Окупанти минулої доби завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 527 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 2 авіаційні удари по Темирівці. А також:

355 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

4 обстріли із РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку.

166 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

"Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

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