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2 людини постраждали внаслідок російського обстрілу Берислава, - ОВА

Наслідки російської атаки на Берислав 9 січня

9 січня російські війська атакували Берислав на Херсонщині безпілотником, постраждали 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг", - йдеться в повідомленні.

Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу.

Також читайте: Вранці окупанти вдарили по Херсону з авіації, з-під завалів будинку дістали двох людей. У Незламному вбили жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4211) обстріл (28687) Берислав (186) Херсонська область (5791) Бериславський район (73)


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