Ввечері ворог атакував Миколаїв безпілотником, поранено чоловіка
Близько 16:10 9 січня російські загарбники атакували БпЛА Миколаїв. Вдень обстріляли Куцурубську громаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У Миколаєві внаслідок влучання поранення дістав 49-річний чоловік. Він госпіталізований, наразі - стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога.
Також вдень, близько 12:04, ворог з артилерії обстріляв артилерійський обстріл по Куцурубську громаду.
"Внаслідок обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Електропостачання відновлено. Крім того, за день громада була тричі атакована дронами типу FPV. Постраждалих немає", - повідомив Кім.
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