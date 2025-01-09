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Рішення про майбутнє формату Рамштайн буде ухвалювати наступна адміністрація США, - глава Пентагону Остін

ЛЛойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ухилився від питання про майбутнє Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") після приходу адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо контактної групи: ваше запитання про те, чи вирішить наступна адміністрація продовжувати цю роботу. Це рішення має ухвалити наступна адміністрація, і я не буду розмірковувати про те, в якому напрямі вони підуть", - сказав Остін на брифінгу у Німеччині.

Однак він наголосив, що робота групи важлива не тільки для України, а і "для Сполучених Штатів Америки, для Європи і для всього світу". Окремо глава Пентагону запевнив, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі.

"Майбутня адміністрація має сама ухвалювати рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили все можливе, щоб забезпечити подальшу підтримку, і щоб у них були можливості рухатися в тому напрямі, в якому вони хочуть", - додав Остін.

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Також міністр оборони США зазначив, що сьогодні "неодноразово чув від своїх колег, що вони справді вважають це важливим, і вірять, що цей формат добре попрацював".

"Подивимося, що з цього вийде. Очевидно, що це не єдиний формат, який може працювати, але вони вважають, що це важливо", - сказав Остін.

Автор: 

Пентагон (1430) США (23054) Остін Ллойд (521) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+3
Маск?
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09.01.2025 20:44
+1
отакої!
а умеров тільки набудував планів на майбутні справи з остіном.
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09.01.2025 20:53
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Маск?
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09.01.2025 20:44 Відповісти
Можна уже розпочинати здогадуватися яке буде рішення...?
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09.01.2025 20:44 Відповісти
Тобто його більше не буде. ***** кацапське і чубате ***** американське ,вибір реднеків тупих,як і у нас любителів сватів і шашликів, - вже все поділили.
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09.01.2025 20:53 Відповісти
отакої!
а умеров тільки набудував планів на майбутні справи з остіном.
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09.01.2025 20:53 Відповісти
Вдобна штукенція - змінність влади!
Таке собі товариство з необмеженою безвідповідальністю!
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09.01.2025 20:56 Відповісти
Згоден.. пани землі ділять. А нам дітей відправляй.. колонії ділять. За шо хотів. Балаболи хай зброю дають.. коли воювати не навчені.

155 сказали..нах. ідіть під каби.. а красіво пістоль в руках тримати я й сам навчуся.
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09.01.2025 22:08 Відповісти


Так буде після 20 січня.
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09.01.2025 21:16 Відповісти
А, може, два клоуни між собою і договоряться?
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09.01.2025 21:56 Відповісти
Це типа : мавр сделал свое дело - мавр может уходить?
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09.01.2025 21:59 Відповісти
Омерике будет не до нас,на нее нападут злобные Канада,Панама,Мексика и аборигены Гренландии,вуду Гаити и трезвенники Гаваев.А на Маска индивидуально марсиане и джидаи с альфа-центавры.
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09.01.2025 22:02 Відповісти
Та шо там той "рамштайн"!
Після 20 січня Маск з Трмпом долю світу вирішать, а ви "рамштайн, рамштайн..."
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09.01.2025 23:05 Відповісти
 
 