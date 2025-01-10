Росіяни окупували одразу 6 населених пунктів: Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію, - DeepState. КАРТИ
Російські війська захопили 6 населених пунктів у Донецькій та Курській областях.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Kan Kan #518965
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+32 valeentina pavlenko
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+29 Nemuritor
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------------------------------------------------------------------------------------------З приходом ЗЕ-Ядних--навздогін розгону ДОБРОБАТІВ .як заціпило -ВСЕ щодо культивуваннч героїки українського народу...ЯК БЕЗ ЦЬОГО ГАРТУВАТИ СТІЙКОГО ВОЇНА? Хто із них знає.що саме київляни-русичі із литов. --розвалили золото-ординців-1362р. у битві під Синіми водами? ( Кіровоградщ.) Сумнівно. щоб вони були поінформовані про неймовірні подвиги Отамана Запорізьк.козаків - П. Сагайдачного: . який двічі втопив чорноморські ескадри османів. ;.який із 40 тис. військом--вніс перелом у Хотинській війні-1621р--примусивши османів із 200 тис. армією йти на мир...Саме його талант полководця--дозволив-1618р.--проперти московитів. аж до паркану москви... А як можна НЕ пишатися історичною перемогою ( під орудою Гетьм.І. Веговського ) над московитами--лапотниками . час розгрому їх-100 тис. війська--1659р п ід Конотопом!?Саме на цих .історичних. прикладах і має гартуватися воля. ло перемоги наших захисників! Натомість маємо --все вбивчо--навпаки! ЗЕ-зрадофіли--мавпуючи методу рашо--держимордії--застосовують силову мобілізацію...Який захисник буде з того рекрута--хлопчини. якого дубоголові людолови вполюють де-ін-д та силоміць впихнуть у рекрут-буду?! Вони. ажніяк НЕ розуміють. що Україна--це НЕ кібуца під Тель--А- Вівом ...
------------------------------------------------------------------------------------------З приходом ЗЕ-Ядних--навздогін розгону ДОБРОБАТІВ .як заціпило -ВСЕ щодо культивуваннч героїки українського народу...ЯК БЕЗ ЦЬОГО ГАРТУВАТИ СТІЙКОГО ВОЇНА? Хто із них знає.що саме київляни-русичі із литов. --розвалили золото-ординців-1362р. у битві під Синіми водами? ( Кіровоградщ.) Сумнівно. щоб вони були поінформовані про неймовірні подвиги Отамана Запорізьк.козаків - П. Сагайдачного: . який двічі втопив чорноморські ескадри османів. ;.який із 40 тис. військом--вніс перелом у Хотинській війні-1621р--примусивши османів із 200 тис. армією йти на мир...Саме його талант полководця--дозволив-1618р.--проперти московитів. аж до паркану москви... А як можна НЕ пишатися історичною перемогою ( під орудою Гетьм.І. Веговського ) над московитами--лапотниками . час розгрому їх-100 тис. війська--1659р п ід Конотопом!?Саме на цих .історичних. прикладах і має гартуватися воля. ло перемоги наших захисників! Натомість маємо --все вбивчо--навпаки! ЗЕ-зрадофіли--мавпуючи методу рашо--держимордії--застосовують силову мобілізацію...Який захисник буде з того рекрута--хлопчини. якого дубоголові людолови вполюють де-ін-де та силоміць упруть у рекрут--буду... Вони НЕ розуміють. Що Україна--це НЕ кібуца під Тель-А-Вівои ...