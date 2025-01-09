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РФ зазнала в Україні більше втрат, ніж в усіх конфліктах після Другої світової війни, - Остін

Ллойд Остін оцінив втрати Росії у війні проти України

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що втрати Росії у війні проти України перевищили дві третини загальної чисельності армії РФ, яка була до початку повномасштабного вторгнення.

Про це очільник Пентагону сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія втратила понад 700 000 військових в Україні. 

Це більше, ніж Москва зазнала в усіх разом узятих конфліктах після Другої світової війни", - наголосив очільник Пентагону.

Остін зазначив, що лише у листопаді 2024 року Росія втрачала майже 1500 своїх солдатів на добу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контратака ЗСУ в Курській області: Росія зазнала великих втрат, але змогла домогтися лише незначних успіхів, - британська розвідка

Міністр оборони США зауважив, що Кремль змушений мобілізувати в’язнів та контрактників, а також залучати війська з Північної Кореї, щоб компенсувати такі "приголомшливі втрати". 

"Північнокорейські сили зазнали понад 1000 втрат відтоді, як вони залучилися на війну Путіна в грудні минулого року. Це ще явна ознака відчаю Путіна", - додав Остін.

Також читайте: РФ не має всіх переваг в Україні, Київ продовжує нарощувати свій потенціал, - Остін

Автор: 

армія рф (17526) втрати (4413) Остін Ллойд (521) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+9
Судячи зі всього кацапам подобається вбивати інших та дохнути самим.
Мета та ціна не важливі, головне - це процес...
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09.01.2025 21:02
+7
Погуй росія.
А ми?
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09.01.2025 20:54
+7
Насрати!! Бажання українців - нехай мокши здохнуть!!

Хоча це не поверне ні янголят, ні захисників
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09.01.2025 20:58
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Погуй росія.
А ми?
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09.01.2025 20:54 Відповісти
А ми що, на когось нападали?
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09.01.2025 21:14 Відповісти
А якщо ми ні на кого не нападали - то і наші втрати неважливі, чи як?
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09.01.2025 21:44 Відповісти
Хочеш зайти у воду не замочивши ніг? В тебе явний дефіцит розумової потужності . Е ще один варіант, здатися кацапам, у них в полоні добре годують мабуть, попитай тих хто там був…
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10.01.2025 07:38 Відповісти
И что с того? Это их что-то не остановило. На фронте кацапы пока что доминируют, к сожалению.
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09.01.2025 20:56 Відповісти
Насрати!! Бажання українців - нехай мокши здохнуть!!

Хоча це не поверне ні янголят, ні захисників
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09.01.2025 20:58 Відповісти
Ясень пень. Це вам не в'етнам..і не авган..засранці..жлоби з чумаданами доларів.. засуньте в дупу їх.. як ти вовченя не корми вкусить. А їбашимся ми.
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09.01.2025 21:02 Відповісти
Судячи зі всього кацапам подобається вбивати інших та дохнути самим.
Мета та ціна не важливі, головне - це процес...
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09.01.2025 21:02 Відповісти
Лада Калина.. и у ног жёны помереть.
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09.01.2025 21:05 Відповісти
Тут наче півник закабдзонився!

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09.01.2025 21:05 Відповісти
шкода...я б волів щоб він овочем ще пожив кілька рочків
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Проте у марго є привід засмажити бобра.
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09.01.2025 21:13 Відповісти
а поцчіму?
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09.01.2025 21:34 Відповісти
Вау! У Геббельса в пеклі гості!
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09.01.2025 21:50 Відповісти
Та наче він ще поки що в комі
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10.01.2025 06:54 Відповісти
Хто зна... Жириновського місяць в холодилинику маринували.
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10.01.2025 06:59 Відповісти
Кто это вообще?
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09.01.2025 22:04 Відповісти
Він "армянскій рускій" чи "рускій армянін"?
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09.01.2025 23:15 Відповісти
це все *****...сміття ще багато, навіть не враховуючи вузькооке
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09.01.2025 21:09 Відповісти
І як це зказалося на віині?
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Серце у кожній людини однакове ...і не кожне серце, витримає таку лож ,якою він годував не тільки себе ,а і маси ...Господь не теля ,бачить все з відтеля ! тигран був ворог для правди ,він сіяв смерть ...шо посіяв...
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09.01.2025 21:12 Відповісти
Якщо не брати першої і другої світових воєн то ні московія, ні російська імперія ,ні ссср ні теперішня фашиська путінська росія , таких втрат як в Україні вони не мали,отже рашиське бидло здихає заради хворих імперських уявлень бісноватого злочинця путіна ,вже десь до червня перевалить за мільйон.
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09.01.2025 21:13 Відповісти
А скільки втратила Україна через неоголошення проти росії-терориста та кремлівської фашистської хунти антитерористичної операції та неадекватною символічною військовою допомогою з боку США та країн НАТО, яку потрібно було б множити на 10.
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09.01.2025 21:13 Відповісти
Каzапи плачуть. Дуже великі втрати: https://www.youtube.com/watch?v=UJqu4X-e9wA
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09.01.2025 21:21 Відповісти
Смерть кацапа не має ніякого значення. Смерть звичайного таргана й то більша значуща для цієї планети
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09.01.2025 21:29 Відповісти
Партнери все ще думають, що певне число втрат з боку рашистів змусить їх загальмувати і йти на компроміси. Але точна цифра для цієї події невідома. А так як з нашого боку втрати також є, а така мотивація як у них відсутня, то математика не складна
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09.01.2025 21:31 Відповісти
Партнери не можуть повірити, що для тоталітарних режимів просто не існує точної цифри втрат, після якої вони (режими) мусять іти на компроміси. Точніше, ця цифра майже дорівнює чисельності "боєздатного" населення.
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09.01.2025 23:26 Відповісти
Якби ж ці втрати змогли зупинити росію…, там проживають мільйони ідіотів, які радо йдуть вмирати в ім´я нічого…, просто тому що так їм наказали… й вони ніколи не скінчаться…
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09.01.2025 21:41 Відповісти
І що з того? Ціль України у війні - це нанести великі втрати кацапні ціною своєї території і своїх громадян чи може якась інша?
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09.01.2025 21:46 Відповісти
Це типу вони виправдовуються, кожен день розповідаючи про втрати за всю світову історію?
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09.01.2025 21:49 Відповісти
З цієї тези роблю висновок що дивиться скільки жару ми вже загребли в Україні ... руками українців...
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09.01.2025 22:04 Відповісти
И это помогает Украине хоть 10 миллионов их ляжет если территории забирают
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10.01.2025 08:49 Відповісти
Але все ще недостатньо
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10.01.2025 09:21 Відповісти
 
 