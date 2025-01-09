Байден скасував поїздку на зустріч із Зеленським через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, - ЗМІ

Президент США Джо Байден в останній момент скасував поїздку в Італію, де мав зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Усе через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Зазначається, що Байден мав вирушити до Риму та Ватикану через кілька годин після виступу на похороні Джиммі Картера у Вашингтоні.

Це була б остання закордонна поїздка Байдена на посту президента США.

Sky News пише, що у нього були заплановані переговори з Папою Римським, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та заключна зустріч віч-на-віч із Зеленським.

Проте Байден вирішив залишитися у Вашингтоні, щоб стежити за подіями масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі, в яких загинуло щонайменше 5 людей. 130 000 людей змушені були евакуюватися.

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