2 людини постраждали внаслідок російського обстрілу Берислава, - ОВА

9 січня російські війська атакували Берислав на Херсонщині безпілотником, постраждали 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг", - йдеться в повідомленні.

Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу.

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