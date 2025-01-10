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На одній із підстанцій Києва серйозна аварія, частина будинків на Троєщині була без світла, - ДТЕК (оновлено)

Частина будинків у Деснянському районі без світла

На одній із підстанцій у Києві сталася аварія, внаслідок чого без світла опинилася частина будинків. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання.

Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Згодом у ДТЕК заявили, що енергетики повернули світло після аварії.

"Сьогодні зранку на одній з підстанцій в Деснянському районі столиці відбулась аварія. Через це 68 000 родин залишились без електропостачання.

Станом на 09:30 енергетикам вдалося повернути світло", - додали там.

Також дивіться: Атака "шахедів": у Києві уламки впали на багатоповерхівку. ВIДЕО

Частина будинків у Деснянському районі без світла

Автор: 

аварія (561) Київ (19534) електроенергія (6212) ДТЕК (1982)


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А скільки енергії буде тягнути метро ....
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10.01.2025 08:13 Відповісти
 
 