Байден скасував поїздку на зустріч із Зеленським через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, - ЗМІ
Президент США Джо Байден в останній момент скасував поїздку в Італію, де мав зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Усе через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Зазначається, що Байден мав вирушити до Риму та Ватикану через кілька годин після виступу на похороні Джиммі Картера у Вашингтоні.
Це була б остання закордонна поїздка Байдена на посту президента США.
Sky News пише, що у нього були заплановані переговори з Папою Римським, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та заключна зустріч віч-на-віч із Зеленським.
Проте Байден вирішив залишитися у Вашингтоні, щоб стежити за подіями масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі, в яких загинуло щонайменше 5 людей. 130 000 людей змушені були евакуюватися.
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У мене усi ходи записанi.
Він це вміє
"Они получили уведомление, что их дома выгорели. Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая маленькая девочка... То есть, маленький мальчик"
Трамп з Обамою вже якісь договорняки перетирали а інші були дуже сумні.
в україні війна, загинуло в тисячу разів більше, зе!гундос не вилазить з туристичних поїздок.
А саме зелю він назвав "путіним".
Начнем с Трампа.
(спустя 4 года) это будет совсем другой Трамп. В миллион раз более опасный, диктаторский и т.д. Он не будет себя сдерживать прямо с первого дня, так как у него не будет оппозиции в лице Конгресса, СМИ и соцсетей, спецслужб и правоохранительных органов. Он ненавидит западный Свободный мир, он преклоняется перед диктаторами и он хочет быть как они. Это мы и имеем сегодня.
Байден.
Байден умыл руки и ушел. Всё.
Хотя мои кумиры - рейгановские республиканцы Маккейн, Ромни, Шварценнегер и я не адвокат Байдена, но я знаю, что Байден был другом Украины. Я видел его в Варшаве в 2023 году и он болел Украиной и ее горем.
Далее.
Байден организовал коалицию из 50 стран мира в реальную поддержку Украины. США рыскали по миру, искали оружие для Украины, устраивали обмен кольцами со странами Африки, Персидского залива, Южной Кореи, Сербии, Пакистана и тд.
США за три года выделили Украине 150 млрд долл; ни одна страна в истории не получала столько помощи: ни Израиль, ни Афганистан (который ни разу за 10 лет не получал больше 10 млрд в год). Также Байден организовал то, что столько же, как и США, выделила Европа и без давления Байдена это было бы невозможно.
Далее.
Всё ли он сделал, как задумывалось и хотелось бы нам? Конечно, нет. В силу разных причин контрнаступление не удалось, санкции не сработали быстро и т.д.
Совершал ли он ошибки? Конечно. И главная из них - его внутренняя и внешняя стратегия была спланирована так, как будто второй срок у демократов в кармане. Но также я скажу, что Байден считает, что он сделал для Украины всё, что мог в нынешних условиях.
Далее.
Я знаю, что многие хотят плюнуть ему в спину. ОК, не сдерживайте себя, плюйте. Можно с матами, на американской платформе, им пофиг на наши маты, можно даже не блюрить.
И в конце.
Чтобы понять то, что Байден был искренне за Украину, должен был прийти президент, который за Россию. Тогда на контрасте это будет заметно.
Понимают и ценят 25% (порохоботы не дадут соврать)
пс а насправді навіть жахливе видовище лісових пожеж не затьмарить блювотности вигляду зеленого ********.