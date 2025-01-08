Пентагон не встигне використати усі затверджені кошти на допомогу Україні до інавгурації Трампа

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини, щоб востаннє очолити Контактну групу з питань оборони України перед тим, як залишити свою посаду. Очікується, що під час цієї зустрічі США оголосять про останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Посадовці Пентагону повідомили, що військовий пакет США для України буде "суттєвим", але він не охопить усі 4,3 мільярда доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених Конгресом у квітні минулого року.

"Суму пакета допомоги ще затверджують, але, ймовірно, вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа", - зазначають у Голосі Америки.

Американським військовим необхідно поповнити власні запаси найближчими тижнями, перш ніж вони зможуть надіслати більше допомоги, так пояснюють у США причину того, що, попри обіцянки, усе ж не вдасться використати усю затверджену допомогу Україні до 20 січня, дня інавгурації новообраного президента.

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До того часу, коли президент Джо Байден піде з посади, приблизно 80-90% усього обладнання, яке обіцяли Києву, доставлять в Україну. Однак деяке обладнання, зокрема транспортні засоби, обіцяні Україні, які все ще перебувають на ремонті, не будуть готові цього місяця.

Цей показник у 80-90% не включає допомогу США, надіслану через фінансування Ініціативи сприяння безпеці України – останній пакет цієї допомоги на суму 1,2 мільярда доларів оголосили минулого тижня. Ця Ініціатива дозволяє Пентагону закуповувати нове обладнання для України, а не віддавати його зі своїх запасів. Однак, це потребує більше часу. Щоб така допомога дійшла до Києва, потрібні будуть місяці й навіть роки.

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