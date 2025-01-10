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Шольц блокує новий пакет допомоги Україні, - Der Spiegel

Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц опирається виділенню Києву додаткової допомоги на 3 млрд євро, за яку виступають глава МЗС Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на Der Spiegel.

Зазначається, що Бербок та Пісторіус  прагнуть, щоб ще до виборів до Бундестагу на постачання зброї Україні понадпланово були виділені близько трьох мільярдів євро. Проте цьому опирається відомство федерального канцлера  Шольца.

Список озброєнь для виправляння в Україну, який складали невдовзі після розпаду урядової коаліції ФРН у листопаді 2024 року, включав три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси, зазначає видання. За його даними, МЗС та міноборони ФРН обґрунтовували необхідність додаткової допомоги тим, що невідкладні потреби Києва не можна було передбачити за минулого планування: зокрема, воєнний стан України суттєво погіршився останніми місяцями через прискорення російського наступу, а також після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США стало незрозуміло, чи продовжуватиме Вашингтон надавати військову підтримку Україні після інавгурації 20 січня.

Здійснення цього плану зупинилося на початку січня через те, що відомство канцлера неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує виділення Києву додаткових коштів. За даними Spiegel, причиною було вказано небажання ставити майбутній уряд ФРН перед фактом. Крім того, відомство Шольца не вбачає необхідності в термінових діях, оскільки вважає достатніми близько 4 млрд євро, передбачених попереднім бюджетом на 2025 рік на військову допомогу Україні, і вказує на можливість використати наданий G7 кредит у розмірі 50 млрд доларів шляхом надходжень від заморожених російських активів.

Джерела Der Spiegel серед соціал-демократів припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає заяви опозиції про нібито підготовку до зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про заяви Трампа щодо Гренландії: Непорушність кордонів стосується кожної країни

Автор: 

Анналена Бербок (456) Шольц Олаф (1141) Пісторіус Борис (258)


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Топ коментарі
+33
Комсомолець Шольц-вірний соратник комуністки Меркель!
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10.01.2025 08:23
+23
По справах іх впізнаєте їх...
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10.01.2025 08:31
+13
- Чим відрізняються "політики-державники" від "політиків-популістів"?
- "Державники думають про майбутнє держави, а "популісти" - про майбутні вибори...
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10.01.2025 09:24
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Комсомолець Шольц-вірний соратник комуністки Меркель!
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10.01.2025 08:23 Відповісти
100%
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10.01.2025 09:19 Відповісти
Ярий представник НДР.
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10.01.2025 10:01 Відповісти
Шольц із 17 років, ще зі школи, був активним активістом партії соціал-демократів, яро пропагував марксизм.
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10.01.2025 16:34 Відповісти
По справах іх впізнаєте їх...
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10.01.2025 08:31 Відповісти
Шольц! - зброі забагато не буває - не менжуися
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10.01.2025 08:31 Відповісти
Заглядує в очі трампону та лиже дупу пуйлу.
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10.01.2025 08:32 Відповісти
От ковбаса ліверка!
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10.01.2025 08:40 Відповісти
Незалежність, кажете. Ну-ну.
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10.01.2025 08:43 Відповісти
Выкормиш Кабла меркель, подружки *****....все что нужно знать...
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10.01.2025 08:43 Відповісти
Схоже, що ті, хто прийде за Шольцом, будуть допомагати не Україні, а Росії
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10.01.2025 08:44 Відповісти
та начебто Мерц має прийти, а він цілком про-український. якшо, звичайно, сюрпризів з адг не буде.
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10.01.2025 09:25 Відповісти
Украина состоит не из одних "шапитошников"...имхо
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10.01.2025 09:19 Відповісти
хто керує в Україні? і хто в опі не шапитошники?
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10.01.2025 10:02 Відповісти
В моєму дописi мова йшла не про опу а про всю Україну....А это две большие разницы как у нас говорят....
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10.01.2025 11:11 Відповісти
".А это две большие разницы" - На мій погляд вони тотожні. 73% щоб поржать вибрали собі подібних в ОП і в верховну раду. В підсумку - вся Україна вмивається кровавими слізьми.
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10.01.2025 16:42 Відповісти
а шо якби вибрали не зэлю\(д)Эрмака (будь вони прокляті) то б неруссь московитська неприйшла б "асвабаждать"?)
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10.01.2025 16:48 Відповісти
****
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10.01.2025 09:11 Відповісти
- Чим відрізняються "політики-державники" від "політиків-популістів"?
- "Державники думають про майбутнє держави, а "популісти" - про майбутні вибори...
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10.01.2025 09:24 Відповісти
Ну, все логічно. Скоро на його місце прийде Мерц, а на Шольца чекає хороша посада в Газпромі. А ми, наївні, ще на якісь Тауруси розраховували )
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10.01.2025 09:30 Відповісти
Лиса ****** Шольц курс не змінює...Що кацапські гроші та компромат роблять....Ги....
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10.01.2025 09:31 Відповісти
Курва прокацапська.
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10.01.2025 09:34 Відповісти
Як усі традиційно накинулись на Шольца. А подивіться на ситуацію з іншого боку - в розпал виборчої кампанії додають до бюджету допомоги ще декілька мільярдів, чим вдало користуються ультраправі, набирають додаткові голоси, приходять до влади і не дають нічого, окрім звісно допомоги ерефії.
Чи не краще, коли існуючого бюджету вистачить до виборів, а після них буде додано ще, прибічниками України?
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10.01.2025 09:47 Відповісти
Так ніхто майже не думає яка у інших ситуація. Всім своє тільки перед очима.

А ситуація складна і якщо неправильно повести себе, то можна отримати в лютому AFD в уряді і Алісу Вайдель на посаді канцлера. Вони будь-які прорахунки конкурентів будуть перебільшувати до небес.
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10.01.2025 12:14 Відповісти
Нема в німеції більше Бімарка та і шікльгрубера нема,виродилися мабудь
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10.01.2025 09:48 Відповісти
Є найвища в ЄС ціна на електрику, одні з найвищих податків та схиблена толерантність до бусурман які віддячують німцям чавлячи їх сотнями під час Різдвяних свят.
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10.01.2025 09:53 Відповісти
Перебирайтеся в Польшу. дешева жрачка, схожа мова, повна ксенофобія до всього неполяцького, низькі податки.
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10.01.2025 15:15 Відповісти
Згадала про вибори та їхню дату . Шольц просто хоче зробити ***** подарунок до дня савєцкай арміі 23-го лютого та щоб двічі не вставати ще й подарунок на день початку повномасштабного знищення України.
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10.01.2025 09:56 Відповісти
.....Ера халяви скінчилась, це Байден на всіх тиснув, щоб допомагали нам, а Зебілу все мало було...Тепер наїсися досхочу, мурло.

Де наша зброя, падаль ти зелена?
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10.01.2025 10:05 Відповісти
Обижаете зелёное шапито.. По тыще за дерево - только на 300 млн деревьев.
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10.01.2025 13:55 Відповісти
Та нехай зєля ще побикує, тоді всі перестануть допомогати!
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10.01.2025 10:33 Відповісти
помічтай..) шоб ще з (д)Єрмачіной красти перестали)
патєряться на.єр з України вслід за Резніковим\Яником чі куди вони там їдуть коли грабувати більше невдається - це найкраще що ця влада зможе зробити.
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10.01.2025 22:16 Відповісти
Ну і нехай не допомагають, тільки через рік нехай чекають кацапів в Берліні та Парижі. Не виключаю що і українці від образи також долучаться до кацапів, бо Європі ж пофіг на Україну, тоді Україні буде пофіг на Європу.
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10.01.2025 22:28 Відповісти
Швидше б ти вже пішов, бовдуре...
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10.01.2025 10:50 Відповісти
Вже протухла ліверна ковбаса.
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10.01.2025 10:51 Відповісти
і баварські сосиски також
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10.01.2025 11:12 Відповісти
?????
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10.01.2025 11:17 Відповісти
потрібна перемога бербок і пісторіуса на наступних виборах
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10.01.2025 13:46 Відповісти
Відсутня наша дипломатична робота.
Їздять кому не лінь. Самозванці.
Дякувати треба. Бо вони партнери, не союзники.
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10.01.2025 11:27 Відповісти
https://www.ukr.net/ru/news/details/politics/107905926.html

задача оманською гнидою виконана
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10.01.2025 11:31 Відповісти
Не все так просто вибори йдуть і ультраправі любителі росіян використають цю тему мовляв дивіться який поганий уряд тратить наші гроші на війну. Думати потрібно головою перед тим як писати на Шольца щось. Політика це шахи, а не гра в чапаєва шашками.
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10.01.2025 12:11 Відповісти
Шольц вже програв
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10.01.2025 12:41 Відповісти
А чого всі вирішили, що Німеччина повинна щось нам надавати ? Надають - дякуємо, не надають, так і не винні нічого...
Звикли, як злидні по міру з протягнутою рукою... Приберіть депутатів, от вам і гроші...
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10.01.2025 13:12 Відповісти
Голубі сруського міра вони такі - гадють і гадють
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10.01.2025 13:37 Відповісти
А як наші тренділи,що буде додаткове виділення коштів Ще курочка була в гнізді,а наші балаболи вже яїчницю їли В народі говорять --не кажи гоп пока не перескочиш Потрібно мізками працювати,а не язиком. А з лисого чорта вже нічого не видавиш.
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10.01.2025 13:39 Відповісти
іще раз ліверкою канцлера обізвіть, зелені дегенерати !! тоді асфальтом небо захищатимете, уйобіщна зелена підарасня!!
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10.01.2025 14:33 Відповісти
Вiн весь час був гандоном штопаним, в нього на харi це написано...
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10.01.2025 15:39 Відповісти
У ШОЛЬЦА РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ !)
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10.01.2025 16:16 Відповісти
Шольц "шольца валяє"!
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10.01.2025 16:22 Відповісти
Бо не вірить в те шо ще потрібно вкладати гроші у країну з котрої виїждають переселенці з окупованих теріторій до окупантів - 200 тисяч виїхало від кровавого режиму зеленского(остання ініціатива режиму - шоб діти України сплачували йьому штрафи за те шо вони не стали до залику - штраф 17 тисяч, з дітей - нарколига кончена), не вірить тому шо вже сотні тисяч дезертирів пішли з ЗСУ, тому шо навмисно виробляє браковані б/к, шоб навмисно знищити останні бойьові бригади. Падлюка зеленошкіра. Нарколига - https://www.youtube.com/watch?v=VWZRAPrpVDY
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10.01.2025 16:27 Відповісти
Якщо хтось пройдеться по західних форумах, там активно працюють ботоферми які ****..ть чому в Україну вливають міліарди долларів коли в своїх країнах багато проблем і те знаходить значну підтримку. Також такій активності ботоферм допомагають корупційні скандали у нас, та інштерв'ю які дають добровольці що воювали на стороні Україні, вони розповідають про бардак в управління підрозділами і що з таким підходом неможливо перемогти орків, тому підтримка виділення сюди грошей падає, електорат вважає, що кошти недосягають мети.
Держава ніх... не робить для покращення суспільної думки на Заході, діаспори нашої взагалі практично не чути, їх можна зрозуміти у них уже інше життя.

Тому Шольц і розпрямив крила, такої агентури ще багато, в України була шалена підтримка в 22 році але зараз самі все злили в урну.
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10.01.2025 18:04 Відповісти
" Даже собака знает, кто её кормит "
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10.01.2025 23:01 Відповісти
 
 