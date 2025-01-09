Рішення про майбутнє формату Рамштайн буде ухвалювати наступна адміністрація США, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ухилився від питання про майбутнє Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") після приходу адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо контактної групи: ваше запитання про те, чи вирішить наступна адміністрація продовжувати цю роботу. Це рішення має ухвалити наступна адміністрація, і я не буду розмірковувати про те, в якому напрямі вони підуть", - сказав Остін на брифінгу у Німеччині.

Однак він наголосив, що робота групи важлива не тільки для України, а і "для Сполучених Штатів Америки, для Європи і для всього світу". Окремо глава Пентагону запевнив, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі.

"Майбутня адміністрація має сама ухвалювати рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили все можливе, щоб забезпечити подальшу підтримку, і щоб у них були можливості рухатися в тому напрямі, в якому вони хочуть", - додав Остін.

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Також міністр оборони США зазначив, що сьогодні "неодноразово чув від своїх колег, що вони справді вважають це важливим, і вірять, що цей формат добре попрацював".

"Подивимося, що з цього вийде. Очевидно, що це не єдиний формат, який може працювати, але вони вважають, що це важливо", - сказав Остін.