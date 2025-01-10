Війська окупантів запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 9 січня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі загроза застосування ворожих ударних БпЛА існує для Сумської та Чернігівської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА на Запоріжжі, рухаються на північ, на Дніпропетровщину.

БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині та Сумщині, курс - на захід.

Ворожі ударні БпЛА у напрямку Кам'янського з півдня.

Ворожі ударні БпЛА на схід та захід від Дніпра.

Харківська, Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Станом на 02:01 загроза ворожих БпЛА існує для:

Донецької області.

Києва.

Миргорда.

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