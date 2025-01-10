2 людини постраждали внаслідок російського обстрілу Берислава, - ОВА
9 січня російські війська атакували Берислав на Херсонщині безпілотником, постраждали 2 людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг", - йдеться в повідомленні.
Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу.
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