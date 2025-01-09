Взяли на озброєння підходи ЦАХАЛ: спецпризначенці ГУР з "Артану" розповіли, як проходить підготовка новобранців

Чим відрізняється забезпечення військових, які проходить службу в складі підрозділів спеціального призначення ГУР? Чому акцент в ході рекрутингу в "АРТАН" зараз зроблено на цивільних та на які посади можна претендувати?

Відповіді на поширені питання щодо служби у воєнній розвідці на своїх сторінках у соцмережах оприлюднив підрозділ ГУР МОУ "Артан", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у дописі йдеться про заробітну плату і матеріальне забезпечення розвідників-спецпризначенців.

"Нарахування заробітної плати відбувається за окремою тарифною сіткою. Вона може сягати 200 тис. на місяць: залежно від задач і тривалості перебування в районі виконання бойового розпорядження. Підрозділ також забезпечує особовий склад харчуванням, медичною допомогою, амуніцією і транспортом на період знаходженні в районі",– сказано у дописі.

Водночас представники розвідки акцентували, що більшість посад в "Артані" бойові. Тому підрозділ створив ефективну систему ротацій військових, щоб люди могли відновлювати сили після виконання завдань.

"Навантаження на військових ми компенсуємо регулярними ротаціями: після кожної задачі. Цього року підрозділ виріс по штату. З’явились додаткові посади механіків-водіїв, медиків, інженерів", – повідомляється на сторінці підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ГУР знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Окремо спецпризначенці прокоментували актуальну тему щодо можливості переведень. Згідно з оприлюдненим дописом, наразі цивільним, хто бажає проходити службу в розвідці, одразу простіше мобілізуватись в "Артан", ніж потім шукати шляхи переведення в ГУР із ЗСУ. Основна складність полягає в різному підпорядкуванні структур, тому процедура може бути вкрай тривалою.

Раніше офіцер "Артану" з позивним Фаворит привітав українців з Новим роком та підбив підсумки 2024-го року. З його слів, протягом року підрозділ кратно виріс, а також вдалося суттєво вдосконалити систему розвідувального забезпечення планування операцій. В новорічну ніч начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов записав звернення, в якому особисто подякував командиру "Артану" Віктору Титану за ефективну роботу.