53 Відповісти
Пожежник, мля...
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09.01.2025 18:50 Відповісти
Особисто тушив пожари глибоким занепокоєнням )))))))))))
Він це вміє
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09.01.2025 22:26 Відповісти
Байден особисто побіг гасити будиночки голівудської бідноти
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09.01.2025 18:53 Відповісти
скіжіть спасибі що не послав старий дід ***** лідора, після інтервю подкастеру...
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09.01.2025 18:59 Відповісти
Зрозуміла про що, але, як на мене, ЗЕ в порівнянні з теперішніми "лідерами світу" найбільш адекватний.
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09.01.2025 19:13 Відповісти
Ти *********??? Наркошизоїд для тебе й тобі подібних, як **********, - кайфуєте, чіхаєте пахвину, замість витравити ... Україна ХВОРА. ВАМИ!
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09.01.2025 19:49 Відповісти
Їх завозили в Україну мільйонами... Будь-який русскій на чужій території - це зброя. Найстрашніша зброя московії...
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09.01.2025 20:03 Відповісти
Ми у 80-х це обговорювали, а у 90-му вийшли студентами на Хрещатик й об'явили Голодування. А от ЩО за 33 роки бидло зробило, би не повз від 00-х урюцкій ізікЪ з даунбацу? А БИДЛО вкурсі, що земакака у 1997-му продався й на 20 років у мацкву на дресирування виїхав, де його дубльором-естафетою готували? А хрякафф кернесика-шизофреника не двічі обрав мером й досі вякає "харькОвпєрваясталіцца"? То НАФУЯ мені пісня про ті "завезені мілійони", коли я у 50+ по фосах бігаю там, звідки ТЕПЕР більшість тільки вивозять?
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09.01.2025 20:39 Відповісти
так з зеленого все почалось у 2019 році. поїхав у париж там загорівся дах храма Нотр-Дам-де-Пари, поїхав до оману-помер султан цієї країни + в ірані збили український літак, у 22 році ***** напав на Україну, зустріч Байдена у 24 році відмінили -ураган, а зара пожежи у США. такого не було і от знову. зелений - бідоносець. це я навскидку, а як копнути глибше, то ой-ой.
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09.01.2025 20:13 Відповісти
Земакака продався мацквє у 1997-му, виїхав у мацкву, де опущений й 20 років дресирований на антиукраїнського агента-дубльора януковоща. Бидлові це кажи не кажи, воно тільки хрукає "не на часі" й жере дебільний комбікорм з інтернетів. Решта йому "не лізе", бо бидло хворе на ескапізм, - страждає практично від шороху під диваном на когнітивний диссонанс з https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Іпохондричною маячнею...
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09.01.2025 20:45 Відповісти
БИДЛО абсолютно не усвідомлює, ЩО спостерігає у дуроскоп...
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09.01.2025 19:48 Відповісти
Хоча толку з нього уже ніякого, він уже все для нас зробив, що зміг (в такому віці не дуже й зможеш - то зрозуміло). Зараз справа за наступним, а наступний, схоже, "наробить" ще більше для нас.
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09.01.2025 19:10 Відповісти
Перед тем, как что-то говорить о других, нужно очень внимательно посмотреть со стороны на себя. Получится весьма неприглядная картина.
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09.01.2025 20:09 Відповісти
"Есть хорошая новость, я стал прадедушкой": Байден утешил американцев, чьи дома сгорели из-за большого пожара

"Они получили уведомление, что их дома выгорели. Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая маленькая девочка... То есть, маленький мальчик"
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09.01.2025 18:59 Відповісти
Чекаю на фото Байдена у касці і шлангом у руках.
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09.01.2025 19:00 Відповісти
На кшталт коли Ющенко з Шуфричем тушили?
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09.01.2025 19:13 Відповісти
Ви ще за Байденом плакати будете...
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09.01.2025 21:05 Відповісти
Вони сьогодні всі на похованні Джиммі Картера у DC. По телеку показують зараз.
Трамп з Обамою вже якісь договорняки перетирали а інші були дуже сумні.
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09.01.2025 19:02 Відповісти
Дід лідора не послав, але й останню військову допомогу скоротив до мінімуму
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09.01.2025 19:02 Відповісти
ну, це нормальний привід. Думаю що і фото Байдена у екіпіровці пожежника зробили.
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09.01.2025 19:05 Відповісти
И послать не послал, но верное направление движения указал вполне доходчиво.
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09.01.2025 20:11 Відповісти
тепер трампу прийдеться щось нове вигадувати. Думаю що це буде не складно, бо у нього є маск, а там креативу вистачає.
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09.01.2025 20:15 Відповісти
Да Трамп и сам мастак "зажигать". Гренландия с Мексикой не дадут соврать. А этот кадр и это выражение фейса у Зеленского я запомню на всю жизнь.

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09.01.2025 20:25 Відповісти
тут навіть професійна кавеенівська витримка зеленського йому зрадила, і він на мить став дивитись на трампа як на *********.
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09.01.2025 22:27 Відповісти
Трамповський синок вже викакався стосовно України. Сказав шо половину техніки віддали Україні тепер немає чим тужити пожежу...
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09.01.2025 19:11 Відповісти
Яблуко від яблуні...
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09.01.2025 21:07 Відповісти
у байдена 5 людей загинуло, він відміняє всі зустрічі.
в україні війна, загинуло в тисячу разів більше, зе!гундос не вилазить з туристичних поїздок.
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09.01.2025 19:12 Відповісти
Про туристичні поїздки - саме те, точніше й не скажеш. Коли б воно ще покаталось на літачку по світу за державний кошт, погралося у ігри під час перельоту, і не треба думати, чи усі квитки на придуркувате шоу довбні викупили, ще й своє его потішить - во я какА! А що державі від тих поїздок ноль, у кращому випадку, так то таке, турист не для того кудись їде, щоб комусь користь була, хіба що сувенір якийсь додому привезе.
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09.01.2025 20:23 Відповісти
Треба було ще більше ******* на Байдена на подкасті
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09.01.2025 19:13 Відповісти
Певно полетить гасити)))
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09.01.2025 19:21 Відповісти
Я б на місці Зеленського запропонував Байдену "пакет допомоги" у гасінні пожежі у вигляді 100 касок для пожежників, десяти знаків пожежної небезпеки і один вогнегасник із закликами не дати вогню перемогти.
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09.01.2025 19:25 Відповісти
А "похеру" йому вже дивитись на це небрите рило під кінець каденції?
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09.01.2025 19:31 Відповісти
Зустріч з путіним у Байдена не запланована.
А саме зелю він назвав "путіним".
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09.01.2025 19:38 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-i-bajden-kontrasty-politiki/ Олег Пономарь: Трамп и Байден: контрасты политики

Начнем с Трампа.
(спустя 4 года) это будет совсем другой Трамп. В миллион раз более опасный, диктаторский и т.д. Он не будет себя сдерживать прямо с первого дня, так как у него не будет оппозиции в лице Конгресса, СМИ и соцсетей, спецслужб и правоохранительных органов. Он ненавидит западный Свободный мир, он преклоняется перед диктаторами и он хочет быть как они. Это мы и имеем сегодня.

Байден.
Байден умыл руки и ушел. Всё.
Хотя мои кумиры - рейгановские республиканцы Маккейн, Ромни, Шварценнегер и я не адвокат Байдена, но я знаю, что Байден был другом Украины. Я видел его в Варшаве в 2023 году и он болел Украиной и ее горем.

Далее.
Байден организовал коалицию из 50 стран мира в реальную поддержку Украины. США рыскали по миру, искали оружие для Украины, устраивали обмен кольцами со странами Африки, Персидского залива, Южной Кореи, Сербии, Пакистана и тд.
США за три года выделили Украине 150 млрд долл; ни одна страна в истории не получала столько помощи: ни Израиль, ни Афганистан (который ни разу за 10 лет не получал больше 10 млрд в год). Также Байден организовал то, что столько же, как и США, выделила Европа и без давления Байдена это было бы невозможно.

Далее.
Всё ли он сделал, как задумывалось и хотелось бы нам? Конечно, нет. В силу разных причин контрнаступление не удалось, санкции не сработали быстро и т.д.
Совершал ли он ошибки? Конечно. И главная из них - его внутренняя и внешняя стратегия была спланирована так, как будто второй срок у демократов в кармане. Но также я скажу, что Байден считает, что он сделал для Украины всё, что мог в нынешних условиях.

Далее.
Я знаю, что многие хотят плюнуть ему в спину. ОК, не сдерживайте себя, плюйте. Можно с матами, на американской платформе, им пофиг на наши маты, можно даже не блюрить.

И в конце.
Чтобы понять то, что Байден был искренне за Украину, должен был прийти президент, который за Россию. Тогда на контрасте это будет заметно.
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09.01.2025 19:43 Відповісти
Досить того канадця Говномаря тягати. Він ніхто і звуть його ніяк.
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09.01.2025 20:04 Відповісти
ти зі своїм висером(-ми) ще більше "ніхто"
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09.01.2025 21:36 Відповісти
Та я що, заперечую? Це ніякім чинем не змінює того факту що Говномарь - скотина, що добряче проклалася до роздмухування необгрунтованих надій в українському суспільстві. Ще й має нахабство зі своєї Канади вказувати як нам у Штатах жити.
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10.01.2025 02:39 Відповісти
вам, трампістам, як і нашим зебілам, не подобається будь-яка правда, що з Канади, що з України... що з іншого куточка світу...
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10.01.2025 14:16 Відповісти
У Говномаря правди не було ще з 2014го, одне хайпожерство і клікбейт.
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10.01.2025 15:51 Відповісти
Именно так: на контрасте поймут, но поезд ушел. Человек существо в большинстве своем неблагодарная свинья (зєбараны не дадут соврать), "не ценит то, что имеет, а потерявши плачет".
Понимают и ценят 25% (порохоботы не дадут соврать)
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10.01.2025 00:00 Відповісти
І тут гундосік спіймав облизня...
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09.01.2025 19:45 Відповісти
я ***** поцелую, вова... когда-нібудь... может бить...
пс а насправді навіть жахливе видовище лісових пожеж не затьмарить блювотности вигляду зеленого ********.
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09.01.2025 19:56 Відповісти
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09.01.2025 19:59 Відповісти
да, нравится демократам смотреть, как горит Америка. нечто общее с Хйлом.
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09.01.2025 20:25 Відповісти
До крайнього Байден терпів земакаку, Україні намагався довести хоч шось, а бидлятина підняла вереск, коли Дідо відійшов з відром від корита з комбікормом, з якого БИДЛО "жерло"...
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09.01.2025 20:33 Відповісти
"до останнього", кацапе.
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09.01.2025 22:17 Відповісти
"до останнього" в дебілів шмаркатих. В притомних, коли людина жива, так, як Я сказав. А тепер іди *****, невмиване чмо диряве.
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09.01.2025 22:42 Відповісти
Ішака футболять, а воно, мабуть, і не здогадується .
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09.01.2025 20:36 Відповісти
незабаром на колективному заході найкреативнішою та найоплачуванішою професією стане вигадувач причин не зустрітись із зельонським)))
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09.01.2025 20:37 Відповісти
да, нравится демократам смотреть, как горит Америка. нечто общее с Хйлом.
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09.01.2025 20:43 Відповісти
Сгорела хата---гори и сарай" Пусть тушит дед. Пожар есть пожар. И спасибо за всё что давал---многому нас это давалово научило. А цена этому опыту страхолюдная.
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09.01.2025 20:49 Відповісти
Гнидам, які мову вивчити не можуть й "ніхатят", взагалі давати треба під хвіст держаком від шуфлі, а за щоку можеш не просити!
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09.01.2025 22:44 Відповісти
Та то Байден сам і підпалив, аби лишень не зустрічатись ....
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09.01.2025 22:25 Відповісти
Ну не зміг дідусь придумати нічого кращого
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10.01.2025 00:03 Відповісти
Та кому він вже тепер потрібен цей старий невдаха. Хоча мав усі шанси залишитись у Світовій історії і історії США видатною постаттю на кшталт Рузвельта або Черчеля. Але ніт, виявився звичайним номенклатурником та ще й з дуже маленькими "коками"...
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10.01.2025 00:02 Відповісти
Кому не подобались його кокі будуть тепер давитися коками трампівськими
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10.01.2025 00:04 Відповісти
Та я ж і кажу, все проsрав дідусь, в тому числі і свою країну...
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10.01.2025 00:20 Відповісти
Самотужки гасити пожежу буде, чи з Блінкеном?
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10.01.2025 08:45 Відповісти
 
 