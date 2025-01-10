На одній із підстанцій Києва серйозна аварія, частина будинків на Троєщині була без світла, - ДТЕК (оновлено)
На одній із підстанцій у Києві сталася аварія, внаслідок чого без світла опинилася частина будинків.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання.
Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", - йдеться в повідомленні.
Згодом у ДТЕК заявили, що енергетики повернули світло після аварії.
"Сьогодні зранку на одній з підстанцій в Деснянському районі столиці відбулась аварія. Через це 68 000 родин залишились без електропостачання.
Станом на 09:30 енергетикам вдалося повернути світло", - додали там.
Будь ласка, зачекайте...
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