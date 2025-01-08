Пентагон не встигне використати усі затверджені кошти на допомогу Україні до інавгурації Трампа
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини, щоб востаннє очолити Контактну групу з питань оборони України перед тим, як залишити свою посаду. Очікується, що під час цієї зустрічі США оголосять про останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Джо Байдена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Посадовці Пентагону повідомили, що військовий пакет США для України буде "суттєвим", але він не охопить усі 4,3 мільярда доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених Конгресом у квітні минулого року.
"Суму пакета допомоги ще затверджують, але, ймовірно, вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа", - зазначають у Голосі Америки.
Американським військовим необхідно поповнити власні запаси найближчими тижнями, перш ніж вони зможуть надіслати більше допомоги, так пояснюють у США причину того, що, попри обіцянки, усе ж не вдасться використати усю затверджену допомогу Україні до 20 січня, дня інавгурації новообраного президента.
До того часу, коли президент Джо Байден піде з посади, приблизно 80-90% усього обладнання, яке обіцяли Києву, доставлять в Україну. Однак деяке обладнання, зокрема транспортні засоби, обіцяні Україні, які все ще перебувають на ремонті, не будуть готові цього місяця.
Цей показник у 80-90% не включає допомогу США, надіслану через фінансування Ініціативи сприяння безпеці України – останній пакет цієї допомоги на суму 1,2 мільярда доларів оголосили минулого тижня. Ця Ініціатива дозволяє Пентагону закуповувати нове обладнання для України, а не віддавати його зі своїх запасів. Однак, це потребує більше часу. Щоб така допомога дійшла до Києва, потрібні будуть місяці й навіть роки.
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Запитала чат ШІ про фокусування аутиста на головній цілі без розширення оцінки інших факторів . Єрмаку далеко до Маска - але обоє запустили ракети носії на самоспалення .)
ОСЬ ВІДПОВІДЬ від ШІ
Так! Цю характеристику в аутизмі часто називають «гіперфокусуванням» і іноді спостерігають у осіб зі спектром аутизму. Гіперфокус дозволяє людині інтенсивно зосереджуватися на певному завданні, темі або інтересі, часто виключаючи інші стимули чи міркування. Хоча це може бути сильною стороною в завданнях, які вимагають глибокої зосередженості, це також може становити труднощі в ситуаціях, коли потрібна гнучкість або врахування кількох вхідних даних.
на базах хранения находятся тысячи и тысячи единиц различного вида техники.
Часть из них уже списана.
Во вторых, Байден заявлял, что списанная техника в первую очередь будет поставляться Украине.
В третьих, а зачем союзникам в Европе старая списанная американская техника?
Они покупают все новое.
Например, самолеты, танки, средства ПВО и т.д.
Ми ж усе розуміємо...
РDА - це програма президенських повноважень, тобто, надається з доброї волі Президента США, але в об'ємі (сумі) не більше ніж дозволено біллем (Законом, який приймає Конгрес). Тобто, це необов'язкові поставки. І так, там якраз ще можна освоїти 4,3лярда (з врахуванням амортизації).
Натомість, по програмам USAI та FMF - там обов'язкові поставки з заводу-виробника, товар для України сплачується з бюджету США (вже сплатили) і, схоже, на днях маємо отримати останні товари (які, я так розумію, в оту названу цифру 4,3лярди не входять)
"схоже, на днях маємо отримати останні товари" - нічого не отримаємо по USAI
Сегодня известна сумма "существенной" поставки это 500млн - не больше чем обычно.
"он не охватит все 4,3 миллиарда долларов", т.е.
Из PDA 2024 выделят "существенные" 500млн, и останется не использованные 950млн, которые выделялись до 1 октября 2024
Также останется 2.85млрд PDA 2022-2023 годов, которые не были поставлены, через завышение цен
Также не учитывают, дополнительный https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf аудит на 2млрд+119млн
И сгоревшие 1.7млрд в 2022 - которые не вернуть
Итого с учетом опоздания поставок и сгоревшего, не поставлено 7.6млрд (22%) из 33.3млрд выделенных Конгресом
Если считать в батареях петриотов, то как минимум 7 батарей
Зєля професійний бідоносець.