РФ зазнала в Україні більше втрат, ніж в усіх конфліктах після Другої світової війни, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що втрати Росії у війні проти України перевищили дві третини загальної чисельності армії РФ, яка була до початку повномасштабного вторгнення.

Про це очільник Пентагону сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія втратила понад 700 000 військових в Україні.

Це більше, ніж Москва зазнала в усіх разом узятих конфліктах після Другої світової війни", - наголосив очільник Пентагону.

Остін зазначив, що лише у листопаді 2024 року Росія втрачала майже 1500 своїх солдатів на добу.

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Міністр оборони США зауважив, що Кремль змушений мобілізувати в’язнів та контрактників, а також залучати війська з Північної Кореї, щоб компенсувати такі "приголомшливі втрати".

"Північнокорейські сили зазнали понад 1000 втрат відтоді, як вони залучилися на війну Путіна в грудні минулого року. Це ще явна ознака відчаю Путіна", - додав Остін.

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