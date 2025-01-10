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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 804 930 осіб (+1830 за добу), 9741 танк, 21 789 артсистем, 20 253 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 804 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 804930 (+1830) осіб,
  • танків ‒ 9741 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32) од,
  • артилерійських систем – 21789 (+24) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1041 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3017 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3689 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ зазнала в Україні більше втрат, ніж в усіх конфліктах після Другої світової війни, - Остін

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) ліквідація (3981) знищення (7334)


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Топ коментарі
+23
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.01.2025 07:44
+23
Минув 3978 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1830! Логістика добре - 86, ППО та спецтехніка радують - по 3, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 804 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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10.01.2025 08:47
+19
Не цікава Вам статистика, не дивіться. Але не треба інших повчати, це справа не благодарна ... А взагалі по закінченню війни (як би вона не закінчилась) купа дослідників з усього світу будуть вивчати це поденно, благо ******* засоби відеофіксації набрали такої масовості і якості, що випливе багато цікавих фактів, які ми не бачимо з-за туману війни. А при залучені штучного інтелекту це стане набагато швидше і точніше.
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10.01.2025 09:02
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Слава ЗСУ👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.01.2025 07:44 Відповісти
Хороший врожай. Слава ЗСУ!!!
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10.01.2025 07:46 Відповісти
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10.01.2025 08:09 Відповісти
Чумардоси вийшли на грудневі 1 570 середньодобово.
До сьогодні, поки не з'явилося +3 крилаті ракети, не звертав уваги, що в мене статистика неб'ється - розібрався.
6-го 3 003, а сьомого вже 3 014, проте що в текстовому варіанті, що в графіці +0 (це для тих хто "записує")
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10.01.2025 08:14 Відповісти
Вибачте, а на фіга Вам та аналітика? Вона щось дає? Я також три роки аналізував, і зрозумів, які б тут цифри не публікували, їм , тобто кацапам по..уй. Хоч три тисячі будуть втрачати вдень, це ні на що не впливатиме. Деякі експерти казали в один голос , що танки в 2025 у кацапів закінчаться і ракети.. І де воно? Краще нерви зберігайте, та читайте про щось цікаве та веселе. Ну вийшли чумардоси на грудневі втрати, це добре чи погано? Це вплине на щось?
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10.01.2025 08:34 Відповісти
Не цікава Вам статистика, не дивіться. Але не треба інших повчати, це справа не благодарна ... А взагалі по закінченню війни (як би вона не закінчилась) купа дослідників з усього світу будуть вивчати це поденно, благо ******* засоби відеофіксації набрали такої масовості і якості, що випливе багато цікавих фактів, які ми не бачимо з-за туману війни. А при залучені штучного інтелекту це стане набагато швидше і точніше.
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10.01.2025 09:02 Відповісти
Коли показали дев'яносто річну бабусю, яка з початтку війни простим олівцем на клаптику паперу записувала щоденні втрати кацапні, мене перемкнуло.
Дивлячись на числа багато чого можна пригадати. От ти пам'ятаєш коли наші приземлили останній літак? То-то й воно, а це історія яку з твого твердження можна і не пам'ятати, бо це ні на що не вплине.
За мою нервову систему не переживай, дай Бог кожному такі нерви.

Цікаво і весело, а ще зовсім випадково, на кінець робочої зміни, коли люди вийшли хоч з якогось укриття, їм на голови скинули два КАБа.
Та навіщо це пам'ятати, забудьте все, мише братья - в цей бік гнеш?
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10.01.2025 09:19 Відповісти
Танків, станом на 2021 рік, у них було 3330 в строю і 10000 на базах зберігання. Зараз вони у Мосфільма вилучили Т-54 і Т-55, які там були. Це про щось говорить?
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10.01.2025 11:28 Відповісти
Як на мене ні про що не говорить. Бо вони ці танки ще рік назад зняли, а з ними багато іншого раритетного металобрухту. Я бачу що КАБИ падають кожен день. Бачу , що типу нам дали ******* західні літаки. Але звʼязку між отриманням Ф-16 та зменшенням бомбардувань КАБами я не бачу. Танки то добре, але вони навіть на мотоциклах штурмують, один мудило навіть на моноколесі..,
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10.01.2025 11:39 Відповісти
Так, КАБи падають щодня, але з удвічі меншою частотою, бо кацапи вимушені були відвести літаки на більш віддалені аеродроми. Але це тобі теж ні про що не говорить. То піди вже втопися у Тисі.
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10.01.2025 11:50 Відповісти
Творці "стрілялок" недопетрали створити морського дрона, а щоб він ще й збивав повятряні цілі - тут аху..нахнули всі мелітаристи світу. Так що не переживай, КАБи скоро будуть запускать десь з-за Уралу (і здебільшого по воронєжу і ростову)
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10.01.2025 14:20 Відповісти
Да заспокойся ,ботяра рашистська хитродупо-зашифрована, про нескінченні ресурси та 146 млн поголів"я рашистської Підерації розкажеш своєму бойфренду з теплотраси Чебоксар
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10.01.2025 12:45 Відповісти
Минув 3978 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1830! Логістика добре - 86, ППО та спецтехніка радують - по 3, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 804 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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10.01.2025 08:47 Відповісти
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10.01.2025 08:52 Відповісти
Коли ми вже поїдемо цю мордовію?
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10.01.2025 08:53 Відповісти
Десь за місяць при наявних темпах, донатьте на ЗСУ і буде швидше ...
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10.01.2025 09:03 Відповісти
Ще в перших числах грудня писав, що зимувати будемо в мордовії..
Проте грудневі 48,7 тис чумардосів і підтримка такого темпу на сьогодні, дають надію що вже на прикінці лютого буде тюмень (861 тис).
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10.01.2025 10:02 Відповісти
Я не хотів Вас образити або якось уколоти, але мені трохи дещо не зрозуміло, а саме: СРСР втратив в Афганській війні близько 15000 вбитими, поранених не памʼятаю скільки, але скільки писали, що Афганістан це був в економічному плані непідйомним для Союзу , і став однією з причин його розпаду. Далі- США втратило у Вʼєтнамі близько 65 тисяч, почались протести, страйки, також економіка, і вивели війська. Імперія просрала 1904-1905 русько-японську війну, яка велась *** знає де, а наслідки які були?Революція 1905 року, барикади, Потьомкин, та інші приколи. А книжки пишуть- війна показала економічну відсталість, був нанесений удар по економіці і таке подібне. І піднялися проти царя! Помазаника Божого! А не якогось гебешного ***ла з дуже мутним минулим! А тут- 800 тисяч втрат, і все *******! І різні Ліпсіци кажуть , що економіці ***** в рашці! Чим це можна пояснити? Що вони досі воюють і мʼясо знаходять, і їм по***, мотивоване то мʼясо , чи силою загнане! Як так? Коли вже в них почнеться смута? Які мають бути щоденні втрати? 5000? 10000?????
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10.01.2025 11:52 Відповісти
Жюкав, маршаль... Реинкарнация.
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10.01.2025 13:52 Відповісти
Восени 22-го стало зрозуміло, що жабу будуть варити повільно, ось зараз Трамп додасть спецій і на болотах прокинуться не те що в дев'яностих, а у вісімнадцятому сторіччі, тоді і почнеться те що ти написав вище.
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10.01.2025 14:02 Відповісти
Ситауація покращиться, як почнемо панікерів розстрілювати.
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11.01.2025 00:01 Відповісти
у цьому місяці тільки сьогодня середня швидкість утилізації чумардосів зрівнялась зі швидкістю у минулому місяці (1570). Це дає надію, що у цьому місяці буде черговий місячний рекорд.
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10.01.2025 21:01 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.01.2025 09:00 Відповісти
 
 