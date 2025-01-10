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Ввечері ворог атакував Миколаїв безпілотником, поранено чоловіка

обстріл

Близько 16:10 9 січня російські загарбники атакували БпЛА Миколаїв. Вдень обстріляли Куцурубську громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві внаслідок влучання поранення дістав 49-річний чоловік. Він госпіталізований, наразі - стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога.

Також вдень, близько 12:04,  ворог з артилерії обстріляв артилерійський обстріл по Куцурубську громаду. 

"Внаслідок обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Електропостачання відновлено. Крім того, за день громада була тричі атакована дронами типу FPV. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

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Автор: 

Миколаїв (1809) Миколаївська область (2281) обстріл (28687) Миколаївський район (66) Дмитрівка (1)


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