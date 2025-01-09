УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11876 відвідувачів онлайн
Новини
5 675 21

Удар КАБами по Запоріжжю призвів до найбільшої кількості жертв серед цивільних за останні два роки, - ООН

Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року

Російський удар  по Запоріжжю 8 січня призвів до найбільшої кількості цивільних жертв в одному інциденті майже за два роки.

Про це ідеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, за даними ММПЛУ, внаслідок скидання двох авіабомб на підприємство в Запоріжжі загинули 13 людей, іще 110 поранені. "Ця кількість загиблих і поранених стала найбільшою, зафіксованою ММПЛУ, після атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, та є найсмертоноснішою після атаки на супермаркет у Костянтинівці в Донецькій області 9 серпня 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Фахівці ММПЛУ ООН відвідали місце обстрілу 8 січня, задокументували пошкодження та опитали жертв і свідків. ММПЛУ зафіксувала руйнування промислового об’єкта, а також пошкодження будівель, транспортних засобів і дороги, що розташовані поза межами підприємства. Атака відбулася в другій половині дня, коли багато працівників залишали підприємство після робочої зміни. Багато жертв, серед яких були як працівники підприємства, так і перехожі, загинули або дістали поранень, перебуваючи на вулиці або в громадському транспорті за межами об'єкта.

"Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних осіб у містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією з головних причин того, що кількість загиблих та поранених у 2024 році зросла на 30% порівняно з 2023 роком", - зазначила голова ММПЛУ ООН Даніель Белль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала КАБами Запоріжжя: 13 загиблих та 63 поранених, серед них - 13-річна дівчинка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За перевіреними ММПЛУ ООН даними, опублікованими в її щомісячній доповіді щодо захисту цивільних осіб, щонайменше 2 тис. 064 цивільні особи загинули та 9 тис. 089 зазнали поранень 2024 року порівняно з 1 тис. 971 загиблим та 6 тис. 626 пораненими 2023 року, що значною мірою пов'язано з активнішим застосуванням російськими збройними силами планерних авіабомб.

Згідно з даними ММПЛУ, на авіабомби припадають 360 загиблих і 1 тис. 861 поранений 2024 року, що втричі перевищує кількість загиблих і вшестеро - кількість поранених, якщо порівнювати з 2023 роком.

Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб від авіабомб у 2024 році стало наслідком модифікацій, які дозволяють авіабомбам планерувати, а не просто падати, що розширило їхню зону ураження, і тепер вони можуть досягати міста, розташовані далі від лінії фронту, як-от Харків, Суми та Запоріжжя.

ММПЛУ ООН вперше задокументувала жертви серед цивільних осіб від таких планерних авіабомб у Харкові на початку 2024 року, в Сумах та області - в серпні 2024 року, а також у Запоріжжі у вересні 2024 року.

Дивіться: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи: 13 людей загинули, 33 поранені. ФОТОрепортаж

Починаючи з 22 вересня, у Запоріжжі від планерних авіабомб загинули щонайменше 35 цивільних осіб, а 308 дістали поранень, що становить 78% від загальної кількості жертв у місті. Інші значні атаки з використанням планерних авіабомб у Запоріжжі включають, зокрема, атаку 6 грудня 2024 року, коли загинули десять цивільних осіб і 27 людей були поранені, серед яких троє дітей, а також атаку 7 листопада 2024 року, коли дев'ять цивільних осіб загинули, 42 людини дістали поранень.

Автор: 

Запоріжжя (2282) ООН (3360) жертви (1801) Запорізька область (3645) КАБ (366) Запорізький район (121) війна в Україні (4168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Ось для чого потрібне ООН - для ведення статистики
показати весь коментар
09.01.2025 21:28
+8
Свідомий геноцид рашиських варварів проти мирних громадян і все від безкарності злочинців.
показати весь коментар
09.01.2025 21:25
+5
Скільки ще потрібно жертв щоб сконцентрувати зусилля всього світу на одномоментному знищенні причини, а не на постійній боротьбі з наслідками !!! Вірижте цю ракову пухлину у кремлі бо кацапські метастази паралізують увесь світ !!!
показати весь коментар
09.01.2025 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаю патріотів під естонськими прапорами, які напишуть, що кацапи правильно зробили, бо "жопоріжжя розмовляє російською і голосувало за бохуслаєва".
показати весь коментар
09.01.2025 21:21 Відповісти
Урус з улуса чекає...
показати весь коментар
09.01.2025 21:26 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2025 21:31 Відповісти
Кара Божа за все. Починай смердіти звідси!
показати весь коментар
09.01.2025 21:34 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2025 21:36 Відповісти
Підор кацапський
показати весь коментар
09.01.2025 21:50 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2025 22:03 Відповісти
Свідомий геноцид рашиських варварів проти мирних громадян і все від безкарності злочинців.
показати весь коментар
09.01.2025 21:25 Відповісти
І що, бидло 11 рік доперти не може, що воно спостерігає! Прибрати агентуру - від земакака починаючи, ВСЕ затухне, бо "шанси" у рази зменшаться. Так ні, *****, кііффф тільки 2,8 міліонний смердить-сциться "не на часі", втрачаючи свідомість під якісь МІЗЕРНІ власні подряпини... Україна хвора раком честі й овісті. ..
показати весь коментар
09.01.2025 21:37 Відповісти
Ось для чого потрібне ООН - для ведення статистики
показати весь коментар
09.01.2025 21:28 Відповісти
А громадянство України БИДЛОВІ для чого? Би бздіти й навіть не згадувати, як УПА до 1967-го Життя віддавала? На окупованих частинах почала паРаша наших козлів полупокерних у армію гребсти, - ЩО, їх валити треба, чи "спасЦать"?
показати весь коментар
09.01.2025 21:39 Відповісти
хто що знає про реальний стан справ на рахунок бомблення по драмтеатру у Маріуполі???
показати весь коментар
09.01.2025 21:29 Відповісти
хто що знає скільки насправді російські фашисти ********* ***** вбили людей у Маріуполі?
показати весь коментар
09.01.2025 21:33 Відповісти
БИДЛО, особливо - кіівафлясікі, забувають навіть "вчорашній день". Ескапізм гуляє, як чума...
показати весь коментар
09.01.2025 21:40 Відповісти
А шо по этому поводу думает фашист маск?
показати весь коментар
09.01.2025 21:32 Відповісти
Він їсть спокійно свій гамбургер з "розумною" пикою. І начебто мріє про Марс.
показати весь коментар
09.01.2025 23:18 Відповісти
Так зеленим ******** нікому не потрібний курсу цікавий,******* зелена аес не захотіла взяти,бос ***** не велів. В ось Запоріжжя ,Херсон і Покровськ зеленій мразоті не цікаві.
показати весь коментар
09.01.2025 21:40 Відповісти
Виходить, що в оон вважають, що десь 1,2 року тому кацапи вбили в селі Гроза 60 військових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
показати весь коментар
09.01.2025 21:44 Відповісти
Скільки ще потрібно жертв щоб сконцентрувати зусилля всього світу на одномоментному знищенні причини, а не на постійній боротьбі з наслідками !!! Вірижте цю ракову пухлину у кремлі бо кацапські метастази паралізують увесь світ !!!
показати весь коментар
09.01.2025 21:47 Відповісти
В с.Гроза на Харківщині в 2023 році загинуло більше 50 чоловік.
показати весь коментар
09.01.2025 22:24 Відповісти
А зеля відосик із цього приводу записав? Чи у нього зараз купа більш важливих справ?
показати весь коментар
10.01.2025 06:50 Відповісти
 
 