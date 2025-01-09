Удар КАБами по Запоріжжю призвів до найбільшої кількості жертв серед цивільних за останні два роки, - ООН

Російський удар по Запоріжжю 8 січня призвів до найбільшої кількості цивільних жертв в одному інциденті майже за два роки.

Про це ідеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, за даними ММПЛУ, внаслідок скидання двох авіабомб на підприємство в Запоріжжі загинули 13 людей, іще 110 поранені. "Ця кількість загиблих і поранених стала найбільшою, зафіксованою ММПЛУ, після атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, та є найсмертоноснішою після атаки на супермаркет у Костянтинівці в Донецькій області 9 серпня 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Фахівці ММПЛУ ООН відвідали місце обстрілу 8 січня, задокументували пошкодження та опитали жертв і свідків. ММПЛУ зафіксувала руйнування промислового об’єкта, а також пошкодження будівель, транспортних засобів і дороги, що розташовані поза межами підприємства. Атака відбулася в другій половині дня, коли багато працівників залишали підприємство після робочої зміни. Багато жертв, серед яких були як працівники підприємства, так і перехожі, загинули або дістали поранень, перебуваючи на вулиці або в громадському транспорті за межами об'єкта.

"Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних осіб у містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією з головних причин того, що кількість загиблих та поранених у 2024 році зросла на 30% порівняно з 2023 роком", - зазначила голова ММПЛУ ООН Даніель Белль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала КАБами Запоріжжя: 13 загиблих та 63 поранених, серед них - 13-річна дівчинка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За перевіреними ММПЛУ ООН даними, опублікованими в її щомісячній доповіді щодо захисту цивільних осіб, щонайменше 2 тис. 064 цивільні особи загинули та 9 тис. 089 зазнали поранень 2024 року порівняно з 1 тис. 971 загиблим та 6 тис. 626 пораненими 2023 року, що значною мірою пов'язано з активнішим застосуванням російськими збройними силами планерних авіабомб.

Згідно з даними ММПЛУ, на авіабомби припадають 360 загиблих і 1 тис. 861 поранений 2024 року, що втричі перевищує кількість загиблих і вшестеро - кількість поранених, якщо порівнювати з 2023 роком.

Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб від авіабомб у 2024 році стало наслідком модифікацій, які дозволяють авіабомбам планерувати, а не просто падати, що розширило їхню зону ураження, і тепер вони можуть досягати міста, розташовані далі від лінії фронту, як-от Харків, Суми та Запоріжжя.

ММПЛУ ООН вперше задокументувала жертви серед цивільних осіб від таких планерних авіабомб у Харкові на початку 2024 року, в Сумах та області - в серпні 2024 року, а також у Запоріжжі у вересні 2024 року.

Дивіться: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи: 13 людей загинули, 33 поранені. ФОТОрепортаж

Починаючи з 22 вересня, у Запоріжжі від планерних авіабомб загинули щонайменше 35 цивільних осіб, а 308 дістали поранень, що становить 78% від загальної кількості жертв у місті. Інші значні атаки з використанням планерних авіабомб у Запоріжжі включають, зокрема, атаку 6 грудня 2024 року, коли загинули десять цивільних осіб і 27 людей були поранені, серед яких троє дітей, а також атаку 7 листопада 2024 року, коли дев'ять цивільних осіб загинули, 42 людини дістали поранень.