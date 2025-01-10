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Війська окупантів запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 9 січня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі загроза застосування ворожих ударних БпЛА існує для Сумської та Чернігівської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на Запоріжжі, рухаються на північ, на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині та Сумщині, курс - на захід.
  • Ворожі ударні БпЛА у напрямку Кам'янського з півдня.
  • Ворожі ударні БпЛА на схід та захід від Дніпра.
  • Харківська, Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Станом на 02:01 загроза ворожих БпЛА існує для:

  • Донецької області.
  • Києва.
  • Миргорда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила 46 із 70 російських БПЛА, 24 локаційно втрачено: уламками пошкоджено приватні будинки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2676) повітряна тривога (923) Шахед (1049) війна в Україні (4168)


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Об шо "ударні"? А Харків вчора й "від початку" якими, парадними громили? ДЕ вас Цензор назбирав, дебілів...
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09.01.2025 20:48 Відповісти
Ще ж бувають розвідувальні, після яких балістика . Все правильно цензор пише
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10.01.2025 02:27 Відповісти
А ще дрочать, коли баби не дають... Ти до чого тут це нашкробало? Що таке "Сопло Лаваля"? Скільки нарізів у стволі АК-47? Та простіше: скільки фаз у побутовій розетці у тебе у квартирі? Ну от, НАВІЩО ти влізаєш з цим, ти "що", вчительоха, чи вчителиця?
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10.01.2025 12:17 Відповісти
Каzапам пох.. жива сила. Їхня ціль захват України. І якщо українці розслабляться каzапам може це вдатися. Нажаль.
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09.01.2025 21:07 Відповісти
💯
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10.01.2025 00:34 Відповісти
Мда, вже й коли шахедів мало, на Київ все одно долітає (ще 2 години тому писали про шахед на Чернігівщині, то він був збитий тільки зараз над Києвом).
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10.01.2025 02:25 Відповісти
То є так. Жінки в мобільних групах, а чоловіки на цензорі..
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10.01.2025 07:20 Відповісти
МАЛО! Треба, би стерли бананкову, як Маріуполь та ін., би кіівафляндія ПЕРЕСТАЛА тут бZдіти, а тих 2,8 міліонів поголів'я згадало(та про що я...), вивчило назавжди про Крути, УПА й Революцію на Граніті у 1990-му, та 2 Майдани при Незалежній! І не вякало з-під одіялки на контори, типу поліції, й вдупуцяців!
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10.01.2025 12:21 Відповісти
 
 