Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 804 930 осіб (+1830 за добу), 9741 танк, 21 789 артсистем, 20 253 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 804 930 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 804930 (+1830) осіб,
- танків ‒ 9741 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32) од,
- артилерійських систем – 21789 (+24) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1041 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3017 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3689 (+3)
Топ коментарі
+23 Amber
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+23 Qq Qqq #455433
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До сьогодні, поки не з'явилося +3 крилаті ракети, не звертав уваги, що в мене статистика неб'ється - розібрався.
6-го 3 003, а сьомого вже 3 014, проте що в текстовому варіанті, що в графіці +0 (це для тих хто "записує")
Дивлячись на числа багато чого можна пригадати. От ти пам'ятаєш коли наші приземлили останній літак? То-то й воно, а це історія яку з твого твердження можна і не пам'ятати, бо це ні на що не вплине.
За мою нервову систему не переживай, дай Бог кожному такі нерви.
Цікаво і весело, а ще зовсім випадково, на кінець робочої зміни, коли люди вийшли хоч з якогось укриття, їм на голови скинули два КАБа.
Та навіщо це пам'ятати, забудьте все, мише братья - в цей бік гнеш?
158! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1830! Логістика добре - 86, ППО та спецтехніка радують - по 3, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 804 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Проте грудневі 48,7 тис чумардосів і підтримка такого темпу на сьогодні, дають надію що вже на прикінці лютого буде тюмень (861 тис).