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Новини Допомога Україні
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Пентагон не встигне використати усі затверджені кошти на допомогу Україні до інавгурації Трампа

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини, щоб востаннє очолити Контактну групу з питань оборони України перед тим, як залишити свою посаду. Очікується, що під час цієї зустрічі США оголосять про останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Посадовці Пентагону повідомили, що військовий пакет США для України буде "суттєвим", але він не охопить усі 4,3 мільярда доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених Конгресом у квітні минулого року.

"Суму пакета допомоги ще затверджують, але, ймовірно, вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа", - зазначають у Голосі Америки.

Американським військовим необхідно поповнити власні запаси найближчими тижнями, перш ніж вони зможуть надіслати більше допомоги, так пояснюють у США причину того, що, попри обіцянки, усе ж не вдасться використати усю затверджену допомогу Україні до 20 січня, дня інавгурації новообраного президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США доставили Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% обіцяних засобів ППО, на допомогу залишилось ще понад $9 мільярдів, - Пентагон

До того часу, коли президент Джо Байден піде з посади, приблизно 80-90% усього обладнання, яке обіцяли Києву, доставлять в Україну. Однак деяке обладнання, зокрема транспортні засоби, обіцяні Україні, які все ще перебувають на ремонті, не будуть готові цього місяця.

Цей показник у 80-90% не включає допомогу США, надіслану через фінансування Ініціативи сприяння безпеці України – останній пакет цієї допомоги на суму 1,2 мільярда доларів оголосили минулого тижня. Ця Ініціатива дозволяє Пентагону закуповувати нове обладнання для України, а не віддавати його зі своїх запасів. Однак, це потребує більше часу. Щоб така допомога дійшла до Києва, потрібні будуть місяці й навіть роки.

Також читайте: Доставка частини зброї Україні може відбутись після закінчення терміну Байдена, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1430) допомога (8375) США (23054)


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Топ коментарі
+18
Надо же было тянуть до последнего, что бы выделить помощь, раньше же была бы "эскалация"...
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08.01.2025 20:13
+11
Бідон і тут облажався...
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08.01.2025 20:12
+9
Так їм тепер десант на Гренландію треба готувати...
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08.01.2025 20:19
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Це ясно, тому і Єрмака до цього часу не звільнили.
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08.01.2025 20:11 Відповісти
Шкода не мають демократи аутиста в команді.
Запитала чат ШІ про фокусування аутиста на головній цілі без розширення оцінки інших факторів . Єрмаку далеко до Маска - але обоє запустили ракети носії на самоспалення .)
ОСЬ ВІДПОВІДЬ від ШІ
Так! Цю характеристику в аутизмі часто називають «гіперфокусуванням» і іноді спостерігають у осіб зі спектром аутизму. Гіперфокус дозволяє людині інтенсивно зосереджуватися на певному завданні, темі або інтересі, часто виключаючи інші стимули чи міркування. Хоча це може бути сильною стороною в завданнях, які вимагають глибокої зосередженості, це також може становити труднощі в ситуаціях, коли потрібна гнучкість або врахування кількох вхідних даних.
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08.01.2025 20:37 Відповісти
Бідон і тут облажався...
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08.01.2025 20:12 Відповісти
Блінов Саліванов працюють, і компромат на Бідона синочка нікуди не дівся
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08.01.2025 21:14 Відповісти
Надо же было тянуть до последнего, что бы выделить помощь, раньше же была бы "эскалация"...
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08.01.2025 20:13 Відповісти
ти уважно прочитав інфу? Чи ти хотів би, щоб американці зняли зброю з бойового чергування, яку не мали би чим замінити - і передали Україні?
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08.01.2025 20:24 Відповісти
зачем снимать с боевого дежурства?
на базах хранения находятся тысячи и тысячи единиц различного вида техники.
Часть из них уже списана.
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08.01.2025 20:39 Відповісти
всі списані передаються союзникам. Якщо не день в день, то через певний технологічний проміжок часу. За ними - черга.
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08.01.2025 21:00 Відповісти
на базах хранения хранится не обязательно списанная техника. Боевая законсервированная для часа "Х"
Во вторых, Байден заявлял, что списанная техника в первую очередь будет поставляться Украине.
В третьих, а зачем союзникам в Европе старая списанная американская техника?
Они покупают все новое.
Например, самолеты, танки, средства ПВО и т.д.
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08.01.2025 22:10 Відповісти
остін, а чого пентагон не встигне? в чому перепони?
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08.01.2025 20:13 Відповісти
Так їм тепер десант на Гренландію треба готувати...
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08.01.2025 20:19 Відповісти
Нічо, нічо...
Ми ж усе розуміємо...
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08.01.2025 20:13 Відповісти
невірне формулювання.
РDА - це програма президенських повноважень, тобто, надається з доброї волі Президента США, але в об'ємі (сумі) не більше ніж дозволено біллем (Законом, який приймає Конгрес). Тобто, це необов'язкові поставки. І так, там якраз ще можна освоїти 4,3лярда (з врахуванням амортизації).

Натомість, по програмам USAI та FMF - там обов'язкові поставки з заводу-виробника, товар для України сплачується з бюджету США (вже сплатили) і, схоже, на днях маємо отримати останні товари (які, я так розумію, в оту названу цифру 4,3лярди не входять)
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08.01.2025 20:22 Відповісти
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf Станом на 16 жовтня 2024, по USAI сплачено виробникам 21.2млрд з 32.1млрд виділених Конгресом

"схоже, на днях маємо отримати останні товари" - нічого не отримаємо по USAI
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08.01.2025 21:31 Відповісти
Старі люди, дуже повільні…
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08.01.2025 20:25 Відповісти
я так бачу, тут на інфі, на форумі халявщиків зібралося... таких самих, як зеля з дермаком...
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08.01.2025 20:25 Відповісти
а ще трампосоні вилупки
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08.01.2025 21:43 Відповісти
Бо ***** буде в розпачі...
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08.01.2025 20:31 Відповісти
Чомусь я не здивований. Не встигли, не було часу. Бідосі.
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08.01.2025 20:32 Відповісти
А при Трампі такого не было б. Ось і, весь бідон.
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08.01.2025 20:35 Відповісти
Не вдалось протиснути мобілізацію з 18 років і відразу почались проблеми і затримки з військовою допомогою.
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08.01.2025 20:37 Відповісти
Та їм не було що давати, це такий самий пузир як і кацапи
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08.01.2025 21:13 Відповісти
Ну все як завжди, пиз... ть не мішки ворочать, а вони хоть раз виконали свої обіцянки ... Жесть
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08.01.2025 21:10 Відповісти
Еще вчера все писали "Администрация Байдена объявит о финальной «существенной» военной помощи Украине"

Сегодня известна сумма "существенной" поставки это 500млн - не больше чем обычно.

"он не охватит все 4,3 миллиарда долларов", т.е.
Из PDA 2024 выделят "существенные" 500млн, и останется не использованные 950млн, которые выделялись до 1 октября 2024
Также останется 2.85млрд PDA 2022-2023 годов, которые не были поставлены, через завышение цен

Также не учитывают, дополнительный https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf аудит на 2млрд+119млн
И сгоревшие 1.7млрд в 2022 - которые не вернуть

Итого с учетом опоздания поставок и сгоревшего, не поставлено 7.6млрд (22%) из 33.3млрд выделенных Конгресом

Если считать в батареях петриотов, то как минимум 7 батарей
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08.01.2025 21:28 Відповісти
Та хоча б Хоукі стареньки... А по пустелям їхнім ще багато корисного добра можна надибати)
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08.01.2025 22:28 Відповісти
Як завжди...
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08.01.2025 21:46 Відповісти
Зате ескалації не відбулося, еге ж демократи?
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08.01.2025 21:51 Відповісти
Може час перевести?
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08.01.2025 22:26 Відповісти
Зеленський в інтерв'ю якомусь американському подкастеру ''обісрав'' адміністрацію Байдена - ось і наслідки.
Зєля професійний бідоносець.
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08.01.2025 22:29 Відповісти
Він сказав так як воно є. В нас війна вже третій рік іде, хоча могла закінчитись ще у 2022, якби Байден виявився не таким сцикливим та дав Україні необхідну зброю. А може б вона і взагалі не почалась, якби він проявив лідерство у 2021 році.
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09.01.2025 00:17 Відповісти
А скільки за такі дописи на форумі Цензора на захист клоуна Зеленського (який допомагав москалям ще 2019року) Єрмак-Подоляк-Литвин платять..?
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09.01.2025 00:30 Відповісти
один авіаносець з повним комплектом передайте і встигнете. Де підписати? Комплектність перевіряти не будемо.
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08.01.2025 23:04 Відповісти
Та нічого страшного, головне щоб "дєдушка Бідон" бува не перенапружився. Доречі, нагадайте, а куди він там збирався "увійти"?
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09.01.2025 00:08 Відповісти
 
 