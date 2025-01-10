Росіяни окупували одразу 6 населених пунктів: Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію, - DeepState. КАРТИ

Російські війська захопили 6 населених пунктів у Донецькій та Курській областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового", - йдеться в повідомленні.

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