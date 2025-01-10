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Росіяни окупували одразу 6 населених пунктів: Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію, - DeepState. КАРТИ

Російські війська захопили 6 населених пунктів у Донецькій та Курській областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному та біля ще 7 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Росіяни просуваються на Курщині
Ворог окупував Воздвиженку

Просування росіян на Харківщині

Просування росіян в районі Покровська

Росіяни просуваються в Кураховому

Автор: 

окупація (6718) Донецька область (8578) Харківська область (893) Волноваський район (232) Покровський район (608) Куп’янський район (184) Петропавлівка (7) Воздвиженка (8) Курахове (122) Солоне (5) Дворічна (18) Западне (6) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+42
Ті хто вже пішов захищати Україну потерпають від зелених гнід і за них втрачають своє життя
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10.01.2025 01:39
+32
А що наш президент не коментує, чого ворог щодня захоплює села і містечка, де оборонні споруди, щр з постачальника бракованих мін, і з розгулом корупції? чи Інтерв'ю роздавать з матюками мабуть легше
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10.01.2025 02:29
+29
Ти забуваєш що як мінімум половина населення, з тих хто голосував за Януковича та опзж, вони ніде не поділися. Живуть, чекають. Скоро виберуть Бойка. А з тих хто вибрав цивілізацію- частина в окопах, частина скалічена, частина на кладовищах. Відбувається денаціоналізація України.
Це кінець.
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10.01.2025 06:23
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Та ви знущаєтеся, блд?! Де опозиція, де військові - тягніть Гундосого піздабола на Майдан, хай тварюка звітує перед народом, якого дідька в нього на фронтах такий *******! Чого на праці сидите - знову кацапів у Києві чекаєте?!
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10.01.2025 12:04 Відповісти
От де матюкатися треба...
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10.01.2025 12:06 Відповісти
піз(д)но...
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10.01.2025 12:45 Відповісти
Кремлівсько-просирський сирок навіть морду не показує... Все за оманським планом!!!
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10.01.2025 12:47 Відповісти
Оце так анонсований Єрмаком контрнаступ на Курщині...
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10.01.2025 16:05 Відповісти
Вот интересно такое продвигает только сепарско-коллаборантский ДипСтейт. Больше нигде никакой информации. А что цензор.нет западло у других спросить?
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10.01.2025 16:32 Відповісти
У другіх все напружено і контрольовано
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10.01.2025 16:43 Відповісти
Сепарскиф дипстейт эхххх долго думал?
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10.01.2025 20:30 Відповісти
ще інформ на Єдин лохомарафоні, там ми вже всіх перемогли
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10.01.2025 20:40 Відповісти
Пока ЗЕ будет летать по прежнему все договариваться , договариваться в ответ получать одобрение на санкции не более, Тварь ***** дойдет до Киева. Люди гибнут , за каждый кусочек земли. Но , есть мажоры куралеся по Киеву малолетних мажоров ездя на элитных автомобилях сопровождении полиции , и поет песню российских фашистов "Я русский . Кто выбрал эту сраную власть , о каких победах речь.. https://censor.net/ru/videonews/3529586/majory-vo-vremya-******-razvlekayutsya
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10.01.2025 18:22 Відповісти
*****! сирський вже рік просирає по кілька населених пунктів вдень, а у лідора до нього ніяких претензій!
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10.01.2025 18:35 Відповісти
Без минулого--НЕ буває майбутнього ...
------------------------------------------------------------------------------------------З приходом ЗЕ-Ядних--навздогін розгону ДОБРОБАТІВ .як заціпило -ВСЕ щодо культивуваннч героїки українського народу...ЯК БЕЗ ЦЬОГО ГАРТУВАТИ СТІЙКОГО ВОЇНА? Хто із них знає.що саме київляни-русичі із литов. --розвалили золото-ординців-1362р. у битві під Синіми водами? ( Кіровоградщ.) Сумнівно. щоб вони були поінформовані про неймовірні подвиги Отамана Запорізьк.козаків - П. Сагайдачного: . який двічі втопив чорноморські ескадри османів. ;.який із 40 тис. військом--вніс перелом у Хотинській війні-1621р--примусивши османів із 200 тис. армією йти на мир...Саме його талант полководця--дозволив-1618р.--проперти московитів. аж до паркану москви... А як можна НЕ пишатися історичною перемогою ( під орудою Гетьм.І. Веговського ) над московитами--лапотниками . час розгрому їх-100 тис. війська--1659р п ід Конотопом!?Саме на цих .історичних. прикладах і має гартуватися воля. ло перемоги наших захисників! Натомість маємо --все вбивчо--навпаки! ЗЕ-зрадофіли--мавпуючи методу рашо--держимордії--застосовують силову мобілізацію...Який захисник буде з того рекрута--хлопчини. якого дубоголові людолови вполюють де-ін-д та силоміць впихнуть у рекрут-буду?! Вони. ажніяк НЕ розуміють. що Україна--це НЕ кібуца під Тель--А- Вівом ...
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10.01.2025 18:53 Відповісти
Без минулого--НЕ буває майбутнього ...
------------------------------------------------------------------------------------------З приходом ЗЕ-Ядних--навздогін розгону ДОБРОБАТІВ .як заціпило -ВСЕ щодо культивуваннч героїки українського народу...ЯК БЕЗ ЦЬОГО ГАРТУВАТИ СТІЙКОГО ВОЇНА? Хто із них знає.що саме київляни-русичі із литов. --розвалили золото-ординців-1362р. у битві під Синіми водами? ( Кіровоградщ.) Сумнівно. щоб вони були поінформовані про неймовірні подвиги Отамана Запорізьк.козаків - П. Сагайдачного: . який двічі втопив чорноморські ескадри османів. ;.який із 40 тис. військом--вніс перелом у Хотинській війні-1621р--примусивши османів із 200 тис. армією йти на мир...Саме його талант полководця--дозволив-1618р.--проперти московитів. аж до паркану москви... А як можна НЕ пишатися історичною перемогою ( під орудою Гетьм.І. Веговського ) над московитами--лапотниками . час розгрому їх-100 тис. війська--1659р п ід Конотопом!?Саме на цих .історичних. прикладах і має гартуватися воля. ло перемоги наших захисників! Натомість маємо --все вбивчо--навпаки! ЗЕ-зрадофіли--мавпуючи методу рашо--держимордії--застосовують силову мобілізацію...Який захисник буде з того рекрута--хлопчини. якого дубоголові людолови вполюють де-ін-де та силоміць упруть у рекрут--буду... Вони НЕ розуміють. Що Україна--це НЕ кібуца під Тель-А-Вівои ...
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10.01.2025 19:03 Відповісти
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